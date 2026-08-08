Leo Messi, la malattia del padre Jorge e le causa della morte a 68 anni Il padre del fuoriclasse argentino si è spento a Rosario. Per oltre vent’anni ha gestito la carriera del figlio, restando sempre lontano dai riflettori.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Quelle lacrime, dopo il gol, oggi assumono un significato ancora più doloroso. Jorge Messi, padre di Lionel, è morto a 68 anni a Rosario, la città argentina dove era nato e dove era stato ricoverato nelle ultime settimane per problemi di salute. Per oltre vent’anni è stato molto più di un padre per il fuoriclasse: ha seguito da vicino ogni passaggio della sua carriera, occupandosi di contratti, trasferimenti e affari. La famiglia aveva mantenuto il massimo riserbo sulle sue condizioni, mentre Lionel, ai Mondiali, aveva raccontato quei "giorni difficili" senza mai entrare nei dettagli.

Leo Messi, morto il papà Jorge: le cause del decesso e la malattia

Una bruttissima notizia ha sconvolto Leo Messi e i suoi cari: è morto a 68 anni il padre Jorge Messi, figura fondamentale nella vita privata e professionale del fuoriclasse argentino. La notizia è arrivata oggi, 8 agosto 2026, da Rosario, città natale della famiglia Messi. Jorge era malato da tempo ed era stato sottoposto a cure e controlli medici negli ultimi mesi. Al momento, però, non sono state rese note ufficialmente né una diagnosi precisa né le cause mediche del decesso. La famiglia aveva mantenuto il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute, chiedendo rispetto e discrezione di fronte alle numerose indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti. La sua situazione aveva già profondamente segnato Lionel.

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Leo Messi, la preoccupazione per il padre mostrata ai Mondiali 2026

Durante il Mondiale del 2026, Messi era apparso visibilmente commosso dopo una partita dell’Argentina. Le sue lacrime avevano attirato l’attenzione del mondo del calcio e, successivamente, era emerso che il momento difficile che stava attraversando era legato proprio alle condizioni di salute del padre. Messi aveva spiegato che la sua emozione non era legata esclusivamente al calcio, lasciando trasparire quanto fosse complicato affrontare quella situazione mentre era impegnato con la Nazionale: "Ho attraversato giorni difficili e complicati. Sono grato alla delegazione e a tutti i miei compagni di squadra. Sono sempre stati al mio fianco e mi hanno dato la forza di superare questo momento. Onestamente, è soprattutto per la mia famiglia. Perché, beh, loro ci sono sempre, mi supportano sempre. Stiamo attraversando un periodo difficile. Quindi molte cose si sono incastrate alla perfezione, ma ovviamente è anche grazie a loro, perché sono un gruppo fantastico che mi sostiene e mi rende felice."

Chi era Jorge Messi

Per Lionel Messi, Jorge è stato anche uno degli uomini più importanti nel percorso che ha portato il giovane talento di Rosario a diventare una delle più grandi stelle della storia del calcio. Jorge ha seguito da vicino la crescita sportiva del figlio, accompagnandolo nelle prime esperienze calcistiche e diventandone in seguito il procuratore e una figura di riferimento nella gestione della sua carriera. Il loro legame ha attraversato ogni fase della straordinaria carriera di Leo: dagli inizi a Rosario al trasferimento in Spagna, fino ai trionfi con il Barcellona e alla consacrazione con la maglia dell’Argentina. Jorge è rimasto spesso lontano dai riflettori, ma la sua presenza è stata costante alle spalle del figlio. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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