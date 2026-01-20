Lilli Gruber sparisce da Otto e Mezzo, lunga assenza (tra le polemiche): cosa succede e chi la rimpiazza Questa settimana la giornalista non guiderà il talk show dell’access prime time di La7: al suo posto Giovanni Floris, domani lo speciale in diretta da Davos

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Lilli Gruber lascia (temporaneamente) Otto e Mezzo. A partire da stasera, infatti, la giornalista non sarà al timone del ‘suo’ talk show dell’access prime time di La7 e verrà sostituita alla conduzione da Giovanni Floris. Domani, invece, Gruber sarà in diretta da Davos per una puntata speciale e non mancano già le polemiche. Scopriamo la nuova programmazione e tutti i dettagli.

Lilli Gruber assente da Otto e Mezzo: perché e chi la sostituisce

Nella puntata di oggi martedì 20 gennaio 2026 di Otto e Mezzo non ci sarà la padrona di casa Lilli Gruber. La giornalista, infatti, è volata a Davos, in Svizzera, per seguire il World Economic Forum, dove domani è atteso anche Donald Trump. Al timone dell’access prime time di La7 ci sarà quindi Giovanni Floris, che prenderà il posto della collega della rete di Urbano Cairo anche giovedì 22 e venerdì 23 gennaio. Domani, invece, sarà la stessa Gruber a condurre una puntata speciale del programma in diretta dal Forum economico mondiale. Allo speciale (che andrà in onda regolarmente alle 20:35 su La7) prenderanno parte anche il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, il presidente di Techvisory Franco Bernabé e la direttrice dell’Istituto Affari Internazionali e docente della Johns Hopkins University Nathalie Tocci. Lilli Gruber tornerà poi stabilmente alla conduzione di Otto e Mezzo a partire dal prossimo lunedì.

Lilli Gruber segue Trump da vicino: le polemiche dei complottisti

La partecipazione di Lilli Gruber al World Economic Forum – come detto – è destinata a lasciare strascichi di polemiche. Non è infatti la prima volta che la giornalista e conduttrice di Otto e Mezzo decide di prendere parte a incontri delle maxi-potenze mondiali atte a delineare le sorti del pianeta. Tra leader politici, intellettuali, giornalisti selezionati e tanti altri, il Forum economico mondiale è avvolto da una sorta di alone di mistero che da tempo solleva i dubbi di complottisti e non. Due anni fa toccò ai Bilderberg Meetings; quest’anno Gruber sarà a Davos, in Svizzera, dove nella giornata di domani è atteso anche Donald Trump (a sei anni dalla sua ultima partecipazione). Il presidente degli Stati Uniti ha promesso di parlare di Groenlandia e delle mire espansionistiche degli USA.

