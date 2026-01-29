LiSA la cantante idolo delle serie anime sbarca in Italia, ma è già polemica: "Basta, sempre Milano"
I fan della cantante giapponese hanno criticato la scelta di un concerto nel capoluogo lombardo: "Se solo non lo facessero lì".
Grandi notizie per i fan degli anime. LiSA, la cantante giapponese di diversi opening ed ending di queste serie, sarà presto in Italia per un concerto evento che in molti aspettavano da tempo. Al secolo Risa Oribe classe 1987, LiSA ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico nel 2010 con l’anime Angel Beats!, dove interpreta una delle due vocalist della band immaginaria ‘Girls Dead Monster’. Un anno dopo ecco arrivare il debutto da solista e il primo album Letters to U, e poi il singolo Oath Sign, utilizzato come sigla iniziale dell’anime Fate/Zero. Tanti i suoi successi, come il brano Crossing Field, apertura di Sword Art Online e le collaborazioni con Demon Slayer – Kimetsu no yaiba e My Hero Academia. Lo sbarco in Italia segna proprio un successo planetario per l’artista, che il prossimo 15 settembre sarà all’Unipol Forum di Milano per il suo primo live nel nostro Paese. La scelta di un concerto proprio nel capoluogo lombardo, però, non ha soddisfatto tutti e ha acceso la polemica.
Il primo concerto italiano di LiSA scatena la polemica: "Se solo non lo facessero a Milano"
Una fama sempre in crescita per LiSA, la cantante giapponese che ha prestato la sua voce e parecchie delle sue canzoni per alcune delle sigle più famose delle serie anime. Il pubblico ha imparato ad amarla sempre di più, e ora che sta per sbarcare anche in Italia con un suo concerto dal vivo, gli animi dei fan si scaldano. Il prossimo 15 settembre, infatti, LiSA sarà a Milano e i biglietti per vederla saranno disponibili a partire da venerdì 30 gennaio 2026, dalle 10 su Ticketone. Tra i tantissimi commenti di utenti soddisfatti e felicissimi del suo arrivo nel Bel Paese, tanti altri hanno fortemente criticato la scelta della location, contestando il fatto che i grandi eventi si facciano sempre e solo a Roma o, ancora di più, a Milano: "Italia=Milano", "Peccato a Milano", "Non avevo bisogno di aprire la notizia per sapere che per la 28404839 volta è a Milano. Che rottura di co*lions", "Ma qualcosa fuori dalle solite Milano e Roma, succederà mai?", "Se solo non lo facessero a Milano". Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp
