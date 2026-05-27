Andrea Delogu e Lino Guanciale travolti dal romanticismo: "Se non fai pazzie per amore, per cosa le fai?" I due sono i protagonisti della nuova commedia romantica di Simone Aleandri, Innamorarsi e altre pessime idee, in sala a partire dal 28 maggio

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Dal 28 maggio, Lino Guanciale e Andrea Delogu sono protagonisti al cinema con la nuova commedia romantica di Simone Aleandri Innamorarsi e altre pessime idee. Nel cast anche Claudio Colica e Ilenia Pastorelli. Un matrimonio in crisi, tante incomprensioni e uno sguardo a cos’è davvero l’amore in un film che strizza fortemente l’occhio ai film romantici americani, come Il matrimonio del mio migliore amico. Intervistati da Vanity Fair, i due hanno raccontato cosa vuol dire per loro fare pazzie per amore e perchè, in fin dei conti, sia la cosa più importante di tutte.

Andrea Delogu e Lino Guanciale protagonisti di Innamorarsi e altre pessime idee

Lino Guanciale ha rivelato a Vanity Fair di essere un esperto in materia di follie d’amore. "Sono abbastanza cronico, a riguardo", ha detto, aggiungendo: "Se non fai pazzie per amore, per che cosa le fai?". Dello stesso avviso anche la collega di set, Andrea Delogu: "Vivo per fare pazzie d’amore, altrimenti la vita rimarebbe piatta. Sofia è un personaggio che ha ricordato alcuni momenti della mia vita e le delusioni d’amore che ho passato. Credo che la più grande follia d’amore sia sposarsi". "È un per sempre su cui ci devi lavorare e che a volte, purtroppo, come nel mio caso, non si concretizza. Un giorno ci riproverò", ha aggiunto anche una nota di amarezza.

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"Sì, il matrimonio è una grande pazzia perché uno scommette "all in" su un sentimento forte, che ti dà la spinta per costruire giorno per giorno un progetto", ha proseguito Guanciale. Nel film, il suo personaggio viene lasciato dalla moglie ed entra in una spirale di depressione e di pessime idee, appunto. "A chi non è capitata una delusione d’amore? Anche io sono stato travolto da una forte depressione: ero convinto che non sarei mai uscito dal tunnel, invece, grazie alla rete di relazioni che avevo intorno, ho visto la luce. È stata un’importante lezione per me", ha raccontato.

Un folle piano per salvare il matrimonio di Lino

In Innamorarsi e altre pessime idee, come dicevamo, Guanciale interpreta Lino, un avvocato romano di successo che, di punto in bianco, viene lasciato dalla moglie Grazia (Grazia Schiavo), la quale scopre di essersi invaghita dello chef stellato Paolo (Davide Devenuto). In preda al più totale sconforto, ma spinto dal desiderio di riconquistare a ogni costo la moglie, Lino si accorda con Sofia (Delogu), insegnate precaria e in necessità di aiuto legale: lei farà innamorare di sé Paolo, convincendo Grazia della poca fedeltà dell’uomo, e Lino la aiuterà con una causa per stalking nei confronti del suo ex.

Al folle "complotto" partecipano anche Tommy (Claudio Colica) e Matilde (Ilenia Pastorelli), rispettivamente amici e coinquilini di Lino e di Sofia e che a loro volta finiranno in una complicata storia d’amore. Riuscirà Lino a riconquistare Grazia? Non resta che scoprirlo al cinema, dove dal 28 maggio sarà disponibile Innamorarsi e altre pessime idee.

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