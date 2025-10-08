Lino Guanciale irresistibile su Netflix con una commedia insolita: risate e rivincite fuori dal banco Tra studenti ribelli e prof imprevedibili, la nuova commedia con Lino Guanciale conquista Netflix: ironia, ritmo e una grande lezione di vita tutta da ridere.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Un gruppo di insegnanti fuori dagli schemi, un liceo sull’orlo del caos e un piano tanto folle quanto geniale: sono questi gli ingredienti della divertentissima commedia con Lino Guanciale, ora disponibile su Netflix. Diretto da Ivan Silvestrini, il film trasforma la scuola in un campo di battaglia dove l’ironia e l’imprevisto diventano armi per sopravvivere. Tra gag che ricorderete nel tempo e momenti emozionanti, la pellicola racconta la rivincita di chi non si arrende mai, nemmeno davanti alla classe più disastrata d’Italia. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Arrivano i Prof, una commedia tutta da ridere ma che fa riflettere

Arrivano i Prof è una commedia del 2018 diretta da Ivan Silvestrini che, dietro le risate, racconta molto sulla scuola italiana di oggi. La storia si svolge in un liceo disastroso, dove solo pochi studenti (il 12%) riescono a diplomarsi. Per evitare la chiusura, il Provveditore decide di fare qualcosa di assurdo: assumere i peggiori insegnanti in circolazione. Da qui nasce una serie di situazioni esagerate e divertenti, ma anche momenti che fanno pensare. Il film prende in giro la burocrazia e l’idea della "scuola-azienda", dove contano solo i numeri e le percentuali, non le persone. Tra i professori spicca Antonio Cioncoloni (Lino Guanciale), un giovane precario che, pur tra mille difficoltà, crede ancora nel valore dell’insegnare e del costruire relazioni vere con gli studenti. Il suo desiderio più grande è riuscire a cambiare le cose. Pur restando una commedia, Arrivano i Prof invita a guardare la scuola con occhi diversi: non come un luogo che deve "funzionare", ma come uno spazio dove si cresce insieme, tra errori, risate e piccoli gesti di umanità.

Location, curiosità e dove vedere in streaming il film Arrivano i Prof

Come nostro solito, anche per questo film abbiamo delle curiosità da svelarvi. Arrivano i Prof è l’adattamento italiano della commedia francese Les Profs, ispirata a un fumetto. La trama si svolge al Liceo Scientifico Statale Alessandro Manzoni e il cast include, oltre a Guanciale, anche Claudio Bisio, Maurizio Nichetti e Rocco Hunt, presente anche come studente. Per le riprese, tutte a Roma, sono state utilizzate diverse location: il Liceo Giovanni Keplero per la scuola principale, il Louis Pasteur per l’ingresso, il Terenzio Mamiani per scene esterne come la battaglia di gavettoni, e la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana per la scuola privata del Provveditore. Gli interni del Ministero sono stati girati nell’ex Ospedale Carlo Forlanini. Prodotto da Aurora Film e 11 Marzo Film con Rai Cinema, il film è stato girato tra luglio e agosto 2017 e distribuito nelle sale il 1º maggio 2018.

Tra le altre curiosità, la colonna sonora include una canzone di Rocco Hunt, e una scena mostra un fotomontaggio del professor Locuratolo con Stephen Hawking, deceduto pochi mesi prima dell’uscita del film. Se desiderate vedere questa pellicola, la trovate in streaming su RaiPlay.

