Liorni chiude Affari Tuoi (e stravolge L’Eredità), Gerry Scotti mette la Ruota in prima serata: doppio annuncio, cosa cambia Il game show della fascia preserale si prepara a una nuova avventura in access al posto di De Martino all’insegna delle novità: Scotti saluta con uno speciale

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La lunghissima sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti sta per finire, ma non per questo terminerà la ‘battaglia’ dell’access prime time tra Rai 1 e Canale 5. Quest’estate, infatti, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna andranno in ‘pausa’ e lasceranno spazio al palinsesto estivo: su Rai 1 arriverà L’Eredità di Marco Liorni (come annunciato ieri direttamente dal conduttore) mentre sulla rete ammiraglia Mediaset sarà il turno di Max Giusti e The Wall. Prima, però, Gerry Scotti potrebbe salutare il pubblico di Canale 5 con uno speciale in prima serata. Scopriamo tutti i dettagli.

L’Eredità al posto di Affari Tuoi: l’annuncio di Marco Liorni

In onda dallo scorso 20 ottobre, quest’anno Marco Liorni non conoscerà pause e continuerà a condurre L’Eredità anche in estate. Il game show di punta della fascia preserale di Rai 1, infatti, sbarcherà nell’access prime time e prenderà il posto di Stefano De Martino e Affari Tuoi. Per Liorni si tratta di una nuova esperienza in una fascia oraria inedita, e ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore nella puntata andata in onda ieri. "Quest’estate, se vorrete, L’Eredità sarà con voi in un’altra collocazione, dopo il telegiornale" ha fatto sapere Liorni al pubblico di Rai 1, ufficializzando di fatto le voci che si rincorrevano da mesi: "Quando finirà la programmazione di Affari Tuoi con Stefano De Martino, prenderemo lo stesso posto". Non sono ancora state ufficializzate le date (per Affari Tuoi si parla addirittura del 18 luglio per l’ultima puntata) e Liorni ha chiarito: "Più o meno dalla metà di luglio fino ad agosto e ai primi giorni di settembre". In estate L’Eredità lascerà dunque la fascia preserale – dove arriverà, come da tradizione, Reazione a Catena di Pino Insegno – e a luglio partirà questa edizione inusuale che, come svelato da Liorni, presenterà tantissime novità: "Sarà un’edizione sorprendente. La Ghigliottina ci sarà sempre ma per il resto un gioco… non voglio dirvi altro perché sarà veramente una sorpresa".

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La Ruota della Fortuna chiude con uno speciale? L’indizio di Gerry Scotti

Per quanto riguarda La Ruota della Fortuna (che va in onda ininterrottamente da luglio 2025), la ‘sosta’ estiva potrebbe iniziare prima di Affari Tuoi. Sebbene non ci siano ancora annunci ufficiali, infatti, Gerry Scotti potrebbe salutare già a giugno. Nella puntata di ieri, tuttavia, il conduttore dello storico game show di Canale 5 ha lasciato intendere che potrebbe esserci un gran finale, lanciando indizi su quello che potrebbe essere un ultimo speciale in prima serata rivolgendosi alla nuova campionessa Dorella: "Dovessimo, entro l’estate, fare un torneo con i mega campioni, la nostra Dorella sarebbe una protagonista di diritto".

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