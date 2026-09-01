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Lionel Richie in terapia intensiva: il ricovero in ospedale dopo il concerto. Cos’è successo e le sue condizioni

Il cantante è stato trasferito in ospedale a St. Louis al termine del suo show: ipotesi disidratazione, come sta e il futuro del tour

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Sono ore di apprensione per Lionel Richie e i suoi fan. Il cantante, infatti, è stato ricoverato in ospedale a St. Louis dopo il concerto di sabato sera al Muny, dove era apparso affaticato durante le battute finali dello spettacolo. Stando alle prime informazioni i medici starebbero valutando una lieve disidratazione. Richie, 77 anni, avrebbe comunque mantenuto un atteggiamento fiducioso e spererebbe di poter lasciare la struttura già oggi martedì 1° settembre 2026. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Lionel Richie, il malore dopo il concerto e il ricovero

Preoccupazione per Lionel Richie dopo l’ultimo appuntamento del suo tour negli Stati Uniti. Il cantante è stato ricoverato in terapia intensiva a St. Louis, in Missouri, dopo il concerto di sabato sera al Muny, storico anfiteatro all’aperto di Forest Park. Secondo quanto riferito da fonti statunitensi, Richie si sarebbe recato volontariamente in una struttura sanitaria della città al termine dello spettacolo. I medici starebbero valutando un quadro riconducibile a una lieve disidratazione. L’artista, che ha compiuto 77 anni, avrebbe espresso la speranza di essere dimesso già in giornata. I segnali di stanchezza, tuttavia, erano emersi già durante il concerto. Alcuni spettatori hanno infatti raccontato di aver notato Richie in difficoltà verso la conclusione della serata. Per eseguire ‘All Night Long’, uno dei suoi brani più celebri e abitualmente utilizzato per chiudere gli spettacoli, il cantante avrebbe chiesto allo staff di portargli una sedia sul palco. Nonostante il momento di affaticamento, l’esibizione è arrivata regolarmente alla fine e il pubblico non avrebbe avuto la percezione di una situazione particolarmente grave. La notizia del ricovero è stata diffusa soltanto successivamente.

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Il precedente di giugno e il futuro del tour

Quello di St. Louis non è il primo episodio di malessere affrontato da Richie durante questa tournée. Lo scorso 24 giugno, infatti, alla Grand Casino Arena di St. Paul in Minnesota, il cantante aveva interrotto il concerto dopo aver raccontato al pubblico di sentirsi stordito. Anche in quell’occasione Richie si era seduto e aveva proseguito per qualche minuto prima di lasciare il palco. Fu quindi trasportato in ospedale in ambulanza e, su indicazione dei medici, furono rinviati gli appuntamenti successivi di Chicago e Columbus. Il ritorno sul palco era avvenuto il 30 giugno a Pittsburgh, insieme agli Earth, Wind & Fire. Il Sing a Song All Night Long Tour, che vede Richie esibirsi insieme agli Earth, Wind & Fire, non risulta al momento ufficialmente modificato: la prossima data indicata è quella del 26 settembre a San Francisco e non sono state comunicate (per ora) eventuali cancellazioni o rinvii.

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