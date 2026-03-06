Lillo svolta dopo Sanremo, stasera si prende Rai 3 (e cambia lavoro): cos’è La pelle del mondo L’amato comico e attore debutta stasera come conduttore in un nuovo programma che accompagna il pubblico in un viaggio nella biosfera: osa vedremo.

Dopo aver indossato i panni di co-conduttore al Festival di Sanremo 2026, l’iconico Lillo Petrolo debutterà proprio questa sera, venerdì 6 marzo, nelle vesti di conduttore del programma La pelle del mondo su Rai 3. Un nuovo progetto di Rai Cultura che, in sei imperdibili puntante, punta a raccontare la vita sulla Terra accompagnando gli spettatori in un interessante viaggio nella biosfera: ecco tutte le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 3.

La pelle del mondo, anticipazioni: cosa vedremo stasera

A partire da questa sera, l’iconico Lillo si metterà in gioco come conduttore del programma La pelle del mondo, per portare gli spettatori a riflettere su temi importanti come la sostenibilità, l’ambiente, l’importanza delle piante per la vita umana e l’equilibrio tra l’uomo e la natura. Un progetto che unirà intrattenimento, scienza e divulgazione accompagnando il pubblico in un viaggio attraverso la biosfera e la superficie del pianeta, lì dove si muove la vita di tutti noi. Accanto a Lillo ci sarà lo scienziato e saggista di fama internazionale Stefano Mancuso che, da grande studioso del mondo vegetale, racconterà attraverso la scienza il rapporto essenziale tra pianeta ed esseri umani.

In ogni episodio del programma verrà affrontato un argomento diverso sempre legato alla biosfera, con spiegazioni e importanti incontri di carattere scientifico intrecciati a momenti di intrattenimento e spettacolo. A portare ritmo e comicità ci saranno infatti le incursioni dell’esilarante Corrado Guzzanti, che proporrà il suo famoso personaggio Vulvia e il celebre Rieducational Channel; così come gli interventi di Maccio Capatonda, protagonista di un Podcast sostenibile veramente surreale. A portare narrazione, poesia ed eleganza arriverà poi Chiara Francini, pronta a raccontare storie dedicate ad alberi straordinari.

La pelle del mondo, gli ospiti del programma

A dialogare con Stefano Mancuso e Lillo Petrolo sui temi legati al pianeta, alla sostenibilità e al nostro futuro, si susseguiranno nel corso delle puntate molteplici ospiti legati al mondo della cultura, dello spettacolo e della scienza. Tra questi la psicoterapeuta Stefania Andreoli, la conduttrice Caterina Balivo e il marito scrittore Guido Maria Brera, lo storico Alessandro Barbero, il cantautore Vasco Brondi, l’attore Christian De Sica, il giornalista Mario Calabresi, la chef Chiara Pavan, il cantautore Vinicio Capossela, la conduttrice e autrice Serena Dandini, l’attore Alessandro Gassmann, il cantautore Antonio Dimartino, l’attrice Anna Favella, la giornalista Cecilia Sala, il regista Victor Kossakovsky, il cantante e musicista Giuliano Sangiorgi e l’attore comico Giovanni Storti.

Quando e dove vederlo

Il programma La pelle del mondo andrà in onda questa sera, venerdì 6 marzo 2026, in prima serata su Rai 3 alle ore 21.20 circa. La puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

