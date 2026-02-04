Trova nel Magazine
Live Nation si prende il Forum di Assago (e non solo): il super affare e cosa cambia per la musica in Italia

Il colosso dell'intrattenimento ha siglato l'acquisto dell'arena milanese, a cui si aggiungono il Teatro Repower e lo spazio Carroponte. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Folla palazzetto
IPA

La mappa dei concerti in Italia sta per cambiare volto. Live Nation, il colosso mondiale dell’intrattenimento, ha firmato l’accordo per acquistare il Gruppo ForumNet da Bastogi S.p.A., portandosi a casa tre delle location musicali più importanti dell’area milanese: Unipol Forum di Assago, Carroponte e Teatro Repower. Tradotto: una fetta decisiva della musica dal vivo in Italia finirà ‘sotto il cappello’ di un unico gigante privato. Ecco tutti i dettagli.

Live Nation, l’annuncio sull’acquisto del Forum di Assago

L’intesa è ancora preliminare, ma l’affare dovrebbe concludersi entro la primavera 2026. ForumNet, dunque, sarà acquisito dal colosso Live Nation, anche se il gruppo continuerà a lavorare con il proprio management e, sulla carta, resterà aperto a tutti i promoter. Fulcro dell’affare, come anticipato, è l’Unipol Forum di Assago, arena inaugurata nel 1990 con capienza fino a circa 15.800 persone e una media di 2 milioni di spettatori all’anno tra concerti, basket e grandi eventi.

Sul palco del Forum sono passati tutti, da Vasco a Cesare Cremonini, da Tiziano Ferro a Marco Mengoni. Per non parlare delle star internazionali. E oltre ad essere la ‘casa’ abituale dell’Olimpia Milano, ospiterà nelle prossime settimane anche le gare di pattinaggio di figura e short track delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Live Nation, però, non si limiterà a ottenere la proprietà della struttura, dato che ha annunciato un massiccio programma di investimenti finalizzato a "migliorare l’esperienza del pubblico e potenziare le infrastrutture dedicate ad artisti e produzioni". In pratica, si punterà su arene più confortevoli, backstage più attrezzati e impianti aggiornati, con l’obiettivo di consolidare il Forum come polo e tempio dei grandi live per i prossimi decenni.

Carroponte e Teatro Repower: la filiera dei live sotto un unico tetto

L’accordo siglato da Live Nation riguarda inoltre due location cruciali per Milano: il Teatro Repower, spazio da circa 1.700 posti che negli ultimi anni è diventato un riferimento per musical, one man show e concerti più ‘intimi’, e il Carroponte, venue all’aperto da circa 12 mila persone, simbolo delle estati milanesi tra festival, live e rassegne.

Tre dimensioni diverse – indoor, teatro e open‑air – saranno quindi unite da una stessa programmazione curata da Live Nation, in un mercato che nel 2024 ha generato un indotto complessivo stimato in 4,5 miliardi di euro. E non a caso, Marco Cabassi, presidente del Gruppo Bastogi, parla di passaggio di testimone più che di vendita vera e propria: "Queste venue sono da decenni al centro della vita culturale milanese. La partnership con Live Nation garantisce che possano continuare a crescere e a essere un punto di riferimento, accogliendo artisti e pubblico dall’Italia e da tutto il mondo anche negli anni a venire".

