Lionel Richie ferma il concerto per un malore: “Stordito e strano”. Attimi d'angoscia, poi sparisce: cosa è successo Il cantante statunitense è stato costretto a interrompere la prima data del suo tour in Minnesota a causa di alcuni problemi di salute: le sue condizioni

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Paura per Lionel Richie. Il cantante statunitense, infatti, è stato costretto a interrompere la prima data del suo tour a St. Paul, in Minnesota, a causa di un malore improvviso. Richie ha lasciato il palco e fermato il concerto; al momento non sono ancora state fornite comunicazioni ufficiale né sulle sue condizioni né sulle prossime date della tournée. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Lionel Richie colpito da un malore durante il concerto

Ieri mercoledì 24 giugno 2026 Lionel Richie è stato costretto a interrompere il primo concerto del suo nuovo tour dopo aver accusato un malore sul palco della Grand Casino Arena di St. Paul, in Minnesota. L’episodio si è verificato a circa un’ora dall’inizio dello spettacolo, suscitando subito preoccupazione tra i fan presenti. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, infatti, Richie aveva già mostrato alcuni segnali di difficoltà durante l’esibizione. Sulle note di ‘Dancing on the Ceiling’ il cantante ha lasciato per alcuni momenti che fosse il pubblico a cantare, per poi sedersi sulle scale del palco visibilmente affaticato. Lo stesso artista ha spiegato agli spettatori di sentirsi "stordito" e "strano", ironizzando sul fatto di non avere mai cantato quel brano da seduto.

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Lionel Richie si è poi spostato al pianoforte per eseguire ‘Three Times a Lady’. Tuttavia, le sue condizioni non sono migliorate e il cantante si è preso una pausa lasciando il palco. La band è rimasta in attesa per circa un quarto d’ora senza fornire spiegazioni ufficiali al pubblico. Quaranta minuti dopo l’uscita di scena del cantante è arrivata la comunicazione ufficiale e il sassofonista Dino Soldo ha informato i presenti che Richie non si sentiva bene e che non sarebbe stato in grado di proseguire il concerto.

Come sta Lionel Richie

Al momento non sono ancora state diffuse ulteriori informazioni sulle condizioni di Lionel Richie né sull’eventuale recupero della data. Molti fan avevano già notato che qualcosa non andava: secondo alcune testimonianze, la voce dell’artista appariva meno brillante del solito e la sua condizione fisica sembrava affaticata. Tuttavia, il batterista della band ha dichiarato che prima dello spettacolo non c’erano stati segnali evidenti di problemi di salute. Il concerto rappresentava la data inaugurale del Sing a Song All Night Long Tour, condiviso con gli Earth, Wind & Fire, che avevano aperto la serata con un set di circa cinquanta minuti.

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