Stranger Things, Lily Allen smaschera David Harbour: il revenge dress con tutte le ‘corna’ dell'ex marito Durante il tour West End Woman, Lily Allen trasforma il dolore per la rottura con l’attore di Stranger Things David Harbour in un revenge dress simbolico.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Lily Allen è tornata sul palco dopo diversi anni di assenza e lo ha fatto nel modo più diretto possibile: trasformando la sua storia personale in musica e spettacolo. La cantante britannica ha inaugurato il tour West End Woman a Glasgow con una performance destinata a far discutere fan e social. Durante lo show, infatti, Allen ha messo in scena un momento altamente simbolico legato alla fine del suo matrimonio con l’attore David Harbour, star della serie cult Stranger Things.

Il revenge dress di Lily Allen: scontrini e accuse sul palco alla stella di Stranger Things

Uno dei momenti più sorprendenti del concerto è arrivato durante l’esecuzione di 4chanStan, brano che affronta in maniera molto diretta la crisi del suo matrimonio. Sul palco, Lily Allen ha tirato fuori un lungo tessuto verde oliva stampato con ricevute e scontrini. Secondo molti fan, si tratterebbe delle prove simboliche dei regali che David Harbour avrebbe fatto a un’altra donna durante la loro relazione. Tra i dettagli citati anche l’acquisto di una borsa di lusso da Bergdorf Goodman a New York, elemento che compare anche nei versi della canzone.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mentre cantava, la cantante si è letteralmente avvolta nel tessuto, trasformando la scena in una sorta di racconto visivo della scoperta del tradimento. Alla fine della performance, Allen ha lasciato cadere il tessuto rivelando un body di pizzo trasparente e shorts bordeaux, un gesto che molti spettatori hanno interpretato come simbolo di liberazione. Il pubblico ha reagito con entusiasmo e sui social molti hanno parlato di "vendetta perfetta". C’è anche chi ha definito la scena una forma di terapia artistica, capace di trasformare una delusione personale in un momento creativo e potente.

Chi è David Harbour e perché ha divorziato da Lily Allen

Dietro questo gesto teatrale c’è la storia della fine del matrimonio tra Lily Allen e David Harbour. I due si erano conosciuti nel 2019 sull’app di incontri Raya e si erano sposati l’anno successivo a Las Vegas con una cerimonia piuttosto informale. Per qualche tempo la coppia è sembrata molto affiatata, ma il rapporto si è incrinato negli anni successivi. La separazione è arrivata alla fine del 2024, dopo quattro anni di matrimonio.

Secondo diverse indiscrezioni, la crisi sarebbe stata causata da presunti tradimenti dell’attore. Alcune canzoni del nuovo album di Allen raccontano proprio la scoperta di chat, incontri e relazioni parallele. In particolare, nei brani compare la figura di una donna chiamata "Madeline", che molti collegano alla costumista Natalie Tippett, con cui Harbour avrebbe avuto una relazione durante le riprese di un film. David Harbour, oggi cinquantenne, è diventato famoso in tutto il mondo grazie al ruolo dello sceriffo Jim Hopper in Stranger Things, serie che lo ha trasformato in uno degli attori più popolari degli ultimi anni. Dopo il successo televisivo, ha recitato anche in film come Hellboy, Gran Turismo e in produzioni dell’universo Marvel.

Potrebbe interessarti anche