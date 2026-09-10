La legge di Lidia Poët, l’ultima puntata cambia canale (a sorpresa) e il web s’infuria: “Sono indignata”. E Matilda De Angelis risponde alle critiche
Ieri in prima serata su Rai 1 è stato trasmessa una commedia di Leonardo Pieraccioni, mentre il finale della prima stagione della serie andrà in onda su Rai 3
La Rai cambia ancora programmazione e La Legge di Lidia Poët finisce nuovamente al centro della polemica. Dopo gli ascolti deludenti delle prime due serate, infatti, la fiction con Matilda De Angelis era stata inizialmente spostata dalla prima serata di Rai 1 alla seconda serata di Rai 2, ma ora l’ultima puntata della prima stagione cambia ancora rete. La puntata, inizialmente prevista su Rai 1, è stata infatti sostituita all’ultimo momento dal film Il sesso degli angeli con Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli. Il finale della serie andrà invece in onda domani venerdì 11 settembre 2026, ‘declassato’ su Rai 3. Una decisione che ha ovviamente fatto infuriare gran parte del pubblico: scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
La legge di Lidia Poët, l’ultima puntata trasloca su Rai 3: la decisione della Rai fa discutere
Dopo il 11,2% di share dell’esordio e il crollo al 9,9% dell’altro ieri, la Rai ha deciso di cambiare nuovamente la collocazione de La Legge di Lidia Poët. Il finale della prima stagione, che avrebbe dovuto chiudere il ciclo su Rai 1, è stato quindi ‘relegato’ su Rai 3. Una scelta che ha lasciato spiazzati molti telespettatori, anche perché al suo posto è stato trasmesso il film Il sesso degli angeli con Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli, pellicola del 2022 che fu peraltro ampiamente stroncata dalla critica per la sua natura di commedia quasi di epoca berlusconiana e completamente anacronistica. Per quanto riguarda la seconda (e terza) stagione de La Legge di Lidia Poët, disponibile su Netflix dal 2024, è improbabile che approdi sulla Rai. Intanto, il finale della prima stagione, inizialmente atteso oggi in prima serata su Rai 1, è stato spostato a venerdì 11 settembre 2026 su Rai 3, sempre nel prime time.
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Il web insorge e Matilda De Angelis risponde anche sull’audio
La decisione della Rai di ricollocare La Legge di Lidia Poët ha provocato numerose proteste online: "Complimenti alla Rai, bel rispetto per chi ha seguito la fiction!" si legge sui social. E ancora: "Addirittura sta passando l’avviso su Rai 1 che La Legge di Lidia Poët passa su Rai3. Come se questo film fosse meglio… La toppa è peggio del buco". La furia scatenata dalla nuova programmazione con Pieraccioni si è fatta sentire sul web: "Ma quelli della Rai non capiscono niente: Pieraccioni al posto di Lidia Poët? Non si può vedere!", "Pessima decisione della Rai di spostare una serie interessante in seconda serata! Al suo posto l’ennesima commedia all’italiana, sono indignata e cambio canale!". E poi: "Assoluta mancanza di rispetto!", "Non la fanno più… fanno un film al suo posto… è uno scandalo…", "Una serie di qualità, affossata dalla Rai in tutti i modi. Che vergogna", "È vergognoso per chi ha seguito, non dare l’ultima puntata", "Non si fa così, cosa gli prende alla RAI? Se le puntate le inizia deve portarle a termine", "Vergognoso, nessun rispetto" e "Noi non siamo d’accordo con questo cambiamento. Bisognava mandare almeno l’ultima puntata stasera, per rispetto dei telespettatori che l’hanno seguita su Rai 1".
La polemica, però, non riguarda soltanto il cambio di rete. Su Instagram, un utente ha chiesto direttamente a Matilda De Angelis spiegazioni sul ‘caso’ dell’audio della fiction, criticando il modo in cui vengono recitati alcuni dialoghi: "Allora siccome si sta scatenando un finimondo sulla serie tv Lidia Poët ci puoi spiegare tu direttamente PERCHÉ reciti cosi, bisbigliando e rendendo letteralmente incomprensibile i tuoi dialoghi? È una scelta imposta dalla sceneggiatura? La vera Lidia parlava così? O è il tuo modo di portarla in scena? Ti prego aiutaci a sciogliere questo enigma". L’attrice ha risposto senza giri di parole: "Avevamo avuto questo problema anche su Netflix, dalla seconda stagione si capisce quello che dico! Lo giuro!".
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