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Lino Banfi a Sanremo, l’incontro con De Martino e quel sogno nel cassetto che può ripartire dall’Ariston (ma va oltre il Festival)

Quella dell’attore potrebbe essere molto più di una semplice ospitata o passerella televisiva sul palco del teatro Ariston: perché

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe avere tra i suoi protagonisti anche Lino Banfi. L’attore pugliese, prossimo ai 90 anni, avrebbe manifestato a Stefano De Martino il desiderio di essere sul palco dell’Ariston in qualità di super ospite. Un’apparizione che, nelle intenzioni di Banfi, potrebbe rappresentare molto più di una semplice passerella televisiva. Scopriamo tutti i dettagli.

Lino Banfi e Stefano De Martino: l’intesa per Sanremo 2027, non solo un’ospitata: l’attore guarda al futuro

Il Festival della Canzone Italiana si prepara a una nuova edizione sotto la direzione artistica e la conduzione di Stefano De Martino, alle prese con la costruzione di un cast capace di mantenere le (altissime) aspettative. Tra incontri, trattative e possibili ospiti, il nome di Lino Banfi potrebbe presto trovare spazio nella lista delle presenze più attese. Stando a quanto riportato dal portale TvBlog, infatti, L’attore avrebbe chiesto direttamente a De Martino di partecipare alla manifestazione, ironizzando anche sulla sua età: esserci "prima che sia troppo tardi". Un desiderio che sembra aver trovato un primo riscontro. I due si sarebbero sentiti e avrebbero avuto modo di incontrarsi ad Ancona, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai. Un abbraccio davanti alle telecamere ha alimentato le indiscrezioni su una possibile presenza di Banfi all’Ariston. L’ipotesi non sarebbe limitata a un omaggio alla carriera: l’idea sarebbe quella di costruire un momento televisivo pensato per valorizzare la storia dell’attore, regalando al pubblico un’occasione per celebrarlo.

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Da Sanremo a Un medico in famiglia: il sogno di un ultimo grande ruolo

Dietro la possibile partecipazione al Festival, però, ci sarebbe anche un’ambizione più ampia. Lino Banfi non avrebbe intenzione di limitarsi a un’apparizione celebrativa, ma vorrebbe tornare in televisione con un ruolo da protagonista. In questo scenario torna d’attualità anche il progetto di una nuova stagione di Un Medico in Famiglia, serie amatissima dal pubblico italiano nella quale l’attore ha interpretato Nonno Libero. L’ipotesi di un ritorno sarebbe ancora da definire e RaiFiction, secondo le indiscrezioni, valuterebbe con prudenza un eventuale nuovo capitolo. Per l’attore, dunque, il Festival potrebbe essere una sorta di trampolino verso una nuova sfida professionale. Lui stesso ha definito questa fase della carriera come una sorta di "tempi supplementari": un modo ironico per raccontare la voglia di continuare a lavorare, sorprendere e regalare emozioni.

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