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Linkin Park, storia della band più rivoluzionaria del nuovo millenio: la leggenda di Chester Bennington e la rinascita “Da Zero”

Una band che ha segnato almeno 3 generazioni e che è riuscita a rinascere dopo un lutto che avrebbe distrutto qualsiasi altro gruppo

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Una voce capace di passare dal sussurro al grido in un secondo. Una band che ha cambiato il nu metal nel nuovo millennio. Una storia che, dopo una tragedia, sembrava impossibile da continuare. La storia di Chester Bennington e dei Linkin Park. Tutto comincia nella California degli anni Novanta, quando il rapper e polistrumentista Mike Shinoda, il chitarrista Brad Delson e il batterista Rob Bourdon formano un gruppo chiamato Xero, a cui si aggiungono nel 1997 il bassista Phoenix e il dj Joe Hahn. L’idea è ambiziosa: mischiare rock, hip hop, elettronica e una bella dose di sperimentazione, prendendo spunto dalla nascente scena Nu Metal, che mescolava cantato rap e sonorità heavy.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia dei Linkin Park, della leggenda di Chester Bennington e della rinascita della band raccontata in un docufilm pieno di contenuti esclusivi.

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