Lino Guanciale in questo film su Amazon Prime Video è testimone dell'importanza di non sprecare il tempo Il volto del Commissario Ricciardi si traveste da professore di fisica per una commedia intrigante e... molto Fisica

A volte per fare tutto ciò che vogliamo, o dobbiamo, fare non abbiamo il tempo sufficiente. Gli impegni della vita si accavallano e per forza di cose siamo costretti a fare delle rinunce. Anche pesanti, in alcuni casi. Attorno a questo tema si sviluppa una divertente commedia diretta e scritta da Carlo Sarti e con Lino Guanciale, disponibile in streaming sul catalogo di Amazon Prime Video. L’attore napoletano veste i panni di un insegnante di fisica in una storia imperniata sulle molteplici interpretazioni del concetto di tempo.

Di cosa parla la trama de La freccia del tempo con Lino Guanciale su Amazon Prime Video

Raffaele (Leonardo Pazzagli) è uno studente universitario fuoricorso, che per mantenersi agli studi lavora contemporaneamente come fattorino per un fioraio e commesso in un negozio di abbigliamento. Entrambi i datori di lavoro sono all’oscuro della precaria situazione finanziaria del ragazzo. Per il giorno del compleanno della sua fidanzata Alice (Francesca Cardinale), studentessa di Fisica e appassionata come lui di Scienza, Raffaele decide di trascorrere del tempo con lei in un albergo, ma è costretto ad aspettare quest’ultima per via di un ritardo. È l’occasione per entrambi di vivere e arrivare a una comprensione più profonda del concetto fisico del Tempo.

Una commedia intelligente

L’obiettivo di Carlo Sarti con La freccia del tempo è ovviamente quello di intrattenere lo spettatore, ma lo fa con un gusto raffinato. Tutto nel film aderisce ai canoni della commedia senza ricadere nella divulgazione travestita da fiction, con svariati elementi nella storia che offrono nuovi spunti di approfondimento del tema del Tempo. Lino Guanciale, qui nelle vesti di un professore universitario di fisica protagonista di un intrigante confronto tra professore e studente a un esame universitario.

Nel film sono presenti anche alcune sequenze di animazione che offrono ulteriori elementi di conoscenza divertendo. Insomma, Sarti punta chiaramente verso l’entertainment intelligente, e si può dire che la sfida sia riuscita.

Dove vedere La freccia del tempo in streaming

Se vi abbiamo incuriosito e volete scoprire anche voi qualcosa di più sul Tempo e sulle sue diverse accezioni, trovate La freccia del tempo in streaming nel catalogo di Amazon Prime Video.

