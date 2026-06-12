Nicole Kidman lancia l’allarme in Lioness 3: c’è qualcosa che nessuno aveva previsto e che potrebbe cambiare tutto Il teaser trailer della nuova stagione di Lioness anticipa una sfida senza precedenti: Nicole Kidman e Zoe Saldana alle prese con una guerra sempre più vicina.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Paramount+ ha rilasciato il teaser trailer ufficiale di Lioness 3, la terza stagione della serie che ha conquistato tutti. Il thriller di spionaggio firmato Taylor Sheridan tornerà domenica 2 agosto 2026 sulla piattaforma. Zoe Saldana e Nicole Kidman, entrambe premi Oscar e produttrici esecutive della serie, sono pronte a tornare con una missione che si preannuncia la più personale e devastante di sempre. Di seguito, tutti i dettagli.

Lioness 3, esplode il caos nel teaser trailer della serie con Nicole Kidman

La terza stagione di Lioness si mostra nelle prime immagini ufficiali diffuse da Paramount+, che ha pubblicato il teaser trailer dei nuovi episodi in arrivo dal 2 agosto. Il thriller di spionaggio ideato da Taylor Sheridan riporta in scena Zoe Saldana, Nicole Kidman, Morgan Freeman e Michael Kelly. La clip anticipa una stagione segnata da missioni ad alto rischio, intrighi internazionali e profonde tensioni personali. Al centro della vicenda c’è ancora Joe McNamara (Zoe Saldana), impegnata a conciliare il proprio ruolo operativo con la vita familiare, mentre nuove minacce iniziano a stringersi attorno a lei. Le immagini mostrano un contesto sempre più instabile, tra reti segrete, agenti stranieri, tradimenti e avversari che agiscono nell’ombra. Emblematica la frase pronunciata da Joe nel trailer: "Il mondo non è diventato così; è sempre stato così".

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Affiancata da Kaitlyn Meade (Nicole Kidman) e Byron Westfield (Michael Kelly), la protagonista sarà chiamata ad affrontare quella che viene descritta come la missione più personale e complessa mai affrontata dal team Lioness, in una guerra che ormai coinvolge ogni aspetto della sua vita. Nel cast troviamo anche:

Laysla De Oliveira

Dave Annable

Jill Wagner

LaMonica Garrett

James Jordan

Genesis Rodriguez

Austin Hébert

Jonah Wharton

Thad Luckinbill

Hannah Love Lanier

Ian Bohen

Lioness 3, di cosa parla la terza stagione della serie: la trama

La terza stagione di Lioness, dunque, sarà ambientata in un contesto di intrighi internazionali, tra reti clandestine, agenti stranieri e tradimenti, mentre Joe dovrà affrontare una minaccia difficile da individuare e trovare un equilibrio tra dovere e vita privata. Affiancata da Kaitlyn Meade e Byron Westfield, si troverà a combattere nemici nascosti e una guerra destinata a coinvolgere ogni aspetto della sua vita.

Lioness, come si è conclusa la seconda stagione e dove vederla in streaming

La seconda stagione si era conclusa con un discreto successo dopo una rischiosa operazione per fermare due scienziati nucleari cinesi diretti verso una base in Iran sotto la protezione dell’esercito turco. Nonostante il pericolo corso dalla squadra, Joe era riuscita anche a ritrovare un momento di serenità con la sua famiglia. La prima e la seconda stagione di Lioness sono in streaming su Paramount+, mentre la terza arriverà il 2 agosto 2026 sempre sulla piattaforma.

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