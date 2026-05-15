Dalla lite al rinnovo, Massimo Giletti blindato dalla Rai: cosa condurrà oltre ‘Lo Stato delle Cose’ Dopo settimane di frecciate e dubbi sul futuro, il giornalista piemontese sarebbe pronto a restare in Rai non solo con Lo Stato delle Cose, ma anche con nuovi progetti in prima serata.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il futuro televisivo di Massimo Giletti in Rai, che fino a poche settimane fa sembrava appeso a un filotra indiscrezioni di rottura e ipotesi di addio, si sta ora ridisegnando in maniera sorprendentemente più stabile. Dopo la chiusura stagionale de Lo Stato delle Cose, avvenuta come previsto ma accompagnata da qualche tensione di troppo, si era diffusa l’idea che il rapporto tra il conduttore e l’azienda pubblica potesse entrare in una fase critica. E invece, secondo le ultime voci circolate, lo scenario sarebbe cambiato rapidamente, con un rinnovo ormai vicino e una volontà comune di proseguire la collaborazione.

Massimo Giletti e Rai: la tensioni in diretta a Lo Stato delle Cose

A contribuire al clima di incertezza erano state alcune dichiarazioni arrivate in diretta durante Lo Stato delle Cose, quando Giletti aveva lasciato intendere il proprio disappunto per la chiusura della stagione con la frase: "Noi non saremo in onda perché, si sa, i programmi che funzionano… Sapete che fine fanno". Un’uscita che aveva immediatamente acceso il dibattito interno alla Rai, portando anche a una replica ufficiale da parte del direttore degli Approfondimenti Paolo Corsini, che aveva ricordato come durata e struttura dei programmi fossero stati concordati a inizio stagione. Da quel momento, si era diffusa l’idea di una possibile frattura, con ipotesi che andavano dalla revisione del contratto fino a un addio anticipato.

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La svolta tra il conduttore e la rete, e la riconferma vicina

La svolta sarebbe arrivata nelle ultime settimane grazie a un incontro tra Giletti e i vertici Rai, che avrebbe permesso di ridurre le distanze e riaprire concretamente la trattativa per il rinnovo. Le indiscrezioni parlano di un’intesa ormai vicina, nelle prossime ore, come sottolineato da Affari Italiani, anche se restano alcuni dettagli da definire prima della firma definitiva. L’orientamento dell’azienda sarebbe comunque quello di confermare Lo Stato delle Cose nella prossima stagione televisiva, rafforzandone la presenza nel palinsesto del lunedì sera su Rai 3.

Nuovi progetti e prospettive future: gli altri impegni di Giletti in Rai

Oltre alla conferma del programma principale, si starebbe valutando anche un ampliamento del ruolo di Giletti all’interno della rete, con la possibilità di affidargli alcune serate speciali in prima serata su Rai 1. Si tratterebbe di appuntamenti a tema, con un taglio più ampio e in parte orientato anche all’intrattenimento, un territorio che il conduttore ha già dimostrato di saper gestire con risultati significativi. In questo quadro, l’idea di un addio sembra oggi decisamente più lontana.

I trascorsi tra Massimo Giletti e la Rai

Nonostante le tensioni, il rapporto tra Giletti e la Rai affonda le radici in una lunga storia professionale costruita nel tempo. Il suo percorso televisivo è infatti legato a programmi che hanno segnato la televisione pubblica, da Mixer fino a I Fatti Vostri, passando per la lunga stagione de L’Arena, che lo ha reso uno dei volti più riconoscibili del talk domenicale. Anche i periodi di allontanamento, compreso il passaggio a La7 e la chiusura improvvisa di Non è l’Arena, non hanno mai spezzato del tutto quel filo diretto con Viale Mazzini, che nel tempo si è sempre mostrato pronto a riaprire un dialogo.

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Ore 14 Rai 2 21:20

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