L’Eredità, Linda Pani svela nuovi dettagli sull’addio: “Ero distrutta”, perché non la vedremo più in TV Dopo due anni come professoressa de L’Eredità, Linda Pani ha scelto di lasciare il programma: troppo il peso di una vita divisa tra Roma e Milano.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Linda Pani non sarà tra le professoresse della nuova edizione de L’Eredità. Dopo due anni al fianco di Marco Liorni, ha deciso di fermarsi e cambiare strada. Una scelta tutt’altro che semplice, arrivata dopo mesi vissuti a ritmi serratissimi tra televisione, radio e continui spostamenti. Il programma, dopo la parentesi in access prime time terminata a inizio settembre, tornerà in autunno nella sua tradizionale collocazione pomeridiana. Al fianco di Liorni, però, ci saranno volti diversi: le nuove professoresse dovrebbero essere le due ballerine che già affiancano il conduttore, tra cui Greta Zuccarello.

Linda Pani dice addio a L’Eredità dopo due anni

A spiegare i motivi della decisione è stata la stessa Linda Pani, che in un’intervista a DiPiù ha raccontato quanto sia stato difficile arrivare alla scelta di lasciare il quiz di Rai 1. Dopo due anni di presenza nel programma, la giovane showgirl ha ammesso di essere arrivata a un punto in cui non riusciva più a sostenere quei ritmi. "Ero distrutta", ha confessato al settimanale diretto da Osvaldo Orlandini, spiegando di non avere più praticamente tempo per la propria vita privata. La quotidianità era diventata una corsa continua, con poco spazio per amici, famiglia e relazioni.

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Il problema, infatti, non era soltanto il lavoro in sé, ma tutto ciò che comportava. Linda, originaria di Mogliano Veneto, trascorreva gran parte della settimana a Roma, dove alloggiava in un residence per registrare le puntate. Poi, terminati gli impegni televisivi, preparava nuovamente la valigia per raggiungere Milano.

Da Roma a Milano: una vita sempre con la valigia

Il motivo del viaggio verso Milano era la radio. Ogni fine settimana Linda era infatti impegnata su Radio 105, con una vita organizzata quasi interamente intorno agli spostamenti. A DiPiù ha raccontato di aver vissuto in un monolocale molto piccolo e di arrivare al weekend già estremamente stanca. Il sabato pomeriggio, spesso, era dedicato al riposo prima della diretta radiofonica della domenica. Un ritmo che, con il passare del tempo, ha iniziato a presentare il conto. "Il corpo mi ha fatto capire che dovevo fermarmi", ha raccontato, spiegando come nell’ultimo periodo sentisse di avere le energie ormai al minimo. L’addio alla televisione, però, non rappresenta una chiusura definitiva. Anzi. La radio resta un punto fermo della sua carriera: Radio 105 le ha affidato un nuovo impegno quotidiano, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, con La carovana di 105.

E Linda guarda anche oltre il microfono. Ha studiato recitazione e ha già avuto un’esperienza sul set della fiction Luce dei tuoi occhi di Canale 5. Il desiderio è quindi quello di tornare a recitare e, parallelamente, riuscire un giorno a condurre un programma televisivo a quiz. Nel corso dell’intervista ha parlato anche del rapporto con Samira Lui, conosciuta ai tempi di Miss Italia 2017. Le due condividevano la stanza durante il concorso e, come ricordato da Linda, erano spesso protagoniste di serate tutt’altro che silenziose. Oggi si sentono ancora occasionalmente, anche se Pani precisa di non essere una persona che ama chiedere consigli, nemmeno ai propri genitori. Per Linda, dunque, quello de L’Eredità non sembra essere un addio al mondo dello spettacolo, ma piuttosto un cambio di direzione.

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