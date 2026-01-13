Addio Lina Bernardi, l'amatissima attrice di Centovetrine: le cause della morte Lina Bernardi è morta all'età di 87 anni: attrice di teatro, cinema e TV, è stata una guida artistica per generazioni di giovani attori.

Il mondo dello spettacolo italiano saluta una delle sue interpreti più autentiche e appassionate. Lina Bernardi, attrice di teatro, cinema e televisione, è morta nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2026. La sua scomparsa ha colpito in modo particolare la comunità di Latina, città a cui è rimasta indissolubilmente legata per tutta la vita, e i fan della soap Centovetrine, di cui Lina è stata una protagonista amatissima.

Addio Lina Bernardi, le cause della morte

Lina Bernardi lottava da tempo contro una malattia. Dopo una lunga battaglia affrontata con riservatezza, si è spenta all’età di 87 anni. Accanto a lei, fino all’ultimo, l’affetto dei figli Eleonora e Manuel e dei familiari più stretti. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, da esponenti del mondo dello spettacolo e delle istituzioni. A ricordarne pubblicamente il valore umano e artistico è stata anche la sindaca di Latina, Matilde Celentano, che ha scritto:

"Non ha interrotto il profondo legame con la sua città. Il teatro è stato il fulcro della sua carriera, insieme all’impegno costante nella formazione dei giovani e nella promozione di cause sociali. Latina oggi perde una donna di grande valore umano e artistico, che ha contribuito in modo significativo alla crescita culturale della comunità. Ai figli Eleonora e Manuel, ai familiari tutti, giungano le più sentite condoglianze dell’amministrazione e dell’intera città".

Chi era Lina Bernardi e cosa ha fatto

Nata a Latina il 5 settembre 1938, Lina Bernardi da ragazzina è stata folgorata dall’amore per l’arte. Come lei stessa ha raccontato in un’intervista di qualche anno fa a Mediaset, subito dopo la scuola d’avviamento si è appassionata alla pittura, facendone la sua attività dai 15 ai 23 anni. Al tempo stesso è entrata in una compagnia teatrale amatoriale di Latina, per poi spiccare il salto verso l’Accademia Silvio D’Amico che ha frequentato dal 1961 al 1964. Dagli anni Settanta in poi ha calcato palcoscenici di ogni dimensione, collaborando con importanti registi e compagnie, senza mai abbandonare l’attività formativa.

Il cinema e la televisione sono arrivati come naturale estensione del suo lavoro: ha preso parte a film e fiction di grande successo, come Pane e tulipani di Silvio Soldini e L’ultimo bacio di Gabriele Muccino, lavorando con nomi di primo piano del panorama italiano. Il grande pubblico l’ha riconosciuta soprattutto nel ruolo di Sophie Rousseau, la nonna di Benedetta Monti, in Centovetrine, un personaggio che le hanno permesso di entrare quotidianamente nelle case degli italiani. L’attrice ha preso parte alla soap dal 2001 al 2005 e poi nel 2011, inoltre è stata l’addetta alla preparazione degli attori per tutta la durata della serie Tv, trasmessa sui Canali Mediaset dal 2001 al 2016.

La sua ultima apparizione in una fiction Tv risale al 2016, quando ha partecipato alla prima puntata della serie A L’allieva. L’addio al grande schermo risale a tre anni dopo, nel 2019, con un ruolo nel film Qui non si muore di Roberto Gasparro (2019)

Parallelamente, Bernardi ha dedicato gran parte della sua vita all’insegnamento della recitazione e della dizione, diventando un riferimento imprescindibile per molti giovani interpreti. Per lei, trasmettere il mestiere significava trasmettere un modo di stare al mondo, fatto di ascolto, disciplina e verità emotiva.

QUI è possibile rivedere l'intervista in cui ha raccontato la sua carriera:

