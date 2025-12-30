Lino Guanciale senza pace, nuovo lutto terribile: morto il papà Clelio dopo l'addio alla mamma
E' morto a 78 anni il padre di Lino Guanciale, medico di famiglia stimatissimo in Abruzzo. Lo scorso anno l'attore aveva perso la madre Mariapia.
Un grave lutto ha colpito l’attore Lino Guanciale: suo padre Clelio si è spento all’età di 78 anni. Medico di medicina generale molto stimato, la sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella Marsica, come riportato dalle cronache locali. Per anni il dottor Clelio Guanciale ha esercitato tra Avezzano e Collelongo, diventando un punto di riferimento per numerosi pazienti grazie alla dedizione, alla disponibilità e a uno speciale approccio umano alla professione. Accanto al lavoro, aveva mantenuto viva sin dalla giovinezza una forte passione per il calcio, che lo aveva reso una figura conosciuta anche al di fuori dell’ambito sanitario.
Lino Guanciale, è morto il papà Clelio
Il percorso di Clelio Guanciale si lega strettamente a quello del figlio Lino, che in un primo momento aveva intrapreso un cammino simile al suo, superando il test di ammissione alla facoltà di Medicina. In seguito, però, la scelta cambiò direzione: prima gli studi in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza, poi l’ingresso all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. "Per mio padre è stata una delusione fortissima. Voleva che facessi il medico, fino a quando una sera ho trovato il coraggio di dirgli che volevo diventare attore. Abbiamo discusso per due ore e alla fine mi ha detto: va bene, dimmi come posso aiutarti", raccontò il protagonista de Il Commissario Ricciardi in un’intervista. Da quel momento Clelio fu un sostenitore costante della carriera del figlio, seguendone con orgoglio il suo percorso che nel giro di pochi anni lo ha portato è diventare uno degli attori più stimati e popolari della scena cinematografica italiana. "All’inizio i miei genitori erano disperati ma poi sono stati molto determinati a starmi vicino. Di fronte alla mia decisione così ferma hanno fatto l’unica scelta veramente sensata: sono stati sempre presenti, non si sono mai persi uno spettacolo Oltre a Lino, Clelio lascia anche l’altro figlio Giorgio, psicoterapeuta.
Guanciale, l’addio a mamma Mariapia nel 2024
Per Lino Guanciale, si tratta del secondo lutto gravissimo nel giro di poco più di un anno. Nel marzo 2024, infatti, sua madre Mariapia Ceccarellini si è spenta improvvisamente all’età di 74 anni. In quell’occasione l’attore aveva scritto una struggente dedica social alla madre pochi giorni dopo il suo decesso, riportando i versi di una canzone di Sergio Endrigo:
"Questa è la più bella", dicevi ogni volta che la sentivi e non resistevi: dovevi cantarla, anche a bassa voce. Da sette giorni sei l’aria attorno a noi, sei nell’altra stanza – come scrive il tuo amato Sant’Agostino – e sei il calore dentro il petto. La canti e ce la dedichi, immagino, per dirci che ci sei e che ci resti accanto, per accarezzarci con il tuo sorriso dolce e intelligente. E noi ti ascoltiamo, noi della razza di chi rimane a terra. E ad occhi chiusi la canticchiamo con te. Ciao, mamma".
