Linus, il tumore alla pelle: cos’è l’epitelioma e come si cura
Lo speaker di Deejay Chiama Italia ha scherzato sul recente intervento per un epitelioma, invitando comunque a non sottovalutare
Linus comparirà per qualche giorno in televisione con l’orecchio fasciato. A spiegare in anticipo il motivo è stato lo stesso conduttore e direttore artistico di Radio Deejay, che sui social ha raccontato di essere stato sottoposto a un intervento dopo la diagnosi di un epitelioma. Con la consueta ironia, ha scherzato sul nuovo look paragonandosi a Vincent van Gogh, ma ha anche invitato a non sottovalutare questo tipo di lesione. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Linus, l’operazione all’orecchio e l’ironia: "Mi vedrete così"
Con un post pubblicato ieri mercoledì 30 settembre 2026, Linus ha voluto evitare che il suo aspetto nei prossimi appuntamenti televisivi suscitasse preoccupazione tra gli spettatori. Lo speaker ha raccontato di essersi sottoposto a un’operazione all’orecchio per rimuovere un epitelioma, spiegando che inizialmente pensava sarebbe bastato un semplice cerotto. L’intervento si è invece rivelato più importante del previsto e, per circa dieci giorni, il conduttore apparirà con una vistosa fasciatura: "Ve lo dico prima così non vi impressionate: per una decina di giorni se guarderete Deejay Chiama Italia in tv mi vedrete così, in stile Van Gogh. La causa si chiama epitelioma, una cosa molto comune ma da non sottovalutare. Speravo di cavarmela con un cerottino e invece… C’est la vie" Il riferimento a Van Gogh è naturalmente legato all’immagine più celebre del pittore olandese, raffigurato con l’orecchio bendato dopo la mutilazione del lobo. Il conduttore ha definito l’epitelioma una condizione molto comune, sottolineando comunque l’importanza di non trascurarla.
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Epitelioma, cos’è e quali segnali osservare sulla pelle: Linus torna in tv
Con il termine epitelioma si indicano alcuni tumori che hanno origine dalle cellule dell’epitelio, il tessuto che riveste la superficie della pelle e diverse parti dell’organismo. L’esposizione ai raggi ultravioletti rappresenta uno dei principali fattori di rischio, soprattutto per le aree del corpo maggiormente esposte al sole, come viso, orecchie, collo e dorso delle mani. I segnali possono essere diversi e non si tratta necessariamente di un tumore. Linus dovrebbe tornare davanti alle telecamere di Deejay Chiama Italia – in onda tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 su Radio Deejay e Deejay TV – con il suo "orecchio alla Van Gogh", trasformando anche questa parentesi personale in un’occasione per ricordare quanto sia importante prestare attenzione ai cambiamenti della propria pelle.
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