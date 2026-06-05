La prima volta sul set di Linda Pani: la professoressa dell’Eredità che nessuno si aspettava al cinema Il debutto in Albatross di Giulio Base svela un lato nuovo della giovane e ambiziosa professoressa dell’Eredità: lontano dallo studio televisivo cambia tutto

Diego Scappini Giornalista Classe 1987, lo sport è il mio habitat naturale ma sono appassionato anche di TV, serie e cinema, soprattutto horror.

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La prima volta sul set non si scorda mai. Soprattutto se arrivi dalla tv e in particolare da un programma "rassicurante" in cui tutto è luce, ritmo, sorrisi. Linda Pani quel salto lo ha fatto nel 2025 con Albatross, un film che per lei non è solo un debutto: è un cambio di pelle. La ragazza che i fan dell’Eredità vedono ogni sera nei panni della professoressa accanto a Marco Liorni, impeccabile e composta, qui si ritrova davanti a una macchina da presa che pretende ben altro: pause, respiri, fragilità, ma soprattutto reggere un’inquadratura senza la protezione dello studio televisivo e degli applausi del pubblico. Con Albatross, quindi, la popolarità televisiva si trasforma in un’occasione: non un punto d’arrivo, tutt’altro, bensì un punto di partenza.

Il percorso prima del cinema

Linda Pani appartiene a quella categoria di volti televisivi che il pubblico riconosce subito, ma senza conoscerla. Un tipo di popolarità silenziosa, che cresce sera dopo sera, senza scandali, gossip o sovraesposizioni. All’Eredità ha trovato un equilibrio raro, diventando una presenza costante ma mai invadente. È uno dei motivi per cui il suo passaggio al cinema fa notizia: rompe un’immagine consolidata e ne costruisce un’altra.

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Il percorso, in realtà, era già iniziato. Prima del quiz c’erano stati un paio di serie tv (Luce dei tuoi occhi su Canale 5 ed Eppure cadiamo felici su RaiPlay), piccoli ruoli che le avevano permesso di capire come ci si muove su un set. Nel 2021 anche due cortometraggi, Il tempo di un caffè e Social Asylum, un "antipasto" che oggi sembra quasi un trailer di quello che sarebbe arrivato qualche anno dopo.

Il debutto con Albatross

Dopo anni di tv, quindi, Linda Pani arriva al cinema con un progetto che ha un peso diverso dal solito debutto. Albatross è diretto da Giulio Base e racconta la vita del giornalista e inviato di guerra Almerigo Grilz. Al centro della storia ci sono Francesco Centorame nei panni del protagonista e Giancarlo Giannini, che interpreta la versione adulta del "cattivo" Vito Ferrari. Parliamo di un set di un certo peso insomma, in cui ogni ruolo deve trovare un suo spazio preciso, senza la rete di protezione della tv generalista.

Una traiettoria controcorrente

E poi c’è un altro aspetto interessante, più sottile ma decisivo: Linda Pani arriva al cinema in un momento in cui molte figure televisive stanno cercando di reinventarsi in tutt’altro modo. Alcune puntano sui social, altre sulla conduzione, altre ancora sui reality. Lei sceglie il set e la radio: attualmente infatti conduce anche il programma Tutto bene a 105 insieme a Edoardo Mecca e Dario Micolani, su Radio 105. Una scelta coraggiosa e controcorrente, che però dice molto del tipo di carriera che immagina per sé. Non una corsa alla visibilità, ma piuttosto una maratona iniziata nel lontano 2017 sulla passerella di Miss Italia e che si costruisce per gradi, senza bruciare tappe.

Linda Pani è entrata nel mondo del cinema così, a passo lento ma deciso, portandosi dietro il bagaglio televisivo e la curiosità di chi vuole capire se può funzionare anche altrove. Il resto lo faranno il tempo e la capacità di scegliere i progetti giusti.

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