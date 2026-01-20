Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Lilli Gruber sparisce da Otto e Mezzo, lunga assenza (tra le polemiche): cosa succede e chi la rimpiazza

Questa settimana la giornalista non guiderà il talk show dell’access prime time di La7: al suo posto Giovanni Floris, domani lo speciale in diretta da Davos

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Lilli Gruber lascia (temporaneamente) Otto e Mezzo. A partire da stasera, infatti, la giornalista non sarà al timone del ‘suo’ talk show dell’access prime time di La7 e verrà sostituita alla conduzione da Giovanni Floris. Domani, invece, Gruber sarà in diretta da Davos per una puntata speciale e non mancano già le polemiche. Scopriamo la nuova programmazione e tutti i dettagli.

Lilli Gruber assente da Otto e Mezzo: perché e chi la sostituisce

Nella puntata di oggi martedì 20 gennaio 2026 di Otto e Mezzo non ci sarà la padrona di casa Lilli Gruber. La giornalista, infatti, è volata a Davos, in Svizzera, per seguire il World Economic Forum, dove domani è atteso anche Donald Trump. Al timone dell’access prime time di La7 ci sarà quindi Giovanni Floris, che prenderà il posto della collega della rete di Urbano Cairo anche giovedì 22 e venerdì 23 gennaio. Domani, invece, sarà la stessa Gruber a condurre una puntata speciale del programma in diretta dal Forum economico mondiale. Allo speciale (che andrà in onda regolarmente alle 20:35 su La7) prenderanno parte anche il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, il presidente di Techvisory Franco Bernabé e la direttrice dell’Istituto Affari Internazionali e docente della Johns Hopkins University Nathalie Tocci. Lilli Gruber tornerà poi stabilmente alla conduzione di Otto e Mezzo a partire dal prossimo lunedì.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Lilli Gruber segue Trump da vicino: le polemiche dei complottisti

La partecipazione di Lilli Gruber al World Economic Forum – come detto – è destinata a lasciare strascichi di polemiche. Non è infatti la prima volta che la giornalista e conduttrice di Otto e Mezzo decide di prendere parte a incontri delle maxi-potenze mondiali atte a delineare le sorti del pianeta. Tra leader politici, intellettuali, giornalisti selezionati e tanti altri, il Forum economico mondiale è avvolto da una sorta di alone di mistero che da tempo solleva i dubbi di complottisti e non. Due anni fa toccò ai Bilderberg Meetings; quest’anno Gruber sarà a Davos, in Svizzera, dove nella giornata di domani è atteso anche Donald Trump (a sei anni dalla sua ultima partecipazione). Il presidente degli Stati Uniti ha promesso di parlare di Groenlandia e delle mire espansionistiche degli USA.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Enrico Mentana - Lilli Gruber

Mentana e Lilli Gruber, i vecchi ‘nemici’ fanno esplodere La7: cosa è successo

La rete di Urbano Cairo ha chiuso un ottobre da sogno grazie al Tg e all’access prim...
Otto e Mezzo - Lilli Gruber

Lilli Gruber sparita da Otto e Mezzo: perché non c'è e quando torna in onda

Secondo appuntamento saltato per la nota presentatrice di La7, messa letteralmente K...
Lilli Gruber

Lilli Gruber, ‘bulla e teppista’: l’attacco di FdI (a tutta La7). Cos’è successo  

La puntata di ieri sera a Otto e Mezzo ha scatenato l'ira della destra, convinta che...
Enrico Mentana - Tg La7

Enrico Mentana, il Tg La7 si blocca prima di Garlasco e lui sbotta: bordate in diretta contro la regia

Un problema tecnico nel pieno del telegiornale della rete di Urbano Cairo ha costret...
Enrico Mentana

Mentana, i rumors sullo scontro con Marco Travaglio e la smentita di La7

Il direttore del Tg La7 non avrebbe preso affatto bene le ospitate del giornalista a...
Enrico Mentana - Lilli Gruber

Lilli Gruber e Mentana, La7 ‘esplode’ grazie agli (ex) nemici e al fenomeno Cazzullo

La rete di Urbano Cairo vola con il Tg che apre all’access prime time di Otto e mezz...
Enrico Mentana

Palinsesti La7, tutti i programmi: big blindati, tre novità e il verdetto sul caso Mentana

Per la prossima stagione televisiva la rete di Urbano Cairo conferma Lilli Gruber, C...
Marco Liorni - Federica Panicucci

Ascolti tv ieri 31 dicembre: a Capodanno vince Liorni (ma Federica Panicucci sale), Gerry Scotti tocca il 29,5%

L’Anno Che Verrà trionfa col 35,5% di share su Rai 1, Capodanno in musica al 28,2,1%...
Ascolti 13 gennaio 2026

Ascolti tv ieri (13 gennaio): la riscossa di De Martino (ma Gerry Scotti non molla), ritorno super di Giovanni Floris

Zvanì registra il 14,4% di share in prima serata, Io sono Farah il 13,9%, il ritorno...

Personaggi

Paolo Celata

Paolo Celata
Domenico Marocchi

Domenico Marocchi
Paolo Bosisio

Paolo Bosisio
Heather Parisi

Heather Parisi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963