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Litfiba, mossa storica di Piero Pelù: cosa succederà al concerto del Primo Maggio

Grandi sorprese in arrivo per i fan della storica band, pronta a sorprendere il suo pubblico in occasione dei 40 anni del disco “17 Re”: ecco cosa accadrà.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Ora non ci sono davvero più dubbi: il Concerto del Primo Maggio 2026 di Roma regalerà al pubblico italiano un ritorno veramente attesissimo. Parliamo dell’iconica band dei Litfiba nella loro formazione storica anni ’80, ovvero Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. Il grande concerto che si terrà a Piazza San Giovanni in Laterano sarà dedicato al tema "Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale". E la presenza dei Litfiba sarà un modo per festeggiare i 40 anni del loro celebre album 17 Re ma anche un assaggio in anteprima del grande tour estivo che li vedrà protagonisti per tutta l’estate. Ecco i dettagli.

Litfiba, 40 anni di storia al Concerto del Primo Maggio 2026

Questo attesissimo ritorno sul palco della band arriva proprio in un momento particolarmente speciale per i suoi componenti: i 40 anni di "17 Re", il disco pubblicato nel 1986 che ha consacrato i Litfiba a livello nazionale ed europeo. Questo album è infatti il secondo capitolo della Trilogia delle vittime del potere, che include anche Desaparecido e Litfiba 3. Un’opera che ancora oggi conserva intatta la sua carica visionaria, in grado di unire generazioni diverse attraverso un linguaggio sonoro originale, a metà tra post punk, new wave ed etno rock.

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In più, vale la pena ricordare una curiosità che pochi conoscono: l’album prende il nome da quella che avrebbe dovuto essere la sua title-track, una traccia mai pubblicata perché ritenuta non all’altezza del resto del materiale, il cui testo è però parzialmente stampato all’interno della copertina. Per i fan della prima ora, quelli che hanno vissuto in diretta la stagione d’oro della band nata a Firenze nel 1980, vedere sul palco del Concertone la formazione originale al completo sarà un’emozione difficile da contenere.

Litfiba, il grande Concerto prima del Tour Estivo

Ma il grande palco del Primo Maggio sarà solo un piccolo assaggio del tour estivo che impegnerà la band nei mesi a seguire. Con oltre 50mila biglietti già venduti e 20 tappe in programma tra giugno e agosto, il tour porterà per la prima volta dal vivo l’intero album 17 Re, insieme ai grandi classici che hanno fatto la storia dei Litfiba: brani leggendari che verranno eseguiti nella loro totalità, come non era mai accaduto prima.

Durante il Concerto del Primo Maggio potremo dunque assistere a un piccolo assaggio del grande ritorno della band, a performance rigorosamente live e a tantissimi artisti che si esibiranno con i loro brani più iconici: dai nomi più affermati della musica italiana alle nuove voci della scena contemporanea. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2, e sarà disponibile anche su RaiPlay e Rai Italia.

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