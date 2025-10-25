Su RaiPlay, il film commedia con Lino Guanciale regala risate assicurate
Sydney Sibilia dirige una storia piena di sorprese e intrighi e ironia. Lino Guanciale protagonista su Raiplay di un’avventura bizzarra ma più comune del solito
Su RaiPlay arriva un film diretto da Sydney Sibilia (che ha diretto la trilogia di Smetto Quando Voglio), con protagonista Lino Guanciale affiancato da Greta Scarano. Una storia che, a primo impatto può apparire bizzarra ma, se si riflette durante la visione, mostra una realtà più comune del solito: quella sulla condizione dei giovani nel mondo del lavoro. Vi abbiamo già svelato troppo, tutti i dettagli li trovate di seguito.
I giovani e il lavoro al centro del film Io Sì e Tu No, con Lino Guanciale
Lino Guanciale e Greta Scarano fanno riflettere nel film disponibile su RaiPlay, Io Sì Tu No, diretto da Sydney Sibilia. Non una ‘semplice’ commedia, non solo risate e gag, ma molto di più e adesso vi spighiamo perché. Francesca (Scarano) e Marco (Guanciale) sono due giovani senza lavoro che si incontrano per caso in un pub. Quella che sembra una serata qualunque si trasforma presto in un momento di sincera connessione e confronto. Tuttavia, il giorno dopo, i due si ritrovano faccia a faccia allo stesso colloquio di lavoro. Entrambi hanno cercato di ostacolarsi pur di ottenere la posizione desiderata e ciò, invita a riflettere su come la società spinge le persone a competere, anche a costo di distruggere i legami umani. E qui, purtroppo, emerge una realtà spesso trascurata: la difficoltà di ottenere un lavoro stabile e appagante, che spinge molti giovani ad adottare strategie discutibili pur di farsi strada e fare carriera o almeno, pur di riuscire a entrare nel mondo del lavoro. Dunque la domanda sorge spontanea: è ‘normale’ tutto questo o qualcosa, inevitabilmente, deve cambiare?
Lino Guanciale interpreta Marco con una naturalezza tale da riuscire a mettere in evidenzia le contraddizioni del personaggio. Un personaggio che intraprende un percorso di crescita che coinvolge ed emoziona lo spettatore.
Location, curiosità e dove vedere Io Sì Tu No in streaming
Io Sì Tu No, diretto da Sydney Sibilia e prodotto da Twinset, Rai Cinema e Groenlandia, nasce come un progetto "di pancia e con tanto cuore", come rivelato in alcune interviste dal regista. La pellicola, inoltre, è stata presentata alla 74ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La partecipazione di Twinset riflette la volontà del brand di legarsi a un’opera d’autore, mentre Rai Cinema ne ha garantito la visibilità istituzionale. Le riprese, effettuate a Roma nel mese di luglio, si svolgono in ambienti quotidiani e neutri (come pub, stanze e corridoi) evitando riferimenti geografici espliciti. Trovate il film in streaming su RaiPlay.
