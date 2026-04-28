Altro che Gerry Scotti e De Martino, la vera regina dell'access prime time è Lilli Gruber: i numeri sorprendenti Lilli Gruber e gli ascolti di Otto e Mezzo volano: gli italiani premiano l'informazione chiara e senza eccessi nell'access prime-time.

Giusy Palombo Content creator Linkedin

Instagram

Altri Siti Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

IPA

CONDIVIDI

Lilli Gruber è la regina incontrastata della fascia più ambita e affollata della televisione italiana: l’access prime time. Nell’ultima settimana di messa in onda, Otto e Mezzo ha raggiunto dei dati Auditel notevoli, raggiungendo anche l’agognata doppia cifra nella serata di ieri (lunedì 27 aprile). Con due competitor (chiacchieratissimi) come Stefano De Martino e Gerry Scotti, la sua non è certo un’impresa da poco.

Lilli Gruber e Otto e Mezzo: volano lo share e il gradimento del pubblico italiano

Niente soldi in palio, musica alta o gag improvvisate. Senza nulla togliere all’intrattenimento puro e leggero di Rai e Mediaset con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, il programma della Gruber punta completamente su altro. Una fetta consistente di italiani, sempre più presente su La7 nell’access prime-time dal lunedì al venerdì, premiano temi d’interesse pubblico raccontati con confronti e approfondimenti in diretta. Non ci sono giochetti dal facile appeal, né artifici legati all’inizio o alla fine della puntata. Il giorno dopo, dunque, è semplicissimo calcolare il numero di spettatori che hanno seguito Otto e mezzo e gli ascolti della precedente settimana e la serata di ieri parlano chiarissimo:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lunedì 20 aprile La7 – Otto e Mezzo: 1.951.000 spettatori (9,4%)

Martedì 21 aprile: La7 – Otto e Mezzo: 2.087.000 spettatori (9,8%)

Mercoledì 22 aprile La7 – Otto e Mezzo: 1.929.000 spettatori (9,3%)

Giovedì 23 aprile La7 – Otto e Mezzo: 1.890.000 spettatori (9,4%)

Venerdì 24 aprile: La7 – Otto e Mezzo: 1.736.000 spettatori (9,4%)

Lunedì 27 aprile La7 – Otto e Mezzo: 2.079.000 spettatori (10%)

Numeri solidi per Lilli Gruber: è questa la nuova era dell’access prime-time?

Non è difficile, dunque, ipotizzare uno scenario diverso per l’access prime-time da qui ai prossimi mesi. La televisione italiana vive un momento delicato, che sembra reggersi solo e unicamente su quello spaccato, non del tutto ‘trattato’ con le dovute accortezze dai colossi Rai e Mediaset. La prima serata sembra attraversare una fase di trasformazione, e con essa, forse, la consapevolezza che tutto ha un inizio e una fine. I due milioni di italiani che scelgono La7 e il contenuto, gli ospiti e la conduzione di Lilli Gruber lanciano un messaggio preciso. L’access prime-time potrebbe avviarsi verso una direzione meno ‘chiassosa’ e sicuramente più breve e ‘utile’ ai telespettatori. Senza nulla togliere alle formule di entrambe le proposte vincenti di Scotti e De Martino, contenitori più dediti all’informazione pura, precisa e senza fronzoli potrebbero affermarsi sempre più. La regola d’oro sembra essere sempre e solo la stessa da qualche tempo a questa parte: il troppo stroppia e a Lilli Gruber e al team di La7, questo sembra essere chiaro da un po’ di tempo.

Potrebbe interessarti anche