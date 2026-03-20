Lo chiamava rock & roll, il film che ha commosso il mondo intero arriva in Italia: un viaggio tra disabilità, forza e rinascita - Il trailer
Dopo il trionfo nelle sale internazionali, approda nel nostro paese una storia potente e necessaria e tutta italiana: Lo chiamava rock & roll
Tra meno di un mese nei cinema italiani arriverà un progetto tanto speciale quanto toccante: parliamo di Lo chiamava rock & roll, un film diretto dal marchigiano Saverio Smeriglio che punta tutto sull’emozione e sull’abbattimento dei pregiudizi. L’anteprima assoluta sarà l’8 aprile a Cupra Marittima, seguita dal 9 aprile ad Ancona. Dal 16 aprile Medusa Film distribuirà poi il film nelle sale di tutta Italia, celebrando così i suoi trent’anni di successi con una storia coraggiosa e indipendente.
Lo chiamava rock & roll, una toccante storia di forza dai toni ironici
Questo film segna una svolta storica per l’inclusione in Italia. Per la prima volta, infatti, una pellicola arriverà al cinema in un’unica versione con i sottotitoli sempre presenti. Questa scelta permette a tutti, comprese le persone sorde, di godersi lo spettacolo senza barriere. Non a caso, il progetto ha ricevuto il patrocinio di numerose realtà come l’Ente Nazionale Sordi, l’INAIL e il Comitato Paralimpico.
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La trama si ispira a fatti realmente accaduti e racconta un viaggio profondo verso la libertà e la scoperta di sé. Il volto principale è quello di Federico Villa, che convive con una malattia neurodegenerativa ed è stato la vera anima dietro l’intero progetto. Al suo fianco troviamo attori molto conosciuti: Nicola Nocella (che ha anche collaborato alla sceneggiatura), Andrea Montovoli, Ivana Lotito e Isabel Russinova. La storia è sì toccante ma anche incredibilmente forte, con note ironiche e avventurose, di fronte alle quali il pubblico non potrà che rimanere colpito.[iol_placeholder type="video" post_id="198293" video_id="https://www.youtube.com/watch?v=2fEy7VYy7OU" platform="brightcove"/]
Grande successo all’estero per il film
La colonna sonora, curata da Stefano Smeriglio, si arricchisce di contributi d’eccezione: una melodia dell’indimenticabile Mango e una reinterpretazione di un classico di Elvis Presley, incisa per l’occasione da Omar Pedrini. Anche se in Italia il film sta per uscire, ha già ottenuto un successo incredibile a livello internazionale. La critica estera lo ha accolto con entusiasmo, premiandolo come miglior opera al Festival di San Francisco e conferendogli importanti riconoscimenti anche a Barcellona e Houston.
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