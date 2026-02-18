Non solo fiction, Lino Guanciale al cinema: 5 film che raccontano il suo talento Dal dramma alla commedia, ecco le pellicole e i ruoli che hanno consacrato l’attore tra i volti più versatili del cinema italiano contemporaneo.

Nato ad Avezzano nel 1979, Lino Guanciale è ad oggi uno degli attori televisivi e cinematografici italiani più amati. Nonostante la sua popolarità sia aumentata soprattutto grazie ai ruoli in fiction di grande successo, l’attore ha saputo ritagliarsi spazi significativi anche sul grande schermo, partecipando a pellicole veramente imperdibili. Quali? Ecco 5 film con Lino Guanciale da vedere subito.

Vallanzasca – Gli angeli del male (2010)

Vallanzasca – Gli angeli del male è un film diretto da Michele Placido che racconta la storia vera di Renato Vallanzasca, celebre bandito milanese degli anni ’70, protagonista di rapine, fughe spettacolari e una vita criminale che lo ha reso figura di culto da un lato e personaggio controverso dall’altro. Nella pellicola, Lino Guanciale interpreta Nunzio, uno dei membri della banda di Vallanzasca, contribuendo così a delineare l’universo dei compagni d’avventura del criminale.

To Rome with Love (2012)

Diretta dall’iconico Woody Allen, To Rome With Love è una commedia corale ambientata nella meravigliosa cornice di Roma. La pellicola segue quattro storie intrecciate che raccontano amore, ambizione, fama e coincidenze: il tutto con la leggerezza tipica del regista statunitense. Guanciale interpreta Leonardo, uno dei personaggi secondari all’interno dell’ensemble internazionale. Pur avendo un ruolo più piccolo rispetto ad altri protagonisti del cast, la sua partecipazione dimostra l’apertura dell’attore verso produzioni di respiro internazionale e la sua capacità di adattarsi a contesti cinematografici differenti.

La casa di famiglia (2017)

La casa di famiglia è una commedia familiare diretta da Augusto Fornari, nella quale Lino Guanciale interpreta Alex, uno dei quattro fratelli coinvolti in una situazione paradossale: dopo aver venduto la villa di famiglia, i figli si ritrovano a dover nascondere la verità al padre appena svegliatosi da un lungo coma.

Arrivano i Prof (2018)

Passiamo poi al film Arrivano i prof, una commedia scolastica di Ivan Silvestrini, ispirata al film francese Les Profs, che racconta le peripezie di una squadra di insegnanti decisamente fuori dagli schemi chiamati a salvare una scuola a rischio chiusura. Nel film, Lino Guanciale interpreta Antonio Cioncoloni, un professore di storia neolaureato e con un grande passione per i personaggi storici. La sua figura è un concentrato di entusiasmo ed eccentricità che contribuisce a rendere il film molto divertente.

L’invenzione di noi due (2024)

L’ultimo titolo della nostra selezione è L’invenzione di noi due, tratto dall’omonimo romanzo di Matteo Bussola e uscito nelle sale nel 2024. La pellicola, diretta da Corrado Ceron, racconta la storia d’amore di Milo (interpretato proprio da Guanciale) e Nadia, una coppia in crisi dopo quindici anni di matrimonio. La narrazione alterna passato e presente, mettendo a nudo fragilità, speranze e difficoltà di una relazione duratura. Un film in cui Guanciale sfoggia una performance intensa e vulnerabile al tempo stesso, capace di catturare l’attenzione del pubblico mentre il suo personaggio cerca di riconquistare l’amore attraverso un percorso emotivo profondo.

