A distanza di 10 anni, Claudio Santamaria 'riporta' al cinema il film che lo ha "lanciato": il trailer della versione inedita Per soli tre giorni torna al cinema il film di debutto di Gabriele Mainetti e che ha lanciato definitivamente la carriera di Claudio Santamaria

Il debutto di Claudio Santamaria nel cinema risale al 1997, a 23 anni, al fianco di Leonardo Pieraccioni in Fuochi d’artificio. Dopodiché, diverse parti anche di rilievo, oltre all’attività da doppiatore come voce italiana di Christian Bale nella trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Quindi da qui a dire che questa pellicola abbia dato il via alla sua carriera è forse un’iperbole. Ma senza dubbio ha permesso al grande pubblico di conoscerlo, oltre che garantirgli il secondo riconoscimento dopo il Nastro d’argento per Romanzo Criminale diretto da Michele Placido. A distanza di 10 anni dall’uscita nelle sale, Claudio Santamaria torna al cinema, solamente dal 2 al 4 marzo, con un film, Lo chiamavano Jeeg Robot, rimasto nella memoria collettiva e di cui vi lasciamo il trailer rimasterizzato in calce a questo articolo.

Claudio Santamaria torna al cinema in 4K con Lo Chiamavano Jeeg Robot: il trailer

Presentato in anteprima alla decima edizione della Festa del Cinema di Roma, dove ottenne un’accoglienza entusiasta, Lo chiamavano Jeeg Robot, diretto da Gabriele Mainetti (al suo esordio come regista), uscì nelle sale il 25 febbraio 2016 e divenne subito un fenomeno culturale. Quasi 800.000 spettatori andarono al cinema per scoprire la storia dell’antieroe di periferia Enzo Ceccotti (Santamaria). Chiaro omaggio al famosissimo e iconico anime giapponese, il film è il primo vero cinecomic italiano in chiave pulp. Capace di unire atmosfere manga, suggestioni gangster e dinamiche da supereroe, offriva un racconto urbano inedito per il nostro Paese.

Ladruncolo di periferia nella zona di Tor Bella Monaca, Enzo sbarca il lunario con piccoli furti. Un giorno, mentre sta tentando la fuga dalle forze dell’ordine, si lancia nel Tevere e finisce per errore in un barile di materiale radioattivo. Sopravvissuto a malapena, già dalla mattina seguente scopre di aver acquisito una forza e una resistenza fuori dalla norma, che deciderà di mettere al servizio della comunità in una Roma dilaniata da una lotta di potere. Nella Capitale, infatti, alcuni clan venuti da fuori stanno cercando di farsi spazio con attentati bombaroli.

Un cast stellare per Lo chiamavano Jeeg Robot

Oltre al già citato Claudio Santamaria, nel cast del film brillano Luca Marinelli, nei panni dello Zingaro, e Ilenia Pastorelli in quelli di Alessia.

Il trionfo del film si è consacrato alla 60ª edizione dei David di Donatello, con 7 premi tra cui Miglior regista esordiente a Mainetti, Miglior attore protagonista a Santamaria, Miglior attrice protagonista a Pastorelli, Miglior attore non protagonista a Marinelli e Miglior attrice non protagonista ad Antonia Truppo. A questi si sono aggiunti due Nastri d’Argento, assegnati a Mainetti e Marinelli. A questo link trovate il trailer rimasterizzato in 4K di Lo chiamavano Jeeg Robot.

