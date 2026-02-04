Live Nation si prende il Forum di Assago (e non solo): il super affare e cosa cambia per la musica in Italia Il colosso dell'intrattenimento ha siglato l'acquisto dell'arena milanese, a cui si aggiungono il Teatro Repower e lo spazio Carroponte. Ecco tutti i dettagli.

La mappa dei concerti in Italia sta per cambiare volto. Live Nation, il colosso mondiale dell’intrattenimento, ha firmato l’accordo per acquistare il Gruppo ForumNet da Bastogi S.p.A., portandosi a casa tre delle location musicali più importanti dell’area milanese: Unipol Forum di Assago, Carroponte e Teatro Repower. Tradotto: una fetta decisiva della musica dal vivo in Italia finirà ‘sotto il cappello’ di un unico gigante privato. Ecco tutti i dettagli.

Live Nation, l’annuncio sull’acquisto del Forum di Assago

L’intesa è ancora preliminare, ma l’affare dovrebbe concludersi entro la primavera 2026. ForumNet, dunque, sarà acquisito dal colosso Live Nation, anche se il gruppo continuerà a lavorare con il proprio management e, sulla carta, resterà aperto a tutti i promoter. Fulcro dell’affare, come anticipato, è l’Unipol Forum di Assago, arena inaugurata nel 1990 con capienza fino a circa 15.800 persone e una media di 2 milioni di spettatori all’anno tra concerti, basket e grandi eventi.

Sul palco del Forum sono passati tutti, da Vasco a Cesare Cremonini, da Tiziano Ferro a Marco Mengoni. Per non parlare delle star internazionali. E oltre ad essere la ‘casa’ abituale dell’Olimpia Milano, ospiterà nelle prossime settimane anche le gare di pattinaggio di figura e short track delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Live Nation, però, non si limiterà a ottenere la proprietà della struttura, dato che ha annunciato un massiccio programma di investimenti finalizzato a "migliorare l’esperienza del pubblico e potenziare le infrastrutture dedicate ad artisti e produzioni". In pratica, si punterà su arene più confortevoli, backstage più attrezzati e impianti aggiornati, con l’obiettivo di consolidare il Forum come polo e tempio dei grandi live per i prossimi decenni.

Carroponte e Teatro Repower: la filiera dei live sotto un unico tetto

L’accordo siglato da Live Nation riguarda inoltre due location cruciali per Milano: il Teatro Repower, spazio da circa 1.700 posti che negli ultimi anni è diventato un riferimento per musical, one man show e concerti più ‘intimi’, e il Carroponte, venue all’aperto da circa 12 mila persone, simbolo delle estati milanesi tra festival, live e rassegne.

Tre dimensioni diverse – indoor, teatro e open‑air – saranno quindi unite da una stessa programmazione curata da Live Nation, in un mercato che nel 2024 ha generato un indotto complessivo stimato in 4,5 miliardi di euro. E non a caso, Marco Cabassi, presidente del Gruppo Bastogi, parla di passaggio di testimone più che di vendita vera e propria: "Queste venue sono da decenni al centro della vita culturale milanese. La partnership con Live Nation garantisce che possano continuare a crescere e a essere un punto di riferimento, accogliendo artisti e pubblico dall’Italia e da tutto il mondo anche negli anni a venire".

