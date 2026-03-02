Lino Guanciale, dopo L'invisibile, va a scuola di seduzione insieme a Carlo Verdone: la svolta Carlo Verdone torna alla regia con Scuola di seduzione: il nuovo film in esclusiva su Paramount+ dal 1° aprile

Carlo Verdone torna dietro la macchina da presa per un lungometraggio dopo l’esperienza "seriale" di Vita da Carlo. Il nuovo film si intitola Scuola di seduzione e sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ dal primo aprile. Accanto a Verdone troviamo un cast ampio e trasversale. Tra i protagonisti c’è Lino Guanciale, che proprio in questi giorni è anche in televisione con la miniserie L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro. Al centro della storia c’è un tema molto contemporaneo: le relazioni nell’epoca dell’intelligenza artificiale, dove ci si può conoscere, amare, tradire o lasciare anche attraverso uno schermo. Sei personaggi, tutti accomunati da fragilità sentimentali e difficoltà emotive, si affidano a una love coach per provare a rimettere ordine nelle proprie vite. C’è chi è alla ricerca dell’amore, chi tenta di salvare una relazione in crisi e chi non riesce a liberarsi dal peso del passato.

Un grande cast per Carlo Verdone

Nella pellicola recitano inoltre Karla Sofía Gascón Ruiz, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera, Euridice Axen, Romano Reggiani, Elisa Di Eusanio, Irene Girotti, Jacopo Garfagnoli, Luca Seta, Camilla Bianchini, Duccio Camerini, Lucia Rossi, Matilde Piana, Cinzia Susino, Guglielmo Favilla, Pia Lanciotti e Lilith Primavera. Il film è scritto dallo stesso Verdone insieme a Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni ed è prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentiis. Dal punto di vista tecnico, il film vede Carlo Pasini come organizzatore generale della produzione, Pietro Morana al montaggio, Giovanni Canevari alla direzione della fotografia, Giuliano Pannuti alla scenografia e Tatiana Romanoff ai costumi. L’aiuto regia è affidato ad Alessandro Specchio, mentre il casting è curato da Yozo Tokuda e Claudia Verna.

Lino Guanciale e Carlo Verdone lanciatissimi in tv

Scuola di seduzione rinnova il rapporto tra Verdone e Paramount+, dopo le quattro stagioni di Vita da Carlo, conclusa lo scorso novembre. La serie si era chiusa con il protagonista alle prese con l’insegnamento al Centro Sperimentale di Cinematografia, in un racconto che mescolava autoironia e riflessione sul mondo del cinema. Con il nuovo film, Verdone torna invece a una commedia che osserva i sentimenti e le nevrosi contemporanee, aggiornandole all’era digitale. Intanto Lino Guanciale è protagonista su Rai con L’invisibile, miniserie diretta da Michele Soavi e prodotta da Rai Fiction con CamFilm. Qui interpreta il colonnello del ROS Lucio Gambera, alla guida della squadra che ha portato alla cattura di Matteo Messina Denaro il 16 gennaio 2023, dopo oltre trent’anni di latitanza. La serie sceglie di raccontare il punto di vista dello Stato e degli investigatori, evitando di trasformare il boss in figura centrale. Accanto a Guanciale recitano Levante, nel ruolo della moglie del colonnello, e Leo Gassmann nel team investigativo.

Due progetti molto diversi tra loro che mostrano la versatilità di Guanciale e segnano il ritorno al cinema di Carlo Verdone con una storia che guarda alle relazioni di oggi, tra fragilità, tecnologia e bisogno di connessioni autentiche.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

