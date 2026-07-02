Lindsay Lohan, 40 anni di film iconici: dipendenze e amori violenti, poi la svolta. Buon compleanno L'enfant prodige d'America compie 40 anni ma ha già alle spalle una vita di successi iconici e pesanti drammi personali: ripercorriamo i momenti salienti

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Chi è cresciuto nei primi anni Duemila lo avrà probabilmente fatto insieme a Lindsay Lohan. A quel tempo, la giovane attrice era l’idolo dei teenager, la ragazza che vedevi contemporaneamente nei cinema e sulle copertine di tutte le riviste. Oggi quella stessa ragazza festeggia 40 anni, e a guardarla adesso – serena, sposata e mamma – sembra quasi impossibile che sia la stessa persona che per anni ha riempito le pagine di cronaca nera e di gossip. La sua, infatti, è la storia di una clamorosa seconda possibilità.

Lindsay Lohan, gli esordi al cinema e il grande successo

Lindsay ha iniziato la sua carriera da piccolissima sdoppiandosi in Genitori in trappola, ma il successo planetario è arrivato con due commedie memorabili: Quel pazzo venerdì (con Jamie Lee Curtis, film che ha avuto anche un sequel recentemente), e soprattutto Mean Girls. Nei panni di Cady Heron ha letteralmente scritto la storia della cultura pop; ancora oggi, a distanza di vent’anni, i social sono pieni di meme e battute presi da quel film. Fu chiaro a tutti, in quegli anni, che Lindsay aveva una freschezza e tempi comici che pochi attori della sua età potevano vantare.

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Il crollo dell’attrice: dalle dipendenze a un amore violento

Poi, però, la fama le è sfuggita di mano. Gestire un successo così enorme a nemmeno vent’anni si è rivelato un incubo. Così, tra la fine degli anni Duemila e i primi del 2010, le proposte lavorative sono iniziate a scemare fino a sparire del tutto e si sono invece fatti largo i titoli scandalistici dei giornali che parlavano dei seri problemi che la giovane attrice aveva con la dipendenza da alcol e droghe, per non parlare dei continui ricoveri in clinica (rehab) e i guai con la giustizia. In pochissimo tempo, l’ambiente di Hollywood le ha voltato le spalle, considerandola ormai spacciata.

È poi il 2016 quando l’attrice torna sui giornali di gossip, questa volta per la sua relazione con il multimilionario russo Egor Tarabasov. La loro sembra apparentemente una favola, tanto che lei sfoggia a un evento pubblico un prezioso anello di fidanzamento che pare annunciare le imminenti nozze; ma l’apparenza sfuma quando le forze dell’ordine intervengono a causa di una loro forte lite e Lohan accusa il compagno di averla picchiata. Ci sarà poi un riavvicinamento che culminerà con un’altra lite, questa volta immortalata dal settimanale Chi, in cui si vede chiaramente ila violenza usata dal milionario russo sull’attrice. È questo a sancire l’addio definitivo.

La svolta di Lindsay Lohan

La svolta è arrivata quando ha capito che per salvarsi doveva scappare da Hollywood. Lindsay ha preso i bagagli e si è trasferita a Dubai, sparendo dai radar dei paparazzi per rimettere insieme i pezzi della sua vita in totale tranquillità. Lontano da quel mondo tossico ha trovato l’equilibrio che cercava. La vita è cambiata grazie a due eventi: il matrimonio con il manager finanziario Bader Shammas e la nascita del piccolo Luai.

Oggi è tornata a recitare in alcune commedie romantiche molto seguite su Netflix, ma la sua vera rinascita non si vede dai dati di ascolto. La sua vittoria più grande è la normalità che è riuscita a costruirsi da sola, dimostrando che si può sopravvivere anche alle tempeste più dure. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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