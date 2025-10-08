Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Lino Guanciale irresistibile su Netflix con una commedia insolita: risate e rivincite fuori dal banco

Tra studenti ribelli e prof imprevedibili, la nuova commedia con Lino Guanciale conquista Netflix: ironia, ritmo e una grande lezione di vita tutta da ridere.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Un gruppo di insegnanti fuori dagli schemi, un liceo sull’orlo del caos e un piano tanto folle quanto geniale: sono questi gli ingredienti della divertentissima commedia con Lino Guanciale, ora disponibile su Netflix. Diretto da Ivan Silvestrini, il film trasforma la scuola in un campo di battaglia dove l’ironia e l’imprevisto diventano armi per sopravvivere. Tra gag che ricorderete nel tempo e momenti emozionanti, la pellicola racconta la rivincita di chi non si arrende mai, nemmeno davanti alla classe più disastrata d’Italia. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Arrivano i Prof, una commedia tutta da ridere ma che fa riflettere

Arrivano i Prof è una commedia del 2018 diretta da Ivan Silvestrini che, dietro le risate, racconta molto sulla scuola italiana di oggi. La storia si svolge in un liceo disastroso, dove solo pochi studenti (il 12%) riescono a diplomarsi. Per evitare la chiusura, il Provveditore decide di fare qualcosa di assurdo: assumere i peggiori insegnanti in circolazione. Da qui nasce una serie di situazioni esagerate e divertenti, ma anche momenti che fanno pensare. Il film prende in giro la burocrazia e l’idea della "scuola-azienda", dove contano solo i numeri e le percentuali, non le persone. Tra i professori spicca Antonio Cioncoloni (Lino Guanciale), un giovane precario che, pur tra mille difficoltà, crede ancora nel valore dell’insegnare e del costruire relazioni vere con gli studenti. Il suo desiderio più grande è riuscire a cambiare le cose. Pur restando una commedia, Arrivano i Prof invita a guardare la scuola con occhi diversi: non come un luogo che deve "funzionare", ma come uno spazio dove si cresce insieme, tra errori, risate e piccoli gesti di umanità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Location, curiosità e dove vedere in streaming il film Arrivano i Prof

Come nostro solito, anche per questo film abbiamo delle curiosità da svelarvi. Arrivano i Prof è l’adattamento italiano della commedia francese Les Profs, ispirata a un fumetto. La trama si svolge al Liceo Scientifico Statale Alessandro Manzoni e il cast include, oltre a Guanciale, anche Claudio Bisio, Maurizio Nichetti e Rocco Hunt, presente anche come studente. Per le riprese, tutte a Roma, sono state utilizzate diverse location: il Liceo Giovanni Keplero per la scuola principale, il Louis Pasteur per l’ingresso, il Terenzio Mamiani per scene esterne come la battaglia di gavettoni, e la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana per la scuola privata del Provveditore. Gli interni del Ministero sono stati girati nell’ex Ospedale Carlo Forlanini. Prodotto da Aurora Film e 11 Marzo Film con Rai Cinema, il film è stato girato tra luglio e agosto 2017 e distribuito nelle sale il 1º maggio 2018.

Tra le altre curiosità, la colonna sonora include una canzone di Rocco Hunt, e una scena mostra un fotomontaggio del professor Locuratolo con Stephen Hawking, deceduto pochi mesi prima dell’uscita del film. Se desiderate vedere questa pellicola, la trovate in streaming su RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche

La Casa di Famiglia, il film con Lino Guanciale è in streaming su Prime Video

Lino Guanciale nei guai con la famiglia in questo film su Prime Video: un vortice di emozioni vi strapperà una lacrime

Lino Guanciale guida una famiglia in crisi tra bugie, segreti e tante difficoltà: ri...
Claudio Bisio

Claudio Bisio su Netflix in un film esilarante intelligente come pochi: il motivo sta nei cliché

Ecco un film che con intelligenza, ironia e sarcasmo porta sullo schermo le differen...
Marilyn Ha Gli Occhi Neri, Miriam Leone protagonista del film in streaming su Netflix

Miriam Leone lancia su Netflix un film pieno di intrighi, segreti e colpi di scena

Con ironia e tanta intensità, il film di Simone Godano, disponibile su Netflix, espl...
Chiara Francini irresistibile su Netflix, il caos e la follia dilagano in questo film

Chiara Francini esplosiva su Netflix: il caos e la follia regnano sovrani in questo film

Chiara Francini torna a farci ridere su Netflix con una commedia esilarante e irresi...
La Dama Velata, in streaming su RaiPlay c'è la serie La Dama Velata con Miriam Leone e Lino Guanciale

Su RaiPlay c’è una fiction spettacolare con Lino Guanciale e Miriam Leone: mistero, dramma, intrighi e passione

Su RaiPlay è disponibile in streaming la serie che ha catturato l'attenzione del pub...
Come Un Gatto In Tangenziale, Antonio Albanese protagonista del film in streaming su Netflix

Antonio Albanese confonde Netflix con un film (folle) sulle differenze sociali: perché vi stupirà

Riccardo Milani dirige una super commedia che svela con ironia le contraddizioni del...
Veronica Pivetti, fiction in streaming su RaiPlay

Veronica Pivetti regina delle fiction, da Provaci Ancora Prof a Balene: i suoi ruoli più iconici in Tv su RaiPlay

Veronica Pivetti regina delle fiction, tra misteri, amori e insegnamento: da Provaci...
Qualcosa di Nuovo, il film con Micaela Ramazzotti è in streaming su Netflix

Micaela Ramazzotti sorprende su Netflix: il film commedia che ribalta l’amore oltre i 40 anni è da non perdere

Una storia ironica e pungente firmata da Cristina Comencini: su Netflix arriva la co...
Noi e La Giulia, Luca Argentero protagonista del film in streaming su Netflix

Luca Argentero realizza il suo sogno (ma c'è un problema): la vita lo mette alla prova in questo film su Netflix

Luca Argentero si mette in gioco in questo film su Netflix: tre quarantenni disillus...

HeyLight

Vacanze per tutti

Nuove soluzioni di pagamento semplici e immediati

LEGGI

Personaggi

Antonio Ornano

Antonio Ornano
Angela Taccia

Angela Taccia
Ginevra Francesconi

Ginevra Francesconi
Nicola Gratteri

Nicola Gratteri

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963