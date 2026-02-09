Ligabue, tour da record e pioggia di sold out: le date extra di La notte di certe notti (e l'evento storico)
Ligabue firma un tour da record tra sold out, date extra e un evento storico: “La notte di certe notti” conquista stadi, palasport e la nuova Arena Milano.
Luciano Ligabue non si ferma più. Il 2026 del rocker di Correggio si annuncia come uno dei più intensi e simbolici della sua carriera, tra celebrazioni importanti, nuovi traguardi e una lunga serie di concerti già entrati nella storia. La notte di certe notti è molto più di un tour: è un viaggio emotivo che attraversa l’Italia e l’Europa, registrando sold out a raffica e costringendo ad aggiungere nuove date. Un successo travolgente che conferma, ancora una volta, il legame speciale tra Ligabue e il suo pubblico.
La notte di certe notti: un tour-evento tra stadi, Europa e palasport
Dopo i grandi eventi dello scorso anno alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta, Ligabue è pronto a infiammare l’estate con quattro attesissimi concerti negli stadi. Si parte il 5 giugno da Bibione con la data zero, per poi proseguire a Roma, Torino e Milano. Proprio San Siro, il 20 giugno, ha già fatto registrare il tutto esaurito, a dimostrazione di un entusiasmo che non accenna a diminuire.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Prima degli appuntamenti italiani, però, il Liga volerà in Europa con Certe notti in Europa, un tour che toccherà alcune delle capitali musicali più importanti, da Barcellona a Londra, passando per Parigi e Zurigo. Molte date sono già sold out, segno di una popolarità che supera da tempo i confini nazionali.
Le date extra nei palasport e l’evento storico all’Arena Milano
Il gran finale de La notte di certe notti è fissato tra settembre e ottobre, con un tour nei principali palasport italiani: 14 città, 14 concerti unici, senza repliche. Un’idea precisa, voluta per rendere ogni serata irripetibile. Si partirà il 22 settembre dall’Arena di Verona e si chiuderà il 24 ottobre all’Arena Milano, che segnerà anche l’ultima data live di Ligabue per il 2026.
Proprio Milano sarà protagonista di un momento storico: il 6 maggio Ligabue inaugurerà ufficialmente la nuova Arena Milano nel quartiere Santa Giulia con La Prima Notte – Music Opening Ceremony. Sarà il primo artista a salire su quel palco, aprendo una nuova era per i grandi eventi live in Italia. In attesa dei concerti, questa sera Ligabue sarà anche protagonista in TV a Taratata, lo show musicale di Paolo Bonolis in onda su Canale 5: un’occasione speciale per raccontare il tour e celebrare insieme al pubblico i trent’anni di Certe notti e di Buon Compleanno Elvis.
Il calendario completo del tour di Ligabue
- 1 maggio – Barcellona, Razzmatazz (sold out)
- 2 maggio – Madrid, Sala Riviera (sold out)
- 6 maggio – Milano, Arena Milano
- 8 maggio – Parigi, Olympia
- 9 maggio – Londra, O2 Shepherd’s Bush (sold out)
- 11 maggio – Utrecht, TivoliVredenburg
- 12 maggio – Bruxelles, Cirque Royal
- 14 maggio – Lussemburgo, Rockhal
- 16 maggio – Zurigo, The Hall
- 5 giugno – Bibione, Stadio Comunale (data zero)
- 12 giugno – Roma, Stadio Olimpico
- 17 giugno – Torino, Allianz Stadium
- 20 giugno – Milano, Stadio San Siro (sold out)
- 22 settembre – Verona, Arena di Verona
- 25 settembre – Padova, Kioene Arena
- 27 settembre – Bergamo, ChorusLife Arena
- 29 settembre – Genova, Pala Teknoship
- 1 ottobre – Livorno, Modigliani Forum
- 3 ottobre – Pesaro, Vitrifrigo Arena
- 6 ottobre – Firenze, Nelson Mandela Forum
- 8 ottobre – Mantova, PalaUnical
- 10 ottobre – Bologna, Unipol Arena
- 14 ottobre – Messina, Pala Rescifina
- 16 ottobre – Eboli, PalaSele
- 18 ottobre – Bari, Palaflorio
- 20 ottobre – Ancona, Pala Prometeo
- 24 ottobre – Milano, Arena Milano
Potrebbe interessarti anche
Annalisa regina, il record storico e il tour della svolta: cosa ha combinato
Annalisa domina la radio, colleziona record senza precedenti e annuncia il tour 2026...
Lucio Corsi conquista l’Europa un anno dopo il Festival di Sanremo: cosa ha in mente
Il cantante di "Volevo essere un duro" partirà con il suo primo tour europeo a fine ...
Blanco anticipa la sua nuova canzone (dopo l'università): “Crescere fa paura”, testo e significato
Il cantante, che ad aprile partirà per un tour nei Palasport italiani, ha rivelato a...
Taratata, Bonolis bacia Giorgia (nonostante Emanuel Lo) e Ligabue da standing ovation: cosa vedremo stasera
Un debutto attesissimo tra grandi voci, momenti imprevedibili e un clima tutto da ri...
Olly, il 2026 sarà un anno clamoroso: il tour è tutto sold out, date e nuovi record
Dopo un 2025 da incorniciare, il cantante genovese riparte con il suo tour nei palaz...
Mediaset, le novità di febbraio 2026: Paolo Bonolis promosso e Maria De Filippi spaventa Carlo Conti
Cosa cambia nei palinsesti Mediaset nel mese di febbraio: debutta lo show musicale T...
Concerti 2026, da Vasco Rossi ai Metallica: gli eventi italiani più attesi del nuovo anno
Il nuovo anno sarà segnato da grandissimi concerti in tutta la penisola: da Emma a U...
Canale 5 del 2026, Paolo Bonolis live con un grande show: era un cult Rai
La rete ammiraglia Mediaset riporterà in tv Taratata a quasi 25 anni dall’ultima edi...