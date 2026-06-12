Lino Guanciale papà per la seconda volta (in segreto), è nato Giacomo: “Increduli di tanta meraviglia” L’attore e la moglie Antonella Liuzzi hanno accolto il loro secondo figlio lo scorso 31 maggio. L’annuncio è arrivato solo ora sui social, con una dedica tenerissima.

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Dalla TV al cinema, fino alla vita privata. Quello attuale è davvero un momento magico per Lino Guanciale, reduce da una stagione ricca di successi tra fiction Rai – come L’Invisibile e Le Libere Donne – e il film Innamorarsi e altre pessime idee appena uscito al cinema. Ora però l’attore abruzzese, classe 1979, festeggia un successo ancor più importante: la nascita (in gran segreto) del suo figlio secondogenito.

Lino Guanciale papà bis: è nato il suo secondo figlio Giacomo

Giacomo Guanciale, il secondo figlio dell’attore Lino e di sua moglie Antonella Liuzzi, è venuto alla luce lo scorso 31 maggio, ma l’attore ha annunciato la nascita solo ieri sera, con un dolcissimo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. "Sei arrivato il 31 maggio e hai portato un sole diverso – si legge nel post – un’amplificazione della luce nella stanza e nello spazio fra di noi. Praticamente una stella: una piccola stella pulsante e discreta, piovuta nelle nostre vite per scaldarle e illuminarle ancora, per spostare ancora più vicino, praticamente ai nostri piedi, l’orizzonte della felicità".

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Guanciale ha accompagnato le tenere parole dedicate al nuovo arrivato in famiglia con una foto in cui appare la manina del bebè stretta tra le dita del fratello maggiore Pietro, nato nel 2021. "Chi ti tiene per mano in questa foto è chi non ti lascerà mai solo – si legge ancora nel testo – e già oggi si affaccia al tuo lettino per sorriderti, accarezzarti, baciarti, proteggerti: è tuo fratello Pietro, che davanti a te si scioglie. Come la tua mamma Antonella e il tuo papà Lino, testimoni increduli di tanta meraviglia. Benvenuto al mondo, Giacomo, amore nostro".

Gli auguri dei vip

Naturalmente, l’annuncio di Guanciale è stato accolto sul web da migliaia di messaggi dei suoi fan, tra cui anche diversi vip. Tra questi hanno lasciato un pensiero sulla bacheca dell’attore Andrea Delogu, Miriam Leone, Nicoletta Romanoff e molti altri ancora. Anche il fratello maggiore di Lino, Angelo Guanciale, è intervenuto con un messaggio per dare il benvenuto al suo nipotino:

"Era ora! Tempo due o tre giorni e avrei spoilerato io 😂😂😂 scherzo, che dire, non ho parole, solo tanta tanta tanta felicità 💙🩵💙🩵 ciao Giacomino, benvenuto al mondo".

Guanciale e la moglie Antonella Liuzzi: la loro storia d’amore

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi allargano quindi la famiglia. I due si sono sposati nel 2020, scegliendo sempre di vivere la loro storia d’amore – e successivamente la loro sfera familiare – lontano dai riflettori. Classe 1986, pugliese di nascita ma milanese d’adozione, Antonella dopo la laurea alla Bocconi ha intrapreso una carriera come docente nell’università meneghina. Suo padre, Pietro Liuzzi, ex senatore di Forza Italia e del Popolo della Libertà di Silvio Berlusconi, è stato per dieci anni sindaco di Noci in provincia di Bari.

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