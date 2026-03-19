Disney annuncia quando usciranno al cinema Lilo & Stitch 2 e Gli Incredibili 3: l'attesa è finita, ma ci sono altri film in arrivo Due amatissimi film Disney, Lilo & Stitch 2 e Gli Incredibili 3, hanno finalmente una data di uscita: ecco quando dovete correre al cinema per non perderli!

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Dopo un’attesa che sembrava interminabile, Disney ha finalmente rotto il silenzio su due dei suoi progetti ‘preziosi’, Lilo & Stitch 2 e Gli Incredibili 3. La casa di Topolino ha confermato le date in cui tutti noi potremo tornare al cinema per assistere alle nuove avventure di questi personaggi tanto acclamati dal pubblico. I dettagli rivelati restano ancora parziali, ma l’attesa è destinata a crescere e, gli appassionati, dovranno tenere a portata di mano il calendario: il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato!

Lilo & Stitch 2 e Gli Incredibili 3, svelata le date di uscita dei film Disney: i giorni da ricordare

Ci siamo, finalmente! Disney ha annunciato le date di uscita di Lilo & Stitch 2 e Gli Incredibili 3, entrambe nel 2028: il 26 maggio e il 16 giugno. Le date erano state anticipate al momento della nomina di Josh D’Amaro come CEO, senza però rivelare i titoli specifici. Lilo & Stitch ha avuto un enorme successo al botteghino, incassando 423,7 milioni di dollari negli USA e 614,2 milioni nel mondo. Diretto da Dean Fleischer Camp, il film vede il debutto di Maia Kealoha nel ruolo di Lilo e un cast che include Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Courtney B. Vance e Zach Galifianakis. La storia racconta di Lilo, una ragazzina solitaria che adotta Stitch, un "cucciolo" alieno che la aiuta a ricomporre la sua famiglia tra esilaranti disastri nelle Hawaii.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche Gli Incredibili hanno riscosso grande successo, con i primi due film (2004 e 2018) che hanno superato i 1,87 miliardi di dollari globali. Il nuovo capitolo sarà diretto da Peter Sohn, con sceneggiatura e produzione di Brad Bird. Il film originale segue Bob e Helen Parr (Mr. Incredible ed Elastigirl) che cercano di vivere una vita normale con i figli Violet, Dash e Jack-Jack, nascondendo i propri superpoteri. Samuel L. Jackson riprende il ruolo di Frozone. Adesso non ci resta che attendere il momento per andare al cinema.

I nuovi piani di Walt Disney Company

Josh D’Amaro, nuovo CEO di The Walt Disney Company, ha condiviso con il personale un messaggio in cui racconta le sue riflessioni sul ruolo e i piani per il futuro dell’azienda. D’Amaro, ex Presidente di Disney Experiences, subentra a Bob Iger, e ricorda la sua prima visita a Disneyland e riflette sulla magia e il senso di famiglia che caratterizzano Disney. Inoltre, sottolinea l’importanza di creatività, collaborazione e innovazione tecnologica per creare esperienze uniche, e si dice onorato di guidare l’azienda, continuando l’eredità di Bob Iger con entusiasmo e fiducia nel futuro.

Potrebbe interessarti anche