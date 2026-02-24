Lily Collins è la nuova Audrey Hepburn: il mito torna con un segreto da svelare Lily Collins sarà la nuova Audrey Hepburn in un film che racconterà i segreti della realizzazione di Colazione da Tiffany

È difficile pensare a un’attrice che possa vestire con facilità e disinvoltura i panni di un personaggio iconico come Holly Golightly in Colazione da Tiffany, eppure l’erede di Audrey Hepburn è stata trovata ed è Lily Collins. In alcune occasioni l’attrice ha persino indossato pezzi appartenuti alla stessa Hepburn, come gli iconici occhiali da sole, ricordando la sua ammirazione per l’iconica star. Per anni, quel desiderio si è scontrato con progetti concorrenti – si è persino proceduto alla realizzazione di un film biografico separato con protagonista Rooney Mara – ma ora, finalmente, il sogno sta prendendo forma.

Lily Collins sarà la nuova Audrey Hepburn in un film che racconterà i segreti di Colazione da Tiffany

Lily Collins sarà la protagonista di un nuovo film che racconterà il dietro le quinte e, dunque, i segreti di Colazione da Tiffany (1961), l’opera che ha consacrato Audrey Hepburn come archetipo dell’eleganza moderna. Hepburn ha interpretato Holly Golightly, un’eccentrica e ingenua ereditiera dell’alta società che conosce uno scrittore in difficoltà che si trasferisce nel suo condominio. L’amore sboccia, ma il passato finisce per ostacolarli.

Basato sul libro di Sam Wasson Fifth Avenue, 5 AM: Audrey Hepburn, Colazione da Tiffany e l’alba della donna moderna, il film si concentrerà sull racconto del dietro le quinte della malinconica commedia romantica. Candidato a cinque premi Oscar, il film è stato inserito nel National Film Registry degli Stati Uniti nel 2012.

Lily Collins al settimo cielo per il progetto: le sue dichiarazioni

Collins, figlia del musicista Phil Collins, ha espresso il suo entusiasmo in una dichiarazione su Instagram. "È dopo quasi 10 anni di sviluppo e una vita di ammirazione e adorazione per Audrey che finalmente posso condividere questo", ha scritto. "Onorata ed estesiata non bastano a descrivere come mi sento…"

Collins non solo interpreterà Audrey, ma sarà anche produttrice, un chiaro segno di profondo coinvolgimento personale. Secondo l’attrice, il progetto nasce da "una vita di ammirazione e adorazione" per la star. Questa devozione aiuta a spiegare perché il suo rapporto con Hepburn vada ben oltre l’influenza stilistica.

