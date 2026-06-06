Lino Guanciale conquista (anche) RaiPlay: dimenticate il cinema, ecco il crime romantico da recuperare subito Su RaiPlay torna il successo di “L’allieva”: misteri, medicina legale e una storia d’amore irresistibile con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Tra i titoli più amati dal pubblico Rai tornati a nuova vita in streaming, "L’allieva" continua a conquistare spettatori grazie a un mix riuscito di crime, romanticismo e leggerezza. Disponibile su RaiPlay con tutte e tre le stagioni, la serie tratta dai romanzi di Alessia Gazzola ha saputo distinguersi nel panorama della fiction italiana per il suo tono brillante e coinvolgente. Al centro della storia c’è Alice Allevi, giovane specializzanda in Medicina Legale interpretata da Alessandra Mastronardi. Accanto a lei spicca il fascino di Lino Guanciale, volto amatissimo della fiction italiana, che veste i panni del medico legale Claudio Conforti.

L’allieva su RaiPlay: il successo crime con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale

La serie prende il via quando Alice, ancora incerta sul proprio futuro, scopre quasi per caso la sua vera vocazione. Dopo un evento doloroso legato alla morte della badante della nonna, la ragazza entra in contatto con il mondo della medicina legale e ne rimane profondamente colpita. È lì che comprende come dietro ogni corpo ci sia una storia ancora da raccontare.

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Da quel momento inizia il suo percorso all’Istituto di Medicina Legale, fatto di autopsie, sopralluoghi e indagini intricate. Alice affronta ogni caso con grande partecipazione emotiva, lasciandosi coinvolgere dalle vite delle vittime e dai dettagli umani che spesso sfuggono agli altri. Ed è proprio questa sua sensibilità a renderla speciale agli occhi di Claudio Conforti. Il personaggio interpretato da Lino Guanciale è uno dei punti di forza della fiction: brillante, ironico e severo, Conforti rappresenta l’opposto di Alice, ma anche il suo complemento perfetto. Tra i due nasce fin da subito una tensione fatta di provocazioni, scontri e attrazione, che accompagna l’intera serie diventando uno degli elementi più amati dal pubblico.

Il rapporto tra Alice e Claudio conquista ancora il pubblico

Gran parte del successo de "L’allieva" si deve proprio all’alchimia tra Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. La loro relazione si costruisce episodio dopo episodio attraverso incomprensioni, gelosie e momenti di forte complicità, senza mai perdere spontaneità. Il lavoro diventa per Alice e Claudio una sorta di linguaggio condiviso, un terreno su cui imparano lentamente a conoscersi davvero. Nel corso delle stagioni la storia si arricchisce anche di nuovi personaggi e dinamiche sentimentali. Tra questi c’è Arthur Malcomess, interpretato da Dario Aita, giovane giornalista idealista che offre ad Alice un rapporto più dolce e rassicurante rispetto a quello turbolento con Claudio.

Attorno alla protagonista ruotano poi colleghi, amici e rivali che ampliano il racconto: Martina Stella interpreta Ambra Negri della Valle, inizialmente competitiva nei confronti di Alice, mentre Pierpaolo Spollon veste i panni di Marco, fratello della protagonista. Presente anche Giorgio Marchesi nel ruolo del pubblico ministero Sergio Einardi. Trasmessa su Rai 1 dal 2016 al 2020, oggi, grazie a RaiPlay, quella magia continua ancora.

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