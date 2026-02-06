Lino Guanciale, svolta (doppia) dopo L’Invisibile: due fiction per diventare la stella più grande della Rai
L’attore sta vivendo un momento magico e a breve tornerà nuovamente su Rai 1 per trascinare la prima serata con ‘Le libere donne’: tutti i dettagli
Lino Guanciale fa volare Rai 1. Dopo il grande successo de L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, infatti, l’attore si prepara a tornare e a trascinare nuovamente la prima serata di Rai 1 negli ascolti. A marzo Guanciale sarà nel palinsesto Rai con ‘Le libere donne’, confermandosi di fatto tra i volti di punta della tv di Stato. Scopriamo tutti i dettagli.
Lino Guanciale, il trionfo de L’invisibile (e una seconda stagione all’orizzonte)
Protagonista de L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, Lino Guanciale ha trascinato Rai 1 negli ascolti tv, trionfando con un doppio appuntamento che ha annichilito la concorrenza Mediaset e non solo. Il successo della serie ha già aperto a una seconda stagione che, richiesta a gran voce dai fan, vedrà probabilmente la luce e narrerà quanto accaduto dopo l’arresto del boss Matteo Messina Denaro (interpretato da Ninni Bruschetta). L’indiscrezione conferma ovviamente l’enorme fiducia che la Rai ripone in Guanciale, ormai da anni tra i volti di punta della tv di Stato. Dopo il successo nei panni de Il commissario Ricciardi, infatti, l’attore ha aperto un 2026 da sogno che, a marzo, potrebbe consacrarlo definitivamente.
Una nuova fiction per diventare una star Rai: dove vedremo Lino Guanciale questa primavera
Dal 10 marzo, sempre su Rai 1, Lino Guaciale tornerà protagonista del prime time ne ‘Le libere donne’. L’attore vestirà i panni dello psichiatra Mario Tobino che, durante la Seconda Guerra Mondiale, lavorò in un manicomio femminile in provincia di Lucca. L’uomo lottò per la tutale e la difesa della dignità delle pazienti, costrette a una vita di reclusione e spesso vittimi di pratiche repressive sé non violenze. Per Guanciale si tratta di un nuovo ruolo di ‘peso’ nella prima serata di Rai 1 che, dopo il Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti, sarà a caccia di ascolti per mantenere la vetta nei dati Auditel. Inutile dire che la scelta di puntare su una fiction con l’attore sulla cresta dell’onda dopo L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, certifica una volta di più l’immagine di ‘star’ di Guanciale.
