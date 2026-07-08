Banfi fa 90, Rai 1 lo festeggia con 'Lino d'Italia – Storia di un itALIENO': cosa vedremo stasera Rai 1 festeggia i 90 anni di Lino Banfi con il documentario “Lino d’Italia”: un viaggio tra vita, carriera e radici pugliesi dell’attore.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Oggi, mercoledì 8 luglio Rai 1 dedica la prima serata a uno dei volti più amati dello spettacolo italiano con "Lino d’Italia – Storia di un itALIENO", il documentario dedicato a Lino Banfi alla vigilia del suo novantesimo compleanno. Un racconto intimo e originale che ripercorre la straordinaria vita dell’attore pugliese, tra cinema, televisione, famiglia e ricordi personali. Diretto da Marco Spagnoli e realizzato con la collaborazione dello stesso Banfi, il film porta sul piccolo schermo il ritratto di un artista capace di conquistare generazioni diverse. Al centro della narrazione ci sono l’uomo e il personaggio, Lino Banfi e Pasquale Zagaria, il suo vero nome.

Lino Banfi protagonista su Rai 1 con un documentario tra memoria e carriera

"Lino d’Italia – Storia di un itALIENO" nasce per celebrare i 90 anni di Lino Banfi attraverso un percorso che unisce emozione, ironia e nostalgia. Il documentario, diretto da Marco Spagnoli e scritto insieme all’attore, è prodotto da Minerva Pictures in collaborazione con Rai Documentari. Il progetto non vuole essere soltanto un omaggio alla lunga carriera artistica di Banfi, ma anche un viaggio nella sua storia personale. Attraverso immagini d’archivio, racconti inediti e momenti dal tono teatrale e surreale, lo spettatore viene accompagnato alla scoperta delle diverse tappe che hanno segnato il percorso dell’attore: dall’infanzia agli inizi difficili, dagli anni della gavetta fino al successo raggiunto nel cinema e nella televisione.

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Il racconto mette in primo piano anche il rapporto tra Lino Banfi e Pasquale Zagaria, due identità che convivono nello stesso artista. Da una parte il personaggio amatissimo dal pubblico, protagonista di commedie e fiction entrate nella memoria collettiva; dall’altra l’uomo legato ai suoi affetti, alle sue origini e ai sacrifici affrontati prima della popolarità.

La Puglia di Lino Banfi al centro del documentario: da Canosa al Teatro Petruzzelli

La terra d’origine dell’attore occupa un ruolo fondamentale nel documentario. Le riprese si sono svolte principalmente nella suggestiva cornice del Teatro Petruzzelli di Bari, ma il viaggio attraversa anche altri luoghi simbolo della vita di Banfi, come Andria, dove frequentò il seminario, e Canosa di Puglia, il paese in cui è cresciuto e al quale è rimasto profondamente legato. La Puglia non fa quindi solo da sfondo alla storia, ma diventa una vera protagonista del racconto. I luoghi dell’infanzia e della formazione diventano il punto di partenza per raccontare un artista che, nonostante il successo nazionale e internazionale, ha sempre mantenuto un forte legame con le proprie radici.

Con uno stile affettuoso e allo stesso tempo ironico, "Lino d’Italia – Storia di un itALIENO" racconta incontri, passioni e momenti decisivi della carriera di Banfi, restituendo al pubblico un’immagine autentica di uno degli interpreti più rappresentativi della cultura popolare italiana. La messa in onda su Rai 1, in prima serata, arriva proprio alla vigilia del compleanno dell’attore, che il 9 luglio compirà 90 anni. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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