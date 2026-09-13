Lino Guanciale sfida Luca Argentero e indossa il camice: arriva un nuovo medical drama dopo il grande successo di Doc Con Codice Nero Lino Guanciale entra nel medical drama e si prepara a confrontarsi, inevitabilmente, con l'ombra di Luca Argentero e del suo Doc. Ma il suo personaggio segue una strada molto diversa

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Lino Guanciale cambia ancora pelle e questa volta entra in corsia. L’attore sarà infatti il protagonista di Codice Nero, nuova serie Sky Original che lo porta per la prima volta al centro di un medical drama ad alta tensione. Un ruolo che sembra lontano dalle atmosfere delle sue precedenti esperienze televisive e che lo mette nei panni di un uomo chiamato a confrontarsi ogni giorno con emergenze, decisioni estreme e una domanda tutt’altro che semplice: fino a che punto ci si può spingere per salvare una vita?

La trama di Codice Nero: la nuova serie Sky Original con Lino Guanciale

La serie, prodotta da Sky Studios, Paco Cinematografica e Zucco Film, è ambientata nel Pronto Soccorso del Sacro Cuore, un ospedale definito "di confine", dove la mancanza di risorse rende ogni scelta ancora più complicata. Qui Lino Guanciale interpreta Michele, un nuovo primario proveniente da una clinica privata molto più organizzata. È un medico rigoroso, idealista e convinto che non esista compromesso capace di giustificare la perdita di una vita. Ad aspettarlo, però, c’è una realtà molto diversa da quella a cui è abituato. E soprattutto c’è Lucia "Liz", interpretata da Valentina Bellè, chirurga anticonformista che conosce il Sacro Cuore come le proprie tasche e sa perfettamente che, in un Pronto Soccorso dove non si può fare tutto, a volte bisogna prendere decisioni dolorose in pochi secondi.

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Lino Guanciale come Luca Argentero: il curioso parallelismo

Codice Nero crea un curioso parallelismo con un altro volto amatissimo della fiction italiana: Luca Argentero. Non perché Guanciale e Argentero si ritrovino a interpretare lo stesso tipo di medico — Argentero è il protagonista di Doc – Nelle tue mani, mentre Guanciale entra ora nel medical drama — ma perché entrambi sono legati a una nuova scommessa seriale di Sky. Argentero è infatti protagonista di Avvocato Ligas, legal drama che porta sullo schermo il mondo della giustizia e degli avvocati. Guanciale, invece, sarà al centro del primo medical drama italiano di Sky Original. Due attori molto popolari, due professioni completamente diverse e due mondi televisivi apparentemente lontani, ma accomunati dalla stessa sfida: trasformare una figura professionale in un personaggio capace di reggere sulle proprie spalle una serie.

Per Guanciale, dunque, Codice Nero rappresenta anche l’occasione di misurarsi con un genere che in Italia ha già trovato in Doc uno dei suoi maggiori successi. Il paragone con Argentero e con il suo Andrea Fanti viene quasi naturale, ma sarà proprio la distanza tra i due personaggi a rendere interessante la sfida. Michele non arriva infatti per ripetere una formula già vista: dovrà trovare il proprio spazio dentro un reparto dove idealismo e realtà finiscono inevitabilmente per scontrarsi. Le riprese sono iniziate a settembre tra Roma e Milano. La serie arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

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