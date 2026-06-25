Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Lionel Richie ferma il concerto per un malore: “Stordito e strano”. Attimi d'angoscia, poi sparisce: cosa è successo

Il cantante statunitense è stato costretto a interrompere la prima data del suo tour in Minnesota a causa di alcuni problemi di salute: le sue condizioni

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Paura per Lionel Richie. Il cantante statunitense, infatti, è stato costretto a interrompere la prima data del suo tour a St. Paul, in Minnesota, a causa di un malore improvviso. Richie ha lasciato il palco e fermato il concerto; al momento non sono ancora state fornite comunicazioni ufficiale né sulle sue condizioni né sulle prossime date della tournée. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Lionel Richie colpito da un malore durante il concerto

Ieri mercoledì 24 giugno 2026 Lionel Richie è stato costretto a interrompere il primo concerto del suo nuovo tour dopo aver accusato un malore sul palco della Grand Casino Arena di St. Paul, in Minnesota. L’episodio si è verificato a circa un’ora dall’inizio dello spettacolo, suscitando subito preoccupazione tra i fan presenti. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, infatti, Richie aveva già mostrato alcuni segnali di difficoltà durante l’esibizione. Sulle note di ‘Dancing on the Ceiling’ il cantante ha lasciato per alcuni momenti che fosse il pubblico a cantare, per poi sedersi sulle scale del palco visibilmente affaticato. Lo stesso artista ha spiegato agli spettatori di sentirsi "stordito" e "strano", ironizzando sul fatto di non avere mai cantato quel brano da seduto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Lionel Richie si è poi spostato al pianoforte per eseguire ‘Three Times a Lady’. Tuttavia, le sue condizioni non sono migliorate e il cantante si è preso una pausa lasciando il palco. La band è rimasta in attesa per circa un quarto d’ora senza fornire spiegazioni ufficiali al pubblico. Quaranta minuti dopo l’uscita di scena del cantante è arrivata la comunicazione ufficiale e il sassofonista Dino Soldo ha informato i presenti che Richie non si sentiva bene e che non sarebbe stato in grado di proseguire il concerto.

Come sta Lionel Richie

Al momento non sono ancora state diffuse ulteriori informazioni sulle condizioni di Lionel Richie né sull’eventuale recupero della data. Molti fan avevano già notato che qualcosa non andava: secondo alcune testimonianze, la voce dell’artista appariva meno brillante del solito e la sua condizione fisica sembrava affaticata. Tuttavia, il batterista della band ha dichiarato che prima dello spettacolo non c’erano stati segnali evidenti di problemi di salute. Il concerto rappresentava la data inaugurale del Sing a Song All Night Long Tour, condiviso con gli Earth, Wind & Fire, che avevano aperto la serata con un set di circa cinquanta minuti.

Potrebbe interessarti anche

The Bear 5, pubblicato il trailer della quinta e ultima stagione della serie in arrivo su Disney+

The Bear 5, il trailer del gran finale nasconde una verità amara: i fan assisteranno a una scelta devastante

La quinta e ultima stagione dello show arriva su Disney+: il trailer svela un ristor...
Biopic musicali - Michael

Scoppia la biopic musicali mania, dopo Michael arrivano i Beatles e Snoop Dog: tutti i film che vedremo

Dopo il successo del film su Michael Jackson, il cinema si prepara a una serie di nu...
Messi: The Forgotten Tape, su Disney+ il documentario del video "dimenticato" che ha portato alla nascita di una leggenda

Lionel Messi su Disney Plus: il documentario del video "dimenticato" che ha portato alla nascita di una leggenda

Cosa sarebbe successo se Messi avesse scelto di giocare per la Spagna invece che per...
Rod Stewart

Malore durante il concerto per Rod Stewart, subito soccorso con la maschera d'ossigeno: "Vi dispiace se mi siedo?". Era già stato male

L'episodio si è verificato durante il concerto nello Utah dell'artista scozzese che ...
tiziano ferro concerto maradona

Tiziano Ferro, paura al Maradona: ferma il concerto per soccorrere un fan. Poi il duetto (amaro) con Sal Da Vinci tra anello e divorzio

Cosa è successo al concerto di Napoli del 23 giugno 2026: show interrotto per soccor...
Belén Rodríguez

Belén, il doppio incidente in macchina prima del malore: cosa è successo

Stando alle ultime indiscrezioni la showgirl argentina rischierebbe una denuncia per...
Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti interrompe il concerto e sbotta con un fan: "L'ho detto dieci volte, che vuoi da me?". Cosa è successo

Durante la tappa a Messina del tour, il cantante si è trovato a gestire dal palco la...
Malore al concerto dei Pooh all'Arena di Verona

Malore al concerto dei Pooh all'Arena di Verona, lo show si ferma per soccorrere uno spettatore: è il secondo stop in due giorni

Il concerto dei Pooh si ferma per prestare soccorso a uno spettatore: lo show per i ...
Shakira

Mondiali 2026, Shakira canta ‘Dai Dai’ in italiano: perché cita (anche) Paolo Maldini e cosa farà con Madonna

Shakira è l'interprete di "Dai dai", la canzone ufficiale dei Mondiali 2026, in cui ...

Ferrara Summer Festival

Ferrara Summer Festival 2026

Tutto quello che bisogna sapere sull'evento più atteso dell'estate

LEGGI

Personaggi

Patrizia Griffini

Patrizia Griffini
syria chi è

Syria
Francesco De Gregori

Francesco De Gregori
Lorenzo Salvetti

Lorenzo Salvetti

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963