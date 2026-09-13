Ligabue per la prima volta sul palco di Jesolo con la figlia Linda, l'esibizione in 'A modo tuo' è da brividi: la famiglia riunita per 'Certe Notti 2026' Linda Ligabue ha l'arte nel sangue e sul palco di Jesolo l'ha potuto dimostrare: eccola con papà Luciano esibirsi in 'A modo tuo', il capolavoro che il rocker di Correggio ha scritto per Elisa

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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Chi era a Jesolo sabato per il concerto di Ligabue ci ha passato l’intera giornata: nel pomeriggio le Frecce Tricolori sopra il lungomare, la sera la fila davanti al Palazzo del Turismo con il biglietto in mano. Poi, a spettacolo inoltrato, nella parte più raccolta della serata, è arrivato il momento di cui parlano tutti da ieri.

A raccontarlo, il giorno dopo, è una fotografia che sta girando parecchio sui social: Linda accanto a suo padre, sotto le luci, mentre risuonano le note di A modo tuo. "L’immagine più bella di oggi e probabilmente dell’intero tour", si legge nella didascalia. Difficile dargli torto.

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Ligabue a Jesolo: la scaletta della data zero e i trent’anni di "Buon Compleanno Elvis"

L’appuntamento di Jesolo era già speciale di suo. Si trattava infatti della data zero di Certe Notti 2026, il tour nei palasport con cui il rocker di Correggio porta avanti le celebrazioni per i trent’anni di Buon Compleanno Elvis, il disco del 1995 che cambiò per sempre la storia del rock italiano. Sipario alle 21, in una giornata che a Jesolo era cominciata col rombo delle Frecce Tricolori sull’Air Show.

La scaletta ha attraversato l’intera carriera: Balliamo sul mondo, Piccola stella senza cielo, Non è tempo per noi, Urlando contro il cielo, Happy Hour, Tra palco e realtà, fino all’inevitabile Certe notti. E, incastonata nella sezione più raccolta della serata, proprio A modo tuo, tra Lambrusco & Pop Corn ed Eri Bellissima.

"A modo tuo", la canzone che Ligabue ha scritto per la figlia Linda

Ligabue ha scritto e composto questa canzone pensando proprio a Linda: dentro ci sono la paternità, i figli che crescono, la fatica di lasciarli andare per la loro strada. "Sarà difficile diventar grande prima che lo diventi anche tu", dice l’attacco.

Curiosamente, all’inizio Luciano non la voleva per sé. La regalò a Elisa, che la incise nel 2014 per L’anima vola: voleva che a cantarla fosse una madre. Solo l’anno dopo, spinto dalle richieste insistenti dei fan, decise di pubblicarne la propria versione all’interno di Giro del mondo. Undici anni più tardi, quella canzone si è finalmente ricongiunta alla persona a cui era destinata fin dal primo verso.

Lenny alla batteria, Linda sul palco: la famiglia al completo

Il bello è che in casa Ligabue il palco è ormai un affare di famiglia. Alla batteria, in questo tour, c’è Lenny Ligabue, il primogenito, che siede stabilmente dietro i tamburi accanto ai chitarristi che hanno accompagnato il padre in tutte le stagioni della sua carriera: Fede Poggipollini, Max Cottafavi, Mel Previte e Niccolò Bossini, più Luciano Luisi alle tastiere e Davide Pezzin al basso.

Un figlio che tiene il tempo, una figlia che arriva sul palco durante la canzone scritta per lei: a Jesolo il cerchio si è chiuso davanti a qualche migliaio di testimoni.

Ora il tour entra nel vivo. Il debutto ufficiale è fissato per il 22 settembre all’Arena di Verona, poi Padova, Bergamo, Genova, Livorno, Pesaro, Firenze, Mantova, Bologna, Messina, Eboli, Bari e Ancona, prima del gran finale del 24 ottobre a Milano. Dobbiamo ora capire se quel momento si ripeterà. Ma certe cose, forse, funzionano proprio perché accadono una volta sola. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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