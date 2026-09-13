Sanremo 2027, Lino Banfi insieme a Memo Remigi: "A una certa età non si può più?". E chiamano in causa Stefano De Martino
A 88 e 90 anni, i due artisti immaginano un'esibizione fuori gara all’Ariston con "Il grande viaggio": una provocazione per ribadire che l'età non deve diventare un freno
Sanremo come palco per dimostrare che l’età non è una scadenza? L’idea arriva da due volti che, di certo, non hanno intenzione di appendere il microfono al chiodo. Memo Remigi e Lino Banfi, rispettivamente 88 e 90 anni, hanno immaginato un modo decisamente originale per bussare alla porta del Festival di Sanremo 2027: niente gara, niente sogni di vittoria, ma un’esibizione fuori concorso con un brano pensato proprio per scardinare il pregiudizio secondo cui, superata una certa età, ci siano cose che non si possano più fare.
Remigi e Banfi, il messaggio per Stefano De Martino
La loro proposta arriva direttamente dai social e ha il sapore della provocazione, ma dietro la componente scherzosa c’è un messaggio tutt’altro che leggero. I due artisti si mostrano insieme durante un viaggio in treno e presentano quello che potrebbe diventare il loro improbabile, ma non troppo, debutto in coppia: "Il grande viaggio". Remigi scherza, presenta il pezzo come se fosse già destinato a diventare un tormentone e invita il pubblico a prepararsi a quello che definisce un vero successo. Ma il tono ironico lascia presto spazio al significato dell’iniziativa. La domanda che accompagna il video è semplice: perché a una determinata età dovrebbe essere necessario smettere di sperimentare, cantare, lavorare o semplicemente mettersi ancora in gioco?
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Ed è qui che entra in scena Stefano De Martino. Il conduttore, che sarà al timone del Festival, viene chiamato direttamente in causa insieme alla Rai. L’auspicio di Remigi e Banfi è quello di poter portare sul palco dell’Ariston un momento capace di parlare anche a chi appartiene alla loro generazione. Il loro invito è quasi un gioco di parole: mettere da parte quel "ormai" che spesso accompagna il giudizio sull’età e sostituirlo con un più energico "ancora". L’eventuale partecipazione, dunque, non avrebbe come obiettivo la competizione. Sarebbe piuttosto un modo per trasformare un duetto in una piccola dichiarazione d’intenti: l’esperienza non deve necessariamente coincidere con la fine delle ambizioni.
Il ritorno di Memo Remigi dopo lo stop dalla Rai
Per Remigi, Sanremo avrebbe anche il sapore di un ritorno in un luogo che conosce bene. Quella del 2027 sarebbe infatti la sua quarta partecipazione al Festival, anche se questa volta con uno spirito completamente diverso da quello di un concorrente. Negli ultimi anni il cantautore era riuscito a ritagliarsi nuovamente uno spazio sul piccolo schermo dopo una fase in cui era rimasto lontano dalla televisione. La partecipazione a Ballando con le stelle aveva contribuito a riportarlo sotto i riflettori e successivamente era diventato una presenza ricorrente a Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.
Proprio durante quella esperienza televisiva era arrivata la vicenda con Jessica Morlacchi, che lo aveva accusato pubblicamente di molestie. L’episodio aveva portato all’allontanamento di Remigi dalla Rai e alla sua uscita anche da Propaganda Live, programma di La7 nel quale era presenza fissa dal 2017. In seguito ci fu un chiarimento tra i due e, nel 2024, il cantautore tornò a essere ospite della Rai con BellaMà, entrando poi stabilmente nel programma dal settembre dello stesso anno. Ora la nuova provocazione: un treno, una canzone e una richiesta precisa a De Martino. Per dimostrare che, a volte, il vero limite non è l’età. È il modo in cui la si guarda.
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