Lino Banfi a sorpresa: "Girererò un film con Kevin Spacey, gli ho proposto una sceneggiatura"
L'annuncio arriva in concomitanza con il Magna Graecia Film Festival a Soverato, dove l'attore pugliese ha ricevuto la Colonna d’Oro di GB Spadafora
A Soverato è andata in scena la quarta serata del Magna Graecia Film Festival, dove Lino Banfi non solo è stato premiato con la Colonna d’Oro di GB Spadafora, ma ha anche annunciato di aver proposto una sceneggiatura a Kevin Spacey, e che i due gireranno un film proprio il Calabria. Sul palco, l’attore pugliese ha incantato e fatto ridere la platea con le sue battute, e ripercorso oltre 65 anni di carriera e più di 130 film, tra ricordi d’infanzia e aneddoti esilaranti, insieme al giornalista Antonio Capellupo.
Lino Banfi e Kevin Spacey assieme per un film in Calabria: "Gli ho proposto una sceneggiatura"
"Io in Calabria mi sto trovando benissimo", ha affermato Lino Banfi dal palco del Magna Graecia Film Festival. "Sapevo di avere una bella accoglienza, ma non mi aspettavo una cosa così bella come quella di stasera. Vuol dire che sto raccogliendo adesso i frutti di quello che ho seminato per 65 anni, lavorando sempre con garbo, misura e buoni sentimenti", ha proseguito. Banfi ha poi ripercorso gli esordi durante la guerra e la lunga gavetta, ricordando anche i primi passi mossi al nord. Immancabili i riferimenti ai suoi storici personaggi, da Oronzo Canà de L’allenatore nel pallone, nato da un’idea suggeritagli in aereo dal tecnico Nils Liedholm, fino al fenomeno generazionale di Nonno Libero in Un medico in famiglia.
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Ma l’annuncio vero, quello che ha fatto sgranare gli occhi ai presenti, è di quelli che nessuno si sarebbe mai immaginato. "Qui ho voluto incontrare Kevin Spacey per proporgli una sceneggiatura… per ora sta tutta nella mia testa e la gireremo in Calabria!", ha infatti rivelato Banfi. Un’ultima battuta sui progetti futuri, stimolato dal direttore artistico del MGFF Gianvito Casadonte, oppure una vera e propria "confessione"? Non ci resta che aspettare e vedere.
90 anni celebrati con il consueto stile
A festeggiare il recente traguardo dei 90 anni di Banfi (compiuti il 9 luglio), è arrivata la sorpresa della torta sul palco e la consegna della prestigiosa Colonna d’Oro, consegnata dal Questore Giuseppe Linares, dalla famiglia Spadafora e dall’Assessore regionale Gianluca Gallo. A seguire è stato proiettato il documentario Lino d’Italia – Storia di un italieno, introdotto dal regista Marco Spagnoli, un viaggio intimo tra il personaggio pubblico Lino Banfi e l’uomo Pasquale Zagaria.
Ad aprire la serata, nella sezione Magna Graecia OFF, spazio vivo di racconto e valorizzazione delle storie del territorio, condotto dalla giornalista Eugenia Ferragina, c’era stato il focus sul progetto cinematografico "L’alchimista del sole: viaggio iniziatico di Francesco e Chiara", per la regia di Gianfranco Confessore, la produzione esecutiva di Ermanno Reda e la partecipazione di Emy Iannuzzi.
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