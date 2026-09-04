Linda Pani, il messaggio d’addio a L’Eredità e Liorni commuove Greta Zuccarello: “Avevo già pianto, non è giusto” L’ormai ex professoressa ha salutato Marco Liorni e tutta la sua squadra dopo due anni e mezzo all’interno del game show di Rai 1: "Un luminoso capitolo della mia vita".

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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È un addio carico di emozione quello di Linda Pani a L’Eredità. L’ormai ex professoressa, infatti, ha affidato ai social un lungo messaggio per salutare il programma di Rai 1, il pubblico e soprattutto le persone con cui ha condiviso due anni e mezzo di televisione, il conduttore Marco Liorni e la collega Greta Zuccarello su tutti. Un capitolo importante della sua vita che si chiude, lasciando spazio a nuovi impegni e a un nuovo corso per il programma. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Linda Pani lascia L’Eredità, due anni e mezzo su Rai 1, poi l’addio

Linda Pani ha vissuto due anni e mezzo a L’Eredità, condividendo il percorso con Greta Zuccarello e diventando uno dei volti più riconoscibili del programma. Un’esperienza fatta non soltanto di ciò che il pubblico vede ogni sera, ma anche di tutto il lavoro che si svolge dietro le quinte. Ora, però, per Linda è arrivato il momento di salutare il programma. Come già fatto sapere, infatti, la professoressa si dedicherà a un nuovo percorso professionale fatto di altri progetti (Greta continuerà a prendere parte al game show condotto da Marco Liorni, ma non sarà più una presenza fissa). Con il ritorno de L’Eredità nel preserale ci saranno anche delle novità nel cast: torneranno i due nuovi professori Gabriele Riccio e Amedeo Monzo, pronti a prendere parte alla nuova stagione del programma. Per Linda resta soprattutto il ricordo di un’esperienza umana e professionale che, come ha raccontato nel suo messaggio, custodirà per sempre nel cuore.

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Il messaggio di Linda e la reazione di Greta

Nel video pubblicato sui social Linda Pani ha voluto ripercorrere tutto il suo viaggio, rivolgendosi direttamente alle persone che hanno fatto parte di questo capitolo della sua vita: "Questa è la storia, signori e signore, di questi due anni e mezzo a L’Eredità. Dopo 4 lunghi provini, durante i quali pure zoppicavo, ho conosciuto tutti coloro che sarebbero entrati a far parte della mia quotidianità. Di questo luminoso capitolo della mia vita che si accendeva ogni sera alle 18:45 su Rai 1. Ma nel frattempo, dietro le quinte, succedeva di tutto, ed è proprio quello che custodirò nel mio cuore per sempre. Ringrazio tutti, partendo dall’ufficio casting perché è merito loro tutto questo. La produzione Rai per l’appoggio incondizionato, gli autori per averci accompagnato nella crescita, la coreografa per aver creduto in me e avermi stimolata, i ballerini, la regia, il montaggio, i tecnici di studio, gli operatori, gli assistenti, il reparto costumi, trucco e parrucco. Tutte persone che condividevano con noi ogni secondo. Ognuno di loro mi ha lasciato un pezzetto di qualcosa. E c’è una magia che ha tenuto in piedi tutto, questa magia è fatta dalla complicità con la mia amica, collega, partner in crime, Greta. Ne abbiamo combinate di tutti i colori e senza di lei tutto questo avrebbe avuto un sapore diverso. Il nostro legame è fatto di tanti momenti, tenuti insieme da una telepatia e una sinergia fortissima. Quanto abbiamo riso, non ne avete idea. Siamo due monelle, lo sapete? Ma dietro tutto il nostro divertimento c’è sacrificio, preparazione e ambizione. Abbiamo lavorato tanto, ma per fortuna l’abbiamo fatto divertendoci. E sempre questa magia è fatta anche dalla complicità con lui, il padrone di casa, Marco Liorni. La sua gentilezza è preziosa, e la fiducia che mi ha dato in questi anni non è quantificabile. Ho riso tanto, ho imparato, ho sbagliato, e stare al suo fianco è stata una grande fortuna. Voglio ringraziare tutti, uno a uno. Ma voglio ringraziare anche il pubblico che ci ha seguito a casa. Se solo in qualche occasione mi avete sentita vicina a voi, sento di aver fatto qualcosa di buono". Un messaggio che ha inevitabilmente commosso anche Greta Zuccarello, protagonista insieme a Linda di questo lungo percorso a L’Eredità. Sotto al post dell’amica e collega, Greta ha lasciato poche parole, ma cariche di affetto: "La mia Pina ❤️❤️ ci ha fatto piangere, uffa. Avevo già pianto, non è giusto".

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