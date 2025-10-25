Su RaiPlay, il film commedia con Lino Guanciale regala risate assicurate Sydney Sibilia dirige una storia piena di sorprese e intrighi e ironia. Lino Guanciale protagonista su Raiplay di un’avventura bizzarra ma più comune del solito

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Su RaiPlay arriva un film diretto da Sydney Sibilia (che ha diretto la trilogia di Smetto Quando Voglio), con protagonista Lino Guanciale affiancato da Greta Scarano. Una storia che, a primo impatto può apparire bizzarra ma, se si riflette durante la visione, mostra una realtà più comune del solito: quella sulla condizione dei giovani nel mondo del lavoro. Vi abbiamo già svelato troppo, tutti i dettagli li trovate di seguito.

I giovani e il lavoro al centro del film Io Sì e Tu No, con Lino Guanciale

Lino Guanciale e Greta Scarano fanno riflettere nel film disponibile su RaiPlay, Io Sì Tu No, diretto da Sydney Sibilia. Non una ‘semplice’ commedia, non solo risate e gag, ma molto di più e adesso vi spighiamo perché. Francesca (Scarano) e Marco (Guanciale) sono due giovani senza lavoro che si incontrano per caso in un pub. Quella che sembra una serata qualunque si trasforma presto in un momento di sincera connessione e confronto. Tuttavia, il giorno dopo, i due si ritrovano faccia a faccia allo stesso colloquio di lavoro. Entrambi hanno cercato di ostacolarsi pur di ottenere la posizione desiderata e ciò, invita a riflettere su come la società spinge le persone a competere, anche a costo di distruggere i legami umani. E qui, purtroppo, emerge una realtà spesso trascurata: la difficoltà di ottenere un lavoro stabile e appagante, che spinge molti giovani ad adottare strategie discutibili pur di farsi strada e fare carriera o almeno, pur di riuscire a entrare nel mondo del lavoro. Dunque la domanda sorge spontanea: è ‘normale’ tutto questo o qualcosa, inevitabilmente, deve cambiare?

Lino Guanciale interpreta Marco con una naturalezza tale da riuscire a mettere in evidenzia le contraddizioni del personaggio. Un personaggio che intraprende un percorso di crescita che coinvolge ed emoziona lo spettatore.

Location, curiosità e dove vedere Io Sì Tu No in streaming

Io Sì Tu No, diretto da Sydney Sibilia e prodotto da Twinset, Rai Cinema e Groenlandia, nasce come un progetto "di pancia e con tanto cuore", come rivelato in alcune interviste dal regista. La pellicola, inoltre, è stata presentata alla 74ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La partecipazione di Twinset riflette la volontà del brand di legarsi a un’opera d’autore, mentre Rai Cinema ne ha garantito la visibilità istituzionale. Le riprese, effettuate a Roma nel mese di luglio, si svolgono in ambienti quotidiani e neutri (come pub, stanze e corridoi) evitando riferimenti geografici espliciti. Trovate il film in streaming su RaiPlay.

