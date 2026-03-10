Lino Guanciale, chi è la moglie Antonella Liuzzi: il padre famoso, il figlio e l’adozione desiderata La coppia si è sposata in gran segreto nel 2020 e l’anno successivo ha avuto il primo figlio Pietro: tutta la loro storia

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Lino Guanciale è oggi uno dei volti più apprezzati del mondo della televisione, protagonista di varie fiction di successo targate Rai e non solo. Da L’allieva all’amatissimo Il commissario Ricciardi fino alla recente miniserie L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, l’attore abruzzese è tra i più prolifici in circolazione e si prepara a tornare in tv con Le libere donne. Lontano dal piccolo schermo, invece, Guanciale può sempre contare sulla moglie Antonella Liuzzi, sposata in gran segreto nel 2020. Scopriamo tutta la loro storia.

Chi è Antonella Liuzzi, la moglie di Lino Guanciale

Nata nel 1986 a Noci, in Puglia, Antonella Liuzzi si trasferisce a Milano nel 2006 per studiare all’Università Bocconi, dove ottiene anche la specialistica in Economia aziendale e Diritto. Frequenterà anche un Master di Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione all’Università di Roma Tre per poi tornare alla SDA Bocconi, dove lavora come project manager e docente. Nel 2020 sposa l’attore Lino Guanciale, dopo neanche due anni di relazione; l’anno seguente – il 14 novembre del 2021 – arriverà il primo figlio, il piccolo Pietro, chiamato come il nonno e papà di Antonella. Quest’ultima è infatti figlia di Pietro Liuzzi, poltico ed ex senatore di Forza Italia e del Popolo della Libertà di Silvio Berlusconi, nonché sindaco di Noci per due mandati, dal 2003 al 2013.

Il matrimonio in gran segreto e la volontà di adottare un figlio

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi si sono sposati in gran segreto il 18 luglio del 2020. I due si sono uniti matrimonio con una cerimonia molto intima, dove erano presenti solo amici stretti e parenti (anche in rispetto delle norme anti-Covid in vigore quell’anno), a Roma, in Campidoglio. La coppia ha sempre mantenuto una certa riservatezza riguarda la propria vita privata, ma nel 2022 – dopo la nascita del primogenito Pietro – Guanciale ha confessato al settimanale Oggi di sognare di l’adozione di un figlio insieme alla moglie. "È un desiderio mio e di mia moglie di poter adottare un bambino di colore", dichiarò l’attore abruzzese al magazine parlando anche dello ius soli: "È una vergogna che i bambini nati qui, nonostante parlino italiano e con l’accento delle città, debbano essere costretti a porsi il problema nel rapporto con i compagni di scuola che possono dirsi italiani in virtù di attestati".

