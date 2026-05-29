Lino Banfi, lacrime con Caterina Balivo e l'appello (tenerissimo) a De Martino: "Vorrei Sanremo, non ho molto tempo"
L'attore e comico è stato ospite a La Volta Buona, oggi, dove ha ricordato la moglie scomparsa e si è rivolto con dolcezza al prossimo direttore artistico dell'Ariston.
Lino Banfi è tornato in tv e ha fatto quello che gli riesce meglio: far ridere e piangere insieme. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, il ‘nonno d’Italia’ ha ripercorso la sua storia d’amore con la moglie Lucia, scomparsa nel 2023, commuovendo la conduttrice e il pubblico in studio. E come se non bastasse, ha sorpreso tutti con un appello dolcissimo a Stefano De Martino. Vediamo tutti i particolari qui sotto.
Lino Banfi, la commozione di Caterina Balivo a La Volta Buona
Con Lino Banfi a La Volta Buona è successo di nuovo. Nello studio di Caterina Balivo, oggi, si è arrivati alle lacrime, quando l’ospite della conduttrice si è lasciato andare al racconto della sua vita. Quella di Pasquale Zagaria, vero nome dietro l’attore iconico, che ha condiviso oltre sessant’anni di vita con Lucia, la moglie scomparsa nel 2023 dopo una lunga battaglia con l’Alzheimer.
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La puntata era già un concentrato di nostalgia, dato che sul divano con Lino c’erano anche Milena Vukotic, Margot Sikabonyi, e i fratelli Eleonora e Michael Cadeddu. Una mini‑reunion di Un medico in famiglia tra abbracci, aneddoti e clip d’epoca. Ma quando la regia ha mandato in onda alcune immagini di Lino e Lucia ospiti in Rai, negli anni Novanta, il clima è cambiato di colpo.
Pochi attimi sono bastati a far crollare le difese di tutti. Banfi, guardando lo schermo, ha ricordato una delle frasi più dure e tenere che Lucia gli ripeteva nei momenti di lucidità: "Ogni tanto mi chiedeva ‘Che cosa farai quando io non mi ricorderò più di te?’ e io dovevo farla ridere perché io sono un comico e per evitare di piangere". In studio si è fatto silenzio. E a quel punto anche Caterina Balivo non è più riuscita a trattenersi: occhi lucidi, voce rotta, lo ha confessato apertamente – "Non riusciamo a non commuoverci" – mentre in studio anche gli altri attori annuivano, con lo stesso nodo alla gola.
Il ricordo di Fabrizio Frizzi e l’appello a De Martino
Nei video mostrati durante il programma, come se non bastasse, è apparso anche il compianto Fabrizio Frizzi. E al ricordo triste della moglie di Lino si è mescolato, con grande dolore per Caterina Blivo, anche un altro ricordo che ha chiamato in causa Mara Venier e il conduttore scomparso.
A seguire, poi, Banfi ha concluso con un appello accorato al prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, Stefano De Martino. A lui il comico ha chiesto un ultimo passaggio all’Ariston, prima che sia troppo tardi: "Non come cantante o co-conduttore. Come amico, a salutare la gente che mi vuole bene perché poi non c’è più tempo per farlo". Difficile che il giovane presentatore di Affari Tuoi lasci inascoltata questa richiesta. Anche perché a lui non costerebbe nulla. Ma per Lino Banfi significherebbe il mondo.
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