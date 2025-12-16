Lino Guanciale in questo film su Amazon Prime Video è testimone dell'importanza di non sprecare il tempo
Il volto del Commissario Ricciardi si traveste da professore di fisica per una commedia intrigante e... molto Fisica
A volte per fare tutto ciò che vogliamo, o dobbiamo, fare non abbiamo il tempo sufficiente. Gli impegni della vita si accavallano e per forza di cose siamo costretti a fare delle rinunce. Anche pesanti, in alcuni casi. Attorno a questo tema si sviluppa una divertente commedia diretta e scritta da Carlo Sarti e con Lino Guanciale, disponibile in streaming sul catalogo di Amazon Prime Video. L’attore napoletano veste i panni di un insegnante di fisica in una storia imperniata sulle molteplici interpretazioni del concetto di tempo.
Di cosa parla la trama de La freccia del tempo con Lino Guanciale su Amazon Prime Video
Raffaele (Leonardo Pazzagli) è uno studente universitario fuoricorso, che per mantenersi agli studi lavora contemporaneamente come fattorino per un fioraio e commesso in un negozio di abbigliamento. Entrambi i datori di lavoro sono all’oscuro della precaria situazione finanziaria del ragazzo. Per il giorno del compleanno della sua fidanzata Alice (Francesca Cardinale), studentessa di Fisica e appassionata come lui di Scienza, Raffaele decide di trascorrere del tempo con lei in un albergo, ma è costretto ad aspettare quest’ultima per via di un ritardo. È l’occasione per entrambi di vivere e arrivare a una comprensione più profonda del concetto fisico del Tempo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Una commedia intelligente
L’obiettivo di Carlo Sarti con La freccia del tempo è ovviamente quello di intrattenere lo spettatore, ma lo fa con un gusto raffinato. Tutto nel film aderisce ai canoni della commedia senza ricadere nella divulgazione travestita da fiction, con svariati elementi nella storia che offrono nuovi spunti di approfondimento del tema del Tempo. Lino Guanciale, qui nelle vesti di un professore universitario di fisica protagonista di un intrigante confronto tra professore e studente a un esame universitario.
Nel film sono presenti anche alcune sequenze di animazione che offrono ulteriori elementi di conoscenza divertendo. Insomma, Sarti punta chiaramente verso l’entertainment intelligente, e si può dire che la sfida sia riuscita.
Dove vedere La freccia del tempo in streaming
Se vi abbiamo incuriosito e volete scoprire anche voi qualcosa di più sul Tempo e sulle sue diverse accezioni, trovate La freccia del tempo in streaming nel catalogo di Amazon Prime Video.
Potrebbe interessarti anche
Il Commissario Ricciardi 3, lacrime per il finale e svolta sulla quarta stagione: le parole (spiazzanti) di Lino Guanciale
L’ultima puntata della fiction di Rai 1 ha chiuso con ottimi ascolti e non mancano g...
Fiction Rai, rivoluzione Don Matteo 15 e Lino Guanciale in un ruolo da brividi: cosa vedremo nel 2026
Dal ritorno di Cuori, Imma Tataranni e Sabrina Ferilli alla serie su Matteo Messina ...
Su RaiPlay, il film commedia con Lino Guanciale regala risate assicurate
Sydney Sibilia dirige una storia piena di sorprese e intrighi e ironia. Lino Guancia...
Il Commissario Ricciardi, Lino Guanciale si mette a nudo nella terza stagione: cosa vedremo
Il nuovo capitolo della serie parte lunedì 10 novembre: 4 puntate in tutto pronte a ...
Il Commissario Ricciardi 3 divide i social, cosa è successo e polemiche: "Ecco il vero problema". E lacrime per il finale
Fan in visibilio per il finale della terza puntata della stagione 3 de Il Commissari...
Il Commissario Ricciardi 3 ‘raddoppia’, il matrimonio con Enrico e una morte sconvolgente: cosa vedremo martedì 17 novembre
La terza stagione de Il Commissario Ricciardi torna su Rai 1 anche martedì 18 novemb...
Ascolti tv ieri (24 novembre): il GF non si sblocca, Lino Guanciale chiude alla grande, irraggiungibile Scotti
Il commissario Ricciardi 3 chiude in al 22,1% di share, bene Giletti, La Ruota della...
Il commissario Ricciardi, la Rai pasticcia con Lino Guanciale: l'erroraccio che 'rovina' la terza stagione
La terza stagione della fiction ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni è partit...