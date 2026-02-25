Lillo, chi è la moglie Tiziana Etruschi: due case, il dramma sfiorato e i figli mancati
Riservata e lontana dai riflettori, Tiziana Etruschi è la moglie di Lillo: un amore solido, il Covid superato e la scelta di non avere figli.
Dietro il sorriso e l’ironia di Pasquale Petrolo, per tutti Lillo, c’è una donna che ha scelto il silenzio alla ribalta. Tiziana Etruschi è la compagna di una vita, presenza discreta ma determinante nel percorso umano e professionale del comico romano. Lontana dai social e dai riflettori, ha condiviso con lui successi, paure e momenti delicati, come il ricovero per Covid nel 2020. Una storia d’amore solida, costruita tra Roma e la Maremma, senza figli ma con una complicità profonda.
Lillo, chi è la moglie Tiziana Etruschi: una vita lontana dallo spettacolo
Di Tiziana Etruschi si conosce poco, per sua precisa scelta. Non appartiene al mondo dello showbiz e non ama l’esposizione mediatica. Niente interviste, nessun profilo pubblico attivo, pochissime apparizioni ufficiali. Eppure, accanto a Lillo c’è sempre stata. Appassionata di arte, musica e letteratura, Tiziana accompagna spesso il marito agli eventi importanti, dalle prime teatrali ai red carpet cinematografici, ma senza mai cercare spazio personale. Il loro legame nasce nel 2009 e cresce lontano dal gossip. Dopo anni insieme, nel 2020 la coppia ha deciso di sposarsi con una cerimonia intima, circondata solo da amici stretti e familiari. La forza del loro rapporto si è vista soprattutto nei momenti difficili. Quando nell’ottobre 2020 Lillo è stato colpito da una polmonite bilaterale causata dal Covid-19 per la quale ha rischiato la vita.
Il padre poliziotto, la madre casalinga e il rimpianto più grande
Prima del successo, c’è stata una famiglia semplice e concreta. Il padre di Lillo era un poliziotto, unico stipendio in casa; la madre, invece, casalinga, si occupava di lui e dei suoi due fratelli. Un contesto dove la stabilità era un valore imprescindibile. Quando da ragazzo annunciò di voler fare l’artista, la reazione non fu entusiasta. «La mia non era una famiglia povera, ma non sguazzavamo nell’oro», ha raccontato. «Per loro un lavoro sicuro era fondamentale». Con il padre ci furono scontri accesi: l’idea di un mestiere precario come quello dello spettacolo spaventava.
Oggi Lillo guarda a quel periodo con maggiore consapevolezza: «Adesso gli direi che aveva ragione a non incoraggiarmi. Non è un lavoro facile, il mio. Troppo precario»
Lillo tra famiglia, carriera e Sanremo 2026
Con l’amico Claudio Gregori ha formato il celebre duo Lillo & Greg, diventando uno dei volti più amati della comicità italiana tra teatro, radio, tv e cinema. Nonostante la popolarità, Lillo ha sempre mantenuto uno stile autoironico e autentico, parlando apertamente anche di momenti di fragilità e depressione vissuti nel corso degli anni. Oggi Lillo vive tra la casa di Roma, alla Balduina, e quella in Maremma, unico vero "lusso" che si è concesso. Con Tiziana ha scelto di non avere figli: "Non sono venuti naturalmente e non abbiamo insistito", ha spiegato con serenità. Una decisione accolta senza rimpianti, nel segno di un equilibrio trovato nella coppia.
Intanto la carriera continua. Dopo cinema e tv, per lui è arrivata anche l’esperienza sul palco dell’Festival di Sanremo, dove sarà co-conduttore della seconda serata accanto ad Achille Lauro e Pilar Fogliati. Un nuovo traguardo, con Tiziana – come sempre – un passo indietro, ma al suo fianco.
