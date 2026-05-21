Lino Guanciale, 47 anni di successi tra carriera e famiglia: dal Commissario Ricciardi alla coppia inedita con Andrea Delogu. Buon Compleanno Il celebre attore compie oggi 47 anni ma ha già alle spalle una carriera fatta di grandi successi: ecco tutto ciò che c'è da ricordare

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Oggi è una giornata di festa per Lino Guanciale. L’attore, nato ad Avezzano il 21 maggio 1979, spegne oggi 47 candeline. Ormai da anni è uno dei volti più stimati, versatili e amati del panorama dello spettacolo in Italia, e forse non tutti sanno che, prima di diventare il re delle serie tv, aveva davanti a sé un futuro nello sport. Da ragazzo è stato infatti un giocatore di rugby professionista, arrivando persino a giocare nelle selezioni delle Nazionali giovanili Under 16 e Under 19.

La svolta della sua vita arriva con la decisione di iscriversi all’Accademia nazionale d’arte drammatica a Roma. Da quel momento, il teatro diventa la sua vera casa (ha partecipato a oltre 50 spettacoli lavorando con maestri come Gigi Proietti e Luca Ronconi), ma è la televisione a dargli una popolarità travolgente, grazie alla sua innata eleganza e alla sua ironia.

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Lino Guanciale, dalla fama in TV ai successi (vecchi e in arrivo) al cinema

Lino Guanciale ha alle spalle una sfilza di successi. Tra i titoli che lo hanno reso celebre c’è Una grande famiglia con il suo primo ruolo importante in televisione; e ancora La dama velata, una fiction di grande successo recitata al fianco di Miriam Leone. Impossibile dimenticare L’Allieva, nei panni del carismatico ma scorbutico medico legale Claudio Conforti (il mitico "CC"), un personaggio che lo ha consacrato nel cuore del pubblico al fianco di Alessandra Mastronardi. Ma sicuramente il ruolo più amato dal pubblico italiano è quello de Il Commissario Ricciardi, serie tratta dai libri di Maurizio de Giovanni, ambientata nella Napoli degli anni ’30.

Anche al cinema ha lavorato con registi bravissimi, alternando film impegnati a commedie. Tra i titoli più noti ci sono Vallanzasca – Gli angeli del male di Michele Placido (2010), To Rome with Love di Woody Allen (2012), Meraviglioso Boccaccio dei fratelli Taviani (2014) e Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese (2021). E tra pochissimi giorni, il 28 maggio, uscirà nelle sale la sua nuova commedia romantica, diretta da Simone Aleandri, Innamorarsi e altre pessime idee, in cui Lino forma una coppia inedita con la conduttrice Andrea Delogu e interpreta un avvocato di successo che viene lasciato dalla moglie per uno chef.

La vita privata di Lino Guanciale

Se i successi della sua carriera sono ben noti al pubblico, meno lo è la sua vita privata. Di Lino Guanciale sappiamo che è sposato dal 2020 con Antonella Liuzzi, una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo perché nella vita fa la project manager e docente universitaria alla SDA Bocconi. Il 14 novembre 2021 è nato Pietro, il primogenito della coppia. Non solo, perché l’attore, durante un’intervista rilasciata a Oggi nel 2022, ha confessato: "È un nostro desiderio quello di adottare un bambino di colore".

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