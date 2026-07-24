"Momenti difficili sul set de Le libere donne": Lino Guanciale svela la scena che ha messo alla prova il cast L'attore ha rivelato un aneddoto dal set de Le Libere Donne, svelando quello che è stato il momento più complicato per il cast (ma con un finale magico)

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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In un’intervista rilasciata a La Nazione, Lino Guanciale si è raccontato a tutto tondo, tra lavoro e vita privata. L’attore si sta godendo un po’ di riposo in Puglia con la famiglia e i due figli (il più piccolo è nato da poco, a giugno), ma la sua agenda resta piena di idee e progetti.

Lino Guanciale e Le Libere Donne: dal premio ricevuto alla prova più ardua sul set

Uno degli ultimi lavori più apprezzati dell’attore è stata la fiction Le Libere Donne, uscita a Marzo su Rai 1 e attualmente disponibile in streaming su Raiplay. Nell’intervista, Guanciale ha espresso la sua soddisfazione per il Premio Letterario Viareggio Rèpaci, ottenuto grazie alla sua interpretazione di Mario Tobino nella serie. L’attore ha ricordato quanto fosse legato a questo progetto, nato prima del Covid e poi bloccato dalla pandemia, e ha speso parole d’affetto per Tobino – uno scrittore amatissimo anche da sua madre – in cui la figura del medico, dell’uomo e del poeta erano un tutt’uno.

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Lavorare a questa serie gli ha permesso di stringere una bella amicizia con la nipote dello scrittore, Isabella, che guida la Fondazione Tobino. Guanciale ha raccontato l’emozione di aver visitato le stanze originali dell’autore nell’ex manicomio di Maggiano, dispiacendosi per non aver potuto girare lì a causa dei problemi della struttura e lanciando un appello affinché quel posto venga recuperato.

In merito alle riprese de Le Libere Donne, Guanciale, nel corso dell’intervista, ha anche svelato un piccolo retroscena, ricordando la scena della neve in piazza San Martino, una sequenza tanto magica quanto difficile da realizzare. "Il vento si portava via la neve. – ha ricordato l’attore – Il regista Soavi, superlativo, voleva movimenti precisi degli attori che si trovavano a combattere con i fiocchi artificiali in faccia. E Grace Kicaj in deshabillé, a lei plauso totale. Fu difficile ma assolutamente magico".

Lino Guanciale insegnante per i giovani attori: "Lavoro molto stimolante"

Lino Guanciale si è anche espresso su un tema che gli sta particolarmente a cuore: quello dell’insegnamento. Come docente al Piccolo Teatro di Milano, dove segue ragazzi tra i 18 e i 25 anni, Guanciale ha spiegato che insegnare il mestiere ai giovani aiuta tantissimo anche chi sta dall’altra parte della cattedra a capire meglio il proprio lavoro. "Com’è la nuova generazione di aspiranti attori? Molto stimolante. – ha ammesso Guanciale, spiegando che – Da una parte li trovo un po’ disorientati per il periodo storico in cui sono cresciuti, povero di riferimenti. Però mentalmente sono velocissimi".

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