Lino Banfi e Lucia Lagrasta Zagaria hanno vissuto un amore lungo una vita, iniziato negli anni ’50 e consolidatosi nel matrimonio del 1962. Un legame profondo, costruito giorno dopo giorno con dedizione, rispetto e infinita complicità, capace di superare le difficoltà e le sfide della vita. La loro unione è stata messa alla prova dalla malattia della moglie, l’Alzheimer, che ha segnato gli ultimi anni del loro cammino insieme. Banfi ha affrontato questa dura realtà con amore e forza, restando accanto a Lucia fino all’ultimo, donandole cure, affetto e conforto, dimostrando quanto fosse indissolubile il loro legame, fatto di ricordi, sacrifici e sentimenti autentici che il tempo non ha mai scalfito.

Lino Banfi, chi era la moglie Lucia Zagaria

L’attore non ha mai smesso di prendersi cura della sua compagna di sempre, raccontando più volte il loro patto d’amore: "Siamo stati due muratori bravissimi: io dirigevo i lavori, lei ha scelto il cemento armato buono e i mattoncini adatti e abbiamo costruito una casa solida e antisismica." Il 22 febbraio 2023, Lucia Lagrasta è venuta a mancare, lasciando un vuoto immenso nella vita dell’attore e della loro famiglia. La figlia Rosanna, con un toccante post su Instagram, ha voluto ricordarla con parole semplici e piene d’amore: "Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio." Un dolore profondo per Lino Banfi, che ha sempre parlato della moglie come della sua compagna di vita insostituibile, tanto da aver espresso il desiderio di poter morire insieme a lei.

La tragedia di Amanuel: il dolore per la morte del pronipote

L’attore aveva sempre parlato con dolcezza della moglie, ricordando il loro primo incontro e il percorso vissuto fianco a fianco, tra sacrifici e momenti indimenticabili. Lucia era stata il suo punto di riferimento, la persona che lo aveva sostenuto nei momenti difficili e che aveva condiviso con lui gioie, successi e speranze per il futuro. Il loro legame era un esempio di amore autentico, costruito giorno dopo giorno con dedizione e affetto. La sua scomparsa segna la fine di una storia d’amore che ha emozionato tanti fan dell’attore, lasciando un vuoto profondo nel cuore di chi li ha seguiti con affetto. A pochi mesi dalla scomparsa della moglie, un altro lutto ha colpito la famiglia di Lino Banfi. Il pronipote Amanuel, figlio adottivo di Michele e nipote di Nicola Lagrasta, si è tolto la vita a soli 18 anni, gettandosi dal settimo piano della sua abitazione a Vimodrone, in provincia di Milano. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori e la corsa disperata all’ospedale San Raffaele, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Banfi bisnonno: la nascita miracolosa di Matilda

Dopo un periodo difficile, Banfi ha ritrovato finalmente il sorriso lo scorso dicembre, quando Virginia Leoni, nipote dell’attore pugliese, ha dato alla luce la piccola Matilde, rendendo così Lino Banfi bisnonno. Virginia Leoni ha 31 anni ed è la primogenita di Rosanna Banfi e Fabio Leoni. La nascita della bambina è stato un piccolo miracolo. Nel corso di un’intervista a Verissimo, infatti, Virginia aveva raccontato di essere entrata in menopausa a trent’anni. "È stato un piccolo miracolo, ero già in menopausa precoce. Non producevo follicoli, è stato un momento di panico. Approfondendo ho scoperto che non avremmo potuto fare neanche inseminazione artificiale. Poi ho incontrato una dottoressa, mi ha sentito che chiacchieravo di questo e lei ha preso a cuore il mio caso. È una delle più brave e grazie a lei ho potuto fare l’eterologa, ovvero ho potuto prendere i miei gameti. Per fortuna il mio compagno è sano. Un percorso difficile, soprattutto nel primo anno e mezzo, che sono stati pieni di esami, ma ce l’abbiamo fatta".

