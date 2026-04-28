Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Altro che Gerry Scotti e De Martino, la vera regina dell'access prime time è Lilli Gruber: i numeri sorprendenti

Lilli Gruber e gli ascolti di Otto e Mezzo volano: gli italiani premiano l'informazione chiara e senza eccessi nell'access prime-time.

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Lilli Gruber
IPA

Lilli Gruber è la regina incontrastata della fascia più ambita e affollata della televisione italiana: l’access prime time. Nell’ultima settimana di messa in onda, Otto e Mezzo ha raggiunto dei dati Auditel notevoli, raggiungendo anche l’agognata doppia cifra nella serata di ieri (lunedì 27 aprile). Con due competitor (chiacchieratissimi) come Stefano De Martino e Gerry Scotti, la sua non è certo un’impresa da poco.

Lilli Gruber e Otto e Mezzo: volano lo share e il gradimento del pubblico italiano

Niente soldi in palio, musica alta o gag improvvisate. Senza nulla togliere all’intrattenimento puro e leggero di Rai e Mediaset con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, il programma della Gruber punta completamente su altro. Una fetta consistente di italiani, sempre più presente su La7 nell’access prime-time dal lunedì al venerdì, premiano temi d’interesse pubblico raccontati con confronti e approfondimenti in diretta. Non ci sono giochetti dal facile appeal, né artifici legati all’inizio o alla fine della puntata. Il giorno dopo, dunque, è semplicissimo calcolare il numero di spettatori che hanno seguito Otto e mezzo e gli ascolti della precedente settimana e la serata di ieri parlano chiarissimo:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp
  • Lunedì 20 aprile La7 – Otto e Mezzo: 1.951.000 spettatori (9,4%)
  • Martedì 21 aprile: La7 – Otto e Mezzo: 2.087.000 spettatori (9,8%)
  • Mercoledì 22 aprile La7 – Otto e Mezzo: 1.929.000 spettatori (9,3%)
  • Giovedì 23 aprile La7 – Otto e Mezzo: 1.890.000 spettatori (9,4%)
  • Venerdì 24 aprile: La7 – Otto e Mezzo: 1.736.000 spettatori (9,4%)
  • Lunedì 27 aprile La7 – Otto e Mezzo: 2.079.000 spettatori (10%)

Numeri solidi per Lilli Gruber: è questa la nuova era dell’access prime-time?

Non è difficile, dunque, ipotizzare uno scenario diverso per l’access prime-time da qui ai prossimi mesi. La televisione italiana vive un momento delicato, che sembra reggersi solo e unicamente su quello spaccato, non del tutto ‘trattato’ con le dovute accortezze dai colossi Rai e Mediaset. La prima serata sembra attraversare una fase di trasformazione, e con essa, forse, la consapevolezza che tutto ha un inizio e una fine. I due milioni di italiani che scelgono La7 e il contenuto, gli ospiti e la conduzione di Lilli Gruber lanciano un messaggio preciso. L’access prime-time potrebbe avviarsi verso una direzione meno ‘chiassosa’ e sicuramente più breve e ‘utile’ ai telespettatori. Senza nulla togliere alle formule di entrambe le proposte vincenti di Scotti e De Martino, contenitori più dediti all’informazione pura, precisa e senza fronzoli potrebbero affermarsi sempre più. La regola d’oro sembra essere sempre e solo la stessa da qualche tempo a questa parte: il troppo stroppia e a Lilli Gruber e al team di La7, questo sembra essere chiaro da un po’ di tempo.

Potrebbe interessarti anche

Lilli Gruber

Lilli Gruber sparisce da Otto e Mezzo, lunga assenza (tra le polemiche): cosa succede e chi la rimpiazza

Questa settimana la giornalista non guiderà il talk show dell’access prime time di L...
Propaganda Live, perché è saltata la puntata: la scelta di Diego Bianchi all’ultimo minuto (contro La7)

Propaganda Live, perché è saltata la puntata di venerdì 10 aprile: la scelta di Diego Bianchi all’ultimo minuto

Propaganda Live, puntata cancellata il 10 aprile 2026: il programma si ferma per la ...
Stasera tutto è possibile pagelle 28 gennaio 2025

Ascolti tv ieri (25 marzo): De Martino domina grazie al fiasco totale di Rai 1, Vanina 2 chiude male e Lilli Gruber fa il botto

STEP di De Martino vola al 16%, Vanina si ferma al 13,8% su Canale 5, mentre Morgane...
Otto e mezzo, lilli gruber evacuata: cosa successo puntata 21 gennaio

Paura a 'Otto e mezzo', Lilli Gruber lascia lo studio in diretta: “C’è un incendio a Davos, grande allarme"

Paura durante lo speciale da Davos in onda su La7 mercoledì 21 gennaio. Un incendio ...
Enrico Mentana - Lilli Gruber

Mentana e Lilli Gruber, i vecchi ‘nemici’ fanno esplodere La7: cosa è successo

La rete di Urbano Cairo ha chiuso un ottobre da sogno grazie al Tg e all’access prim...
Ascolti 19 aprile 2026

Ascolti Tv ieri 19 aprile: Roberta Valente si conferma, De Martino da urlo (e Gerry Scotti è più lontano)

La nuova fiction con Maria Vera Ratti vince col 20,5% di share, la dizi turca Raccon...
Grande Fratello Vip - Francesca Manzini

Grande Fratello Vip, Francesca Manzini crolla e la sorella Lilli l'attacca: “Sta facendo una pessima figura”

Nelle ultime ore la comica si è resa protagonista di un crollo emotivo e, a grande s...
Ascolti 21 aprile 2026

Ascolti Tv ieri (21 aprile): De Martino stellare senza Gerry Scotti, Fagnani da record

Affari Tuoi vola oltre 5 milioni e mezzo di spettatori in una serata dominata dalla ...
Carlo Conti e Ilary Blasi

Ascolti Tv ieri (24 aprile): il Grande Fratello Vip cresce ma Dalla strada al palco resiste. De Martino vince con Gerry Scotti

Il reality di Canale 5 supera lo show di Rai 1, Quarto Grado consolida e l’access pr...

Salute

Malattia del sangue

Come affrontare la mielofibrosi che colpisce il midollo osseo

LEGGI

Personaggi

La conduttrice Caterina Balivo

Caterina Balivo
Claudio Lauretta

Claudio Lauretta
Francesco Saias 'Frasa'

Francesco Saias 'Frasa'
Claudio Cecchetto

Claudio Cecchetto

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963