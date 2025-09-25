Lilli Gruber, ‘bulla e teppista’: l’attacco di FdI (a tutta La7). Cos’è successo La puntata di ieri sera a Otto e Mezzo ha scatenato l'ira della destra, convinta che l'ospite Gianfranco Fini sia stato 'maltrattato' in diretta dalla conduttrice. Ecco i dettagli.

La puntata di ieri di Otto e Mezzo, su La7, è diventata in poche ore il nuovo terreno di scontro tra Fratelli d’Italia e il mondo dell’informazione televisiva. Protagonisti: Lilli Gruber, conduttrice del talk politico, e Gianfranco Fini, ex presidente della Camera e storico leader della destra italiana. Il dibattito si è acceso in diretta sui temi della Palestina e del riconoscimento alla Camera per l’attivista Charlie Kirk. Ma se i vertici di FdI si sono scagliati contro la conduttrice, i social sembrano stare prevalentemente dalla parte della Gruber. Ecco i dettagli.

Lilli Gruber, l’attacco di Fratelli d’Italia dopo Otto e Mezzo

Al termine di una puntata infuocata a Otto e Mezzo, non sono mancati comunicati e note ufficiali dai vertici FdI, con accuse pesanti indirizzate a Lilli Gruber e alla redazione di La7. Raffaele Speranzon, senatore e vicepresidente vicario del gruppo Fratelli d’Italia, ha tuonato: "Ieri sera durante la trasmissione di La7 Otto e Mezzo condotta da Lilli Gruber abbiamo assistito all’ennesima pessima pagina di giornalismo. Siamo ormai abituati a scene deliranti nella sua conduzione ed a battibecchi accesi durante la sua trasmissione ma la faziosità della Gruber andata in scena ieri, quasi da propaganda, ed il suo tentativo maldestro di manipolare le parole di Gianfranco Fini, ospite ignaro, sono simbolo della faziosità al solo scopo di denigrare Giorgia Meloni".

E ancora: "Il culmine si è raggiunto quando l’ex leader della destra italiana risponde puntualmente alle domande e promuove l’operato della Premier. Da qui la reazione stizzita della conduttrice che chiede addirittura alla regia di chiudergli il microfono. Di fronte a episodi come questo, diventa sempre più difficile definire certi spettacoli indecenti come giornalismo".

Duro anche il commento del senatore Marco Lisei, che ha aggiunto: "La puntata di ieri sera di Otto e Mezzo non fa altro che confermare il livore di La7 contro il Governo Meloni, un livore che è stato smascherato platealmente da Gianfranco Fini…Il metodo è quello dei bulli e ricorda un po’ anche quello dei collettivi. Forse la Gruber si aspettava che Fini fosse più accondiscendente verso la narrazione anti-governativa sulla politica estera, invece ha risposto punto su punto agli attacchi argomentando in maniera ineccepibile come, peraltro, fanno spesso i coraggiosi ospiti televisivi di destra. Bersaglio mancato, ancora una volta clamorosamente, così la Gruber ha reagito stizzita e insofferente. Un modo di fare informazione che ricorda più, appunto, il bullismo che la correttezza e il rispetto".

Lo scontro con Fini e i commenti social sbilanciati a favore della Gruber

Lo scontro in studio, del resto, è stato alimentato da battute incandescenti. Fini, incalzato sulle sue posizioni su Giorgia Meloni e il conflitto in Medio Oriente, ha ribattuto direttamente alla conduttrice dicendo: "Le sue sono solo domandine mirate a ottenere un titolo sul fatto che io non condivida la politica di Giorgia Meloni. Ma ha sbagliato interlocutore: non sono così stupido da rispondere a domande che non hanno senso".

La polemica è poi esplosa sui social, dove moltissimi utenti hanno preso posizione a favore di Lilli Gruber, descrivendo Gianfranco Fini come "agitato e arrogante", e sottolineando il tono esasperato della discussione. "Effettivamente irritante e insopportabile al di là della ideologia", ha commentato un utente, "non sopportava le domande e dettava la scaletta". Mentre altri hanno giudicato la performance televisiva di Fini come una "sceneggiata, una recita: lui è arrivato in tv per attirare l’attenzione con i suoi modi prepotenti e prevaricatori, da vero uomo di destra che sbeffeggia i giornalisti ma nello stesso tempo ha bisogno di visibilità, quindi ha provocato continuamente per fare audience".

Diversi, infine, gli spettatori che hanno sostenuto direttamente la Gruber "Grande giornalista bravissima Lilly"; "Brava Lilli, non ti sei lasciata intimorire da quel soggetto"; "Non ha certo fatto una bella figura, brava come sempre la Gruber".

