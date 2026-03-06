Stranger Things, Lily Allen smaschera David Harbour: il revenge dress con tutte le ‘corna’ dell'ex marito
Durante il tour West End Woman, Lily Allen trasforma il dolore per la rottura con l’attore di Stranger Things David Harbour in un revenge dress simbolico.
Lily Allen è tornata sul palco dopo diversi anni di assenza e lo ha fatto nel modo più diretto possibile: trasformando la sua storia personale in musica e spettacolo. La cantante britannica ha inaugurato il tour West End Woman a Glasgow con una performance destinata a far discutere fan e social. Durante lo show, infatti, Allen ha messo in scena un momento altamente simbolico legato alla fine del suo matrimonio con l’attore David Harbour, star della serie cult Stranger Things.
Il revenge dress di Lily Allen: scontrini e accuse sul palco alla stella di Stranger Things
Uno dei momenti più sorprendenti del concerto è arrivato durante l’esecuzione di 4chanStan, brano che affronta in maniera molto diretta la crisi del suo matrimonio. Sul palco, Lily Allen ha tirato fuori un lungo tessuto verde oliva stampato con ricevute e scontrini. Secondo molti fan, si tratterebbe delle prove simboliche dei regali che David Harbour avrebbe fatto a un’altra donna durante la loro relazione. Tra i dettagli citati anche l’acquisto di una borsa di lusso da Bergdorf Goodman a New York, elemento che compare anche nei versi della canzone.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Mentre cantava, la cantante si è letteralmente avvolta nel tessuto, trasformando la scena in una sorta di racconto visivo della scoperta del tradimento. Alla fine della performance, Allen ha lasciato cadere il tessuto rivelando un body di pizzo trasparente e shorts bordeaux, un gesto che molti spettatori hanno interpretato come simbolo di liberazione. Il pubblico ha reagito con entusiasmo e sui social molti hanno parlato di "vendetta perfetta". C’è anche chi ha definito la scena una forma di terapia artistica, capace di trasformare una delusione personale in un momento creativo e potente.
Chi è David Harbour e perché ha divorziato da Lily Allen
Dietro questo gesto teatrale c’è la storia della fine del matrimonio tra Lily Allen e David Harbour. I due si erano conosciuti nel 2019 sull’app di incontri Raya e si erano sposati l’anno successivo a Las Vegas con una cerimonia piuttosto informale. Per qualche tempo la coppia è sembrata molto affiatata, ma il rapporto si è incrinato negli anni successivi. La separazione è arrivata alla fine del 2024, dopo quattro anni di matrimonio.
Secondo diverse indiscrezioni, la crisi sarebbe stata causata da presunti tradimenti dell’attore. Alcune canzoni del nuovo album di Allen raccontano proprio la scoperta di chat, incontri e relazioni parallele. In particolare, nei brani compare la figura di una donna chiamata "Madeline", che molti collegano alla costumista Natalie Tippett, con cui Harbour avrebbe avuto una relazione durante le riprese di un film. David Harbour, oggi cinquantenne, è diventato famoso in tutto il mondo grazie al ruolo dello sceriffo Jim Hopper in Stranger Things, serie che lo ha trasformato in uno degli attori più popolari degli ultimi anni. Dopo il successo televisivo, ha recitato anche in film come Hellboy, Gran Turismo e in produzioni dell’universo Marvel.
Potrebbe interessarti anche
David Harbour lascia il film con Pedro Pascal: c'entra Stranger Things. Ecco chi lo sostituisce
David Harbour, noto come Hopper in Stranger Things, lascia il suo prossimo progetto,...
Non solo Stranger Things, David Harbour tormentato da una relazione proibita in questa perversa serie TV
Dopo il successo di Stranger Things, David Harbour torna in TV in una commedia perve...
Maya Hawke si sposa e riunisce a sorpresa il cast di Stranger Things: le foto scatenano l'entusiasmo dei fan
Maya Hawke ha sposato il musicista Christian Lee Hutson con una cerimonia a sorpresa...
Stranger Things Day, Millie Bobbie Brown e David Harbour sorridono insieme sul red carpet dopo le accuse di bullismo
Sul red carpet dello Stranger Things Day i due attori si mostrano complici e distesi...
Stranger Things, non è ancora finita: Netflix non si arrende e punta tutto su Vecna
Il sodalizio tra Netflix e Stranger Things continua: dopo la fine della serie TV, ar...
Stranger Things non è ancora finita: Hopper minaccia Mike nel primo trailer dello spin-off Tales from '85
Diamo un primo sguardo allo spin-off animato di Stranger Things, in arrivo alla fine...
Winona Ryder e il no a Stranger Things: svelata la condizione shock imposta ai fratelli Duffer
Winona Ryder avrebbe potuto non essere in Stranger Things: l'attrice, prima di inizi...
Gaten Matarazzo dimentica Stranger Things e vive una vera odissea nel primo film da protagonista assoluto
Gaten Matarazzo dimentica l'iconico ruolo di Dustin Henderson in Stranger Things nel...