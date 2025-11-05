Lo sciopero ‘oscura’ Ore 14, Rai 2 va in onda al buio: “Non è un problema vostro” Nella puntata di oggi, una defezione del comparto luci ha creato problemi tecnici al conduttore. Che però ha saputo ironizzare con stile, conquistando anche i social.

Mercoledì 5 novembre sarà ricordata come una delle giornate più "buie" della Rai, e l’aggettivo è da prendere alla lettera. La mobilitazione indetta dalla CGIL, infatti, ha costretto alcuni programmi Rai a saltare e altri ad improvvisare, com’è accaduto a Ore 14 di Milo Infante. Il talk di Rai 2 è andato in onda con le luci più basse, scatenando un’ondata di reazioni social tra l’incredulo e l’interdetto. Mentre È Sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici e e il TG3 delle 12 sono stati cancellati del tutto. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Ore 14, lo sciopero ‘oscura’ il talk di Milo Infante

Milo Infante, che proprio oggi ha rilasciato un’interessantissima intervista in esclusiva a Libero Magazine, ha dovuto fare i conti con una giornata piuttosto complicata. Oggi infatti lo studio milanese di Ore 14 ha accolto il conduttore con un’illuminazione ridotta, a causa delle adesioni allo sciopero CGIL del comparto luci. "Se in questo momento state cercando di regolare la luminosità del vostro televisore", ha spiegato in apertura Infante, "non è un problema vostro".

A differenza di altri programmi, il talk di Rai 2 è riuscito comunque ad andare in onda, e Infante ha seguito senza battere ciglio la scaletta, dimostrando la solita professionalità impeccabile. Anche se a fine puntata, il conduttore ne ha approfittato per ironizzare ancora: "Oggi non avevamo le luci perché avevamo lo sciopero di una sigla sindacale. Abbiamo sentito pareri discordanti. Ci hanno scritto come siete belli senza luci o sembrate tutti più vecchi".

Il palinsesto stravolto e le reazioni social

Mentre Infante faceva i conti con problemi tecnici, altri suoi colleghi hanno dovuto dare forfait. Rai 1 e Antonella Clerici hanno optato per una replica di È Sempre Mezzogiorno, e Rai 3 ha dovuto cancellare il TG3 delle 12, sostituito dal documentario "Gianni Minà – Cercatore di storie". Stessa sorte anche per TG Sport Giorno, previsto alle 11 su Rai 2, che è stato sostituito da "I Mestieri di Mirko". Nonostante le tante defezioni, però, l’attenzione dei social si è concentrata soprattutto sulle difficoltà tecniche incontrate da Infante. A dimostrazione di quanto il suo programma sia al centro dei pensieri dei telespettatori.

"Senza luci non siete più belli o più brutti", ha sentenziato un utente del web, "senza luci siete quelli veri. Quindi, se siete belli rimanete belli, se siete brutti rimanete brutti. Senza artifizi di sorta. O quasi". E ancora, altri hanno aggiunto: "Pazzesco però, i tecnici delle luci hanno il potere di farti sembrare vecchio di 100 anni o giovane di 20"; "Aiuto le luci dietro Milo. Fanno l’effetto dei video che vediamo sui social con sfondo dietro nooooo bocciatooooo"; "Abbassate la luminosità e i colori che sono uscite a tutti anche le rughe future e quelle che non hanno!!". Quantomeno, però, i social hanno preferito l’ironia ai soliti commenti odiosi. E non è cosa da poco.

