Ligabue, tour da record e pioggia di sold out: le date extra di La notte di certe notti (e l'evento storico) Ligabue firma un tour da record tra sold out, date extra e un evento storico: “La notte di certe notti” conquista stadi, palasport e la nuova Arena Milano.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Ansa

CONDIVIDI

Luciano Ligabue non si ferma più. Il 2026 del rocker di Correggio si annuncia come uno dei più intensi e simbolici della sua carriera, tra celebrazioni importanti, nuovi traguardi e una lunga serie di concerti già entrati nella storia. La notte di certe notti è molto più di un tour: è un viaggio emotivo che attraversa l’Italia e l’Europa, registrando sold out a raffica e costringendo ad aggiungere nuove date. Un successo travolgente che conferma, ancora una volta, il legame speciale tra Ligabue e il suo pubblico.

La notte di certe notti: un tour-evento tra stadi, Europa e palasport

Dopo i grandi eventi dello scorso anno alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta, Ligabue è pronto a infiammare l’estate con quattro attesissimi concerti negli stadi. Si parte il 5 giugno da Bibione con la data zero, per poi proseguire a Roma, Torino e Milano. Proprio San Siro, il 20 giugno, ha già fatto registrare il tutto esaurito, a dimostrazione di un entusiasmo che non accenna a diminuire.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Prima degli appuntamenti italiani, però, il Liga volerà in Europa con Certe notti in Europa, un tour che toccherà alcune delle capitali musicali più importanti, da Barcellona a Londra, passando per Parigi e Zurigo. Molte date sono già sold out, segno di una popolarità che supera da tempo i confini nazionali.

Le date extra nei palasport e l’evento storico all’Arena Milano

Il gran finale de La notte di certe notti è fissato tra settembre e ottobre, con un tour nei principali palasport italiani: 14 città, 14 concerti unici, senza repliche. Un’idea precisa, voluta per rendere ogni serata irripetibile. Si partirà il 22 settembre dall’Arena di Verona e si chiuderà il 24 ottobre all’Arena Milano, che segnerà anche l’ultima data live di Ligabue per il 2026.

Proprio Milano sarà protagonista di un momento storico: il 6 maggio Ligabue inaugurerà ufficialmente la nuova Arena Milano nel quartiere Santa Giulia con La Prima Notte – Music Opening Ceremony. Sarà il primo artista a salire su quel palco, aprendo una nuova era per i grandi eventi live in Italia. In attesa dei concerti, questa sera Ligabue sarà anche protagonista in TV a Taratata, lo show musicale di Paolo Bonolis in onda su Canale 5: un’occasione speciale per raccontare il tour e celebrare insieme al pubblico i trent’anni di Certe notti e di Buon Compleanno Elvis.

Il calendario completo del tour di Ligabue

1 maggio – Barcellona, Razzmatazz (sold out)

– Barcellona, Razzmatazz (sold out) 2 maggio – Madrid, Sala Riviera (sold out)

– Madrid, Sala Riviera (sold out) 6 maggio – Milano, Arena Milano

– Milano, Arena Milano 8 maggio – Parigi, Olympia

– Parigi, Olympia 9 maggio – Londra, O2 Shepherd’s Bush (sold out)

– Londra, O2 Shepherd’s Bush (sold out) 11 maggio – Utrecht, TivoliVredenburg

– Utrecht, TivoliVredenburg 12 maggio – Bruxelles, Cirque Royal

– Bruxelles, Cirque Royal 14 maggio – Lussemburgo, Rockhal

– Lussemburgo, Rockhal 16 maggio – Zurigo, The Hall

– Zurigo, The Hall 5 giugno – Bibione, Stadio Comunale (data zero)

– Bibione, Stadio Comunale (data zero) 12 giugno – Roma, Stadio Olimpico

– Roma, Stadio Olimpico 17 giugno – Torino, Allianz Stadium

– Torino, Allianz Stadium 20 giugno – Milano, Stadio San Siro (sold out)

– Milano, Stadio San Siro (sold out) 22 settembre – Verona, Arena di Verona

– Verona, Arena di Verona 25 settembre – Padova, Kioene Arena

– Padova, Kioene Arena 27 settembre – Bergamo, ChorusLife Arena

– Bergamo, ChorusLife Arena 29 settembre – Genova, Pala Teknoship

– Genova, Pala Teknoship 1 ottobre – Livorno, Modigliani Forum

– Livorno, Modigliani Forum 3 ottobre – Pesaro, Vitrifrigo Arena

– Pesaro, Vitrifrigo Arena 6 ottobre – Firenze, Nelson Mandela Forum

– Firenze, Nelson Mandela Forum 8 ottobre – Mantova, PalaUnical

– Mantova, PalaUnical 10 ottobre – Bologna, Unipol Arena

– Bologna, Unipol Arena 14 ottobre – Messina, Pala Rescifina

– Messina, Pala Rescifina 16 ottobre – Eboli, PalaSele

– Eboli, PalaSele 18 ottobre – Bari, Palaflorio

– Bari, Palaflorio 20 ottobre – Ancona, Pala Prometeo

– Ancona, Pala Prometeo 24 ottobre – Milano, Arena Milano

Potrebbe interessarti anche